Các lớp học bóng bàn cho trẻ em ở TP.HCM: Học phí, lịch học ra sao?

Mùa hè là thời điểm các phụ huynh tại TP.HCM đăng ký cho con các khóa học bộ môn thể thao nhằm giúp trẻ vận động nhiều hơn, hạn chế việc dùng các thiết bị điện tử và trang bị kỹ năng cần thiết. Trong đó, học bóng bàn là một trong những bộ môn được các phụ huynh lựa chọn nhờ phát triển các kỹ năng cần thiết và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Trong thời điểm này, phụ huynh có thể tham khảo các lớp học bóng bàn dành cho thiếu nhi tại những địa điểm này. Cụ thể, tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương chiêu sinh thường xuyên lớp bóng bàn trong mùa hè dành cho thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên sẽ học vào thứ hai và thứ tư; thứ ba, thứ năm. Ngoài ra, thứ bảy và chủ nhật cũng có lớp với nhiều khung giờ khác nhau. Mức học phí 650.000 đồng/tháng, tổ chức học tại số 2 Hồ Xuân Hương, P.Xuân Hòa, TP.HCM.

Anh Dương Ngọc Nhàn, phụ trách bộ môn bóng bàn tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, cho biết đối với những học viên mới, giáo viên sẽ giới thiệu khái quát về môn bóng bàn, hướng dẫn cách cầm vợt, làm quen với bóng và thực hiện các bài tập khởi động trước khi tiếp cận những kỹ thuật cơ bản như đánh thuận tay và trái tay.

"Sau khi nắm vững các kỹ năng nền tảng, học viên sẽ được hướng dẫn các nội dung nâng cao như giao bóng, di chuyển, phối hợp đánh bóng theo các hướng khác nhau và rèn luyện khả năng xử lý tình huống trong thi đấu", anh Nhàn nói.

Theo anh Nhàn, bên cạnh việc giúp trẻ tăng cường vận động và phát triển thể chất, bóng bàn còn góp phần rèn luyện phản xạ, khả năng quan sát và tư duy phán đoán. "Môn học đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt giữa mắt, tay và khả năng xử lý tình huống nhanh, từ đó giúp các em nâng cao phản xạ và phát triển năng khiếu thể thao nếu được đào tạo bài bản", thầy Nhàn chia sẻ.

Trong khi đó, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bàn Cờ cũng đang chiêu sinh lớp học bóng bàn trong mùa hè dành cho học sinh từ 6 - 16 tuổi với nhiều khung giờ khác nhau từ thứ hai đến chủ nhật, tổ chức học tại số 185 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bàn Cờ, TP.HCM.

Trong lớp cơ bản, học viên chưa từng tiếp xúc với bộ môn sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật nền tảng với mức học phí 900.000 đồng (3 học viên/lớp). Ở lớp nâng cao, học viên được rèn luyện các kỹ thuật chuyên sâu như cắt gò bóng, giật bóng, giao bóng và xây dựng chiến thuật thi đấu. Học phí trọn khóa 24 buổi là 5,4 triệu đồng (3 học viên/lớp) bao gồm dụng cụ học tập hoặc học phí 2 triệu đồng cho 1 tháng; khóa học khai giảng từ 1.6 đến 25.8.

Huấn luyện viên Nguyễn Minh Thơ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng bàn, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bàn Cờ, cho biết đơn vị đang tổ chức các giải đấu giao lưu, kết nối doanh nghiệp, vận động viên và những người yêu thích bóng bàn nhằm góp phần phát triển phong trào, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng cho thể thao thành phố và quốc gia.

Theo Huấn luyện viên Nguyễn Minh Thơ, chương trình đào tạo tập trung giúp học viên nắm vững nền tảng kỹ thuật từ những động tác cơ bản như đánh thuận tay, trái tay, gò bóng và giao bóng đúng chuẩn. Sau khi thành thạo các kỹ năng cơ bản, học viên sẽ được hướng dẫn nâng cao về tư duy thi đấu, khả năng xử lý tình huống và xây dựng chiến thuật trên nền tảng kỹ thuật đã được trang bị.

Tương tự, Nhà thiếu nhi TP.HCM cũng triển khai lớp bóng bàn dành cho học sinh từ 7 - 14 tuổi sẽ học vào thứ bảy từ 9 - 10 giờ và 10 - 11 giờ, ngoài ra chủ nhật học từ 15 - 16 giờ và 16 - 17 giờ. Mức học phí 1,3 triệu đồng cho khóa 12 tuần và 700.000 đồng cho giai đoạn 6 tuần, khai giảng ngày 2.6.

Bà Lê Thị Thu, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.HCM, cho biết chương trình bóng bàn được xây dựng theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên từng bước làm quen và phát triển kỹ năng phù hợp với độ tuổi. Ở giai đoạn đầu, các em được hướng dẫn những kỹ thuật nền tảng như đánh thuận tay, trái tay... Khi đã thành thạo, học viên sẽ tiếp cận các kỹ thuật nâng cao, kết hợp rèn luyện khả năng xử lý tình huống.

"Trẻ từ 6 - 8 tuổi có thể bắt đầu làm quen với các kỹ thuật cơ bản; giai đoạn từ 8 - 12 tuổi là thời điểm thuận lợi để phát triển kỹ năng và phản xạ. Với các em trên 12 tuổi, việc tập luyện vẫn mang lại hiệu quả, tuy nhiên cần nhiều thời gian hơn để đạt trình độ cao", bà Thu nói.