Những địa điểm gửi con bán trú dịp hè để cha mẹ yên tâm đi làm

Nhiều lớp bán trú kết hợp kỹ năng, năng khiếu cho trẻ

Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (21 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa), hiện đang tuyển học viên cho lớp kỹ năng hè Super Kids. Theo bà Đoàn Thanh Hằng, Trưởng phòng Đào tạo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, ngoài các lớp học buổi sáng, đơn vị còn tổ chức lớp bán trú dành cho trẻ từ 7 - 10 tuổi.

“Lớp bán trú hoạt động cả tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và gồm 50 buổi học. Ngoài ra còn có lớp học vào các ngày thứ 2, 4 và 6 với tổng cộng 30 buổi. Thời gian học từ 8 - 16 giờ 30”, bà Hằng chia sẻ và cho biết mỗi lớp khoảng 20 - 30 học viên, dự kiến khai giảng vào ngày 8 và 9.6.

Các lớp bán trú hè hiện kết hợp nhiều hoạt động kỹ năng, vận động và sáng tạo dành cho trẻ ẢNH: CHỊ UYÊN CUNG CẤP

Bà Hằng cho biết chương trình bán trú tại đây hướng đến việc giúp trẻ tự lập hơn trong sinh hoạt hằng ngày, biết sử dụng các vật dụng quen thuộc, hỗ trợ ba mẹ và tự giác sắp xếp đồ dùng cá nhân. Ngoài ra, học viên còn tham gia nhiều hoạt động như vũ điệu bước nhảy, siêu mẫu nhí, khám phá sáng tạo, học kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân...

Trong khi đó, hệ thống Trường mầm non song ngữ Việt Đức cũng triển khai các lớp bán trú hè cho trẻ tại nhiều cơ sở ở TP.HCM. Theo chị Nguyễn Thị Minh Uyên, Chủ đầu tư, CEO hệ thống Trường mầm non song ngữ Việt Đức, nhà trường hoạt động liên tục trong hè và nhận cả học sinh ngoài hệ thống có nhu cầu học bán trú.

Chị Uyên cho biết khóa bán trú hè dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi, học từ thứ 2 đến thứ bảy trong khung giờ 7 - 17 giờ, kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 8. “Tùy từng độ tuổi mà các bé sẽ có những hoạt động sinh hoạt khác nhau theo kế hoạch hè. Các con được chơi, học, khám phá, sáng tạo và rèn sự tự lập, tự tin hơn”, bà Uyên cho biết.

Nhiều nơi hỗ trợ giữ đón trẻ sớm và trả trẻ trễ

Tại Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt hiện cũng đang tuyển sinh các lớp bán trú hè tại các chi nhánh ở TP.HCM. Theo chị Chung Phương Ái, quản lý chi nhánh đường Gò Dầu (P.Tân Sơn Nhì), trung tâm nhận trẻ từ 7 - 13 tuổi với thời gian học từ 8 - 16 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6.

“Tuy nhiên để hỗ trợ phụ huynh đi làm sớm, trung tâm có bảo mẫu đón trẻ từ 7 giờ và trả trẻ đến 17 giờ 30”, chị Ái cho biết. Khóa bán trú hè tại đây khai giảng từ ngày 1.6 và kéo dài khoảng 2,5 tháng, kết thúc vào ngày 14.8.

Theo chị Ái, chương trình được thiết kế theo hướng cân bằng giữa học tập và trải nghiệm với nhiều môn như: võ thuật, mỹ thuật, yoga kids, nhảy hiện đại, kỹ năng sống, làm quen Robocon, tìm hiểu khoa học - công nghệ...

Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt sẽ khai giảng lớp bán trú hè vào ngày 1.6 ẢNH: CHỊ ÁI CUNG CẤP

Còn tại Trung tâm Superbrain Quận 12 (P.Đông Hưng Thuận), lớp bán trú hè nhận trẻ từ 4 - 10 tuổi, học từ thứ 2 đến thứ 6 trong suốt 3 tháng hè. Theo chị Phạm Thị Lan Thi, quản lý trung tâm, thời gian nhận trẻ từ 7 giờ 30 đến 16 giờ và hỗ trợ giữ trẻ miễn phí đến 18 giờ 30.

“Một ngày tại trung tâm, các bé được học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, ăn, ngủ và sinh hoạt cùng các bạn”, chị Thi cho biết.