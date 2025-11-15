Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Brazil bác bỏ khiếu nại về an ninh COP30

AFP hôm qua đưa tin Brazil đã bác bỏ khiếu nại của ông Simon Stiell, đứng đầu Cơ quan Khí hậu LHQ, về vi phạm an ninh tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30), diễn ra ở TP.Belem thuộc bang Para (Brazil) từ ngày 10 - 21.11.

Trong thư gửi cho chánh văn phòng của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và ông Andre Correa do Lago, nhà ngoại giao Brazil chủ trì COP30, ông Stiell chỉ trích lực lượng an ninh của nước chủ nhà vì "không hành động" vào tối 11.11 khi hàng chục người biểu tình xông vào bên trong địa điểm tổ chức COP30 , và cáo buộc nước chủ nhà "vi phạm nghiêm trọng khuôn khổ an ninh đã được thiết lập", theo Hãng tin Bloomberg.

Lực lượng an ninh đụng độ với người biểu tình tại địa điểm diễn ra COP30 ở TP.Belem (Brazil) ngày 11.11

Ảnh: AFP

Đáp lại, phía Brazil khẳng định trách nhiệm bảo vệ nội bộ địa điểm COP30 "thuộc về Cơ quan An toàn và an ninh LHQ (UNDSS), cơ quan xác định cách thức bảo vệ tất cả khu vực bên trong", theo AFP. Phía Brazil cho hay giới chức liên bang và bang Para đã phối hợp với UNDSS để tiến hành đánh giá lại và cuối cùng quyết định tăng cường lực lượng an ninh, mở rộng vùng đệm và gia cố vành đai bằng cách dựng thêm rào chắn.

Việc lựa chọn Belem, một thành phố cỡ trung nằm ven sông Amazon, đã gây tranh cãi vì thiếu chỗ ở và lo ngại thành phố chưa sẵn sàng để tổ chức COP30, với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, Tổng thống Lula đã bảo vệ lựa chọn này, nói rằng điều quan trọng là đưa thế giới đến Amazon để cho thấy nỗ lực và vai trò quan trọng của Belem trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, theo AFP.

Trong khi đó, tranh cãi về việc cắt giảm nhiên liệu hóa thạch đang nổi lên tại COP30, theo AFP. Trước khi hội nghị diễn ra, Tổng thống Lula kêu gọi một kế hoạch cụ thể hơn để "khắc phục sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch". Sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ và bất ngờ này đã thúc đẩy một liên minh các quốc gia tại COP30 hy vọng sẽ có sự đẩy mạnh quá trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, một nhà đàm phán cho hay ước tính có khoảng 70 quốc gia phản đối bất kỳ quyết định mới nào của COP30 liên quan nhiên liệu hóa thạch.

