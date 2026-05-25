Chỉ 1.000 đồng một tô mì đầy ắp topping giữa TP.HCM

Ấm lòng xe mì 1.000 đồng "bao no"

Hàng tuần vào chiều thứ bảy, mô hình "Xe mì đoàn kết 1000 đồng – kết nối yêu thương" lại đón khách trong khuôn viên Văn phòng khu phố Hòa Long ở đường Cách Mạng Tháng Tám (trước đây là phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ; nay là P.Lái Thiêu, TP.HCM). Đến đây, khách được phục vụ tô mì gói nghi ngút khói, chỉ có giá 1.000 đồng nhưng ăn "bao no".

Tô mì 1000 đồng với nhiều toping ăn "bao no" ẢNH: NGUYỄN HẬU

Anh Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi, ngụ đường Lái Thiêu 18, P.Lái Thiêu, TP.HCM), cho biết: "Tôi làm tài xế xe ôm công nghệ, dù là thứ bảy nhưng cũng không nổ được nhiều cuốc nên thu nhập chỉ hơn trăm nghìn đồng. Trên đường vào trung tâm thành phố để kiếm thêm cuốc xe, tôi nhìn thấy xe mì 1.000 đồng nên vào ăn để tiết kiệm thêm ít tiền. Tô mì có giá 1.000 đồng nhưng có cả xương, trứng ốp la, xúc xích và cá viên, tương đương với những tô mì được bán vài chục nghìn đồng trong quán ăn. Ở đây, tôi thấy không khí khá vui vẻ, như đang ăn ở nhà vậy".

Khách đến ăn mì được phục vụ tận tình ẢNH: NGUYỄN HẬU

Từ khi ra mắt đến nay, xe mì trên đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình công nhân. Anh Lê Văn Sơn (33 tuổi, ngụ đường Lái Thiêu 117, P.Lái Thiêu, TP.HCM), cho biết: "Chiều thứ bảy, tôi thường dẫn hai con đang học tiểu học ra Văn phòng khu phố Hòa Long ăn mì. Các cô nấu nước lèo khá ngon, hai bé rất thích món mì này. Tôi thấy mô hình này rất ý nghĩa, phần nào chia sẻ những khó khăn cho người lao động có thu nhập thấp".

Tô mì lấy giá tượng trưng 1.000 đồng nhằm tôn trọng người nhận, tạo tâm lý thoải mái, không muốn bà con có cảm giác mắc nợ ẢNH: NGUYỄN HẬU

Sau khi ăn xong, phần lớn lớn khách đều tự dọn dẹp, mang tô ra khu vực rửa, rồi cho tiền vào một thùng xốp giản dị, nếu không có thì cũng không sao, chỉ cần một nụ cười là được. Có lẽ vì vậy, xe mì trong Văn phòng khu phố vào thứ bảy hàng tuần như một bếp ăn của gia đình, được nhiều người đón nhận. Chỉ sau hơn 2 giờ, xe mì đã bán hết 300 phần mì, không chỉ mang lại một bữa ăn chiều chất lượng mà còn đong đầy tình cảm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tô mì 1.000 đồng lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Bà Hồ Thị Kim Thủy, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố Hòa Long, P.Lái Thiêu cho biết: "Vào tháng 7.2025, Ban công tác Mặt trận khu phố Hòa Long đã ra mắt mô hình "Xe mì đoàn kết 1.000 đồng – kết nối yêu thương" tại hẻm Lái Thiêu 114 với mục đích san sẻ khó khăn của những công nhân lao động xa quê, người có thu nhập thấp, giúp họ giảm bớt gánh nặng kinh tế".

Bà Thủy cho biết thêm, mô hình được duy trì vào lúc 15 giờ 30 phút vào thứ bảy hàng tuần, phục vụ từ 250 - 300 phần mì gói, dù có giá tượng trưng 1.000 đồng nhưng nhiều toping như: trứng ốp la, xúc xích, cá viên, xương, thịt băm, giá đỗ. Sau một thời gian hoạt động, mô hình chuyển đến Văn phòng khu phố Hòa Long để có không gian rộng rãi và tiếp cận thêm nhiều người.

"Việc lấy giá 1.000 đồng nhằm tôn trọng người nhận, tạo tâm lý thoải mái, không muốn bà con có cảm giác mắc nợ và lan tỏa tình yêu thương, kết nối cộng đồng", bà Thủy chia sẻ.

Khách đến ăn mì 1.000 đồng còn có cả con em của người lao động có thu nhập thấp ẢNH: NGUYỄN HẬU

Để có những tô mì nóng phục vụ thực khách "đặc biệt" vào chiều thứ bảy hàng tuần phải kể đến sự chung tay góp sức của các thành viên trong Ban công tác Mặt trận khu phố Hòa Long và sự đóng góp của nhà hảo tâm. Nhờ kinh nghiệm bán hủ tiếu, chị Nguyễn Thị Kim Phương (48 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM), đảm nhận vai trò đứng bếp nấu nước lèo, là "linh hồn" quyết định hương vị tô mì 1.000 đồng.

"Sáng thứ bảy, tôi cùng các thành viên khác trong Ban công tác Mặt trận khu phố tất bật đi chợ, sơ chế thực phẩm, hầm xương để kịp có nồi nước lèo đậm đà trước 15 giờ. Dù vất vả nhưng tôi cảm thấy rất vui, vì góp một phần công sức duy trì mô hình có ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ người khó khăn có bữa ăn chất lượng", bà Phương cho biết.

Sau gần 1 năm hoạt động, xe mì đã phục vụ trên 8.000 tô mì, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người ẢNH: NGUYỄN HẬU

Theo bà Hồ Thị Kim Thủy, nhờ sự chung tay trên, sau gần 1 năm mô hình hoạt động đã hỗ trợ được trên 8.000 tô mì và ngày càng được nhiều người quan tâm, ủng hộ.

"Dù số tiền thu được từ xe mì không nhiều nhưng cùng với sự giúp sức nhiệt tình của các đoàn thể ở khu phố và nhà hảo tâm vẫn đủ để duy trì mô hình. Thời gian tới, Ban công tác Mặt trận khu phố mong muốn mở rộng đối tượng hỗ trợ sang những người khác, nhất là người già neo đơn", bà Thủy cho biết thêm.