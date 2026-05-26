Để con tự tin hơn trong giao tiếp, đừng bỏ qua những khóa học này dịp hè

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại một số trung tâm đào tạo kỹ năng tại TP.HCM cho thấy nhiều nơi đã bắt đầu tuyển sinh các khóa học kỹ năng giao tiếp cho trẻ dịp hè. Các lớp học thường được chia theo độ tuổi và tổ chức với quy mô nhỏ để giáo viên dễ theo sát học viên.

Các trung tâm mở lớp MC, giao tiếp cho trẻ dịp hè

Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (21 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa), các khóa học kỹ năng, năng khiếu dành cho trẻ dịp hè đã bắt đầu tuyển sinh. Trong đó, lớp MC nhí cơ bản và MC nhí nâng cao sẽ được mở xuyên suốt 3 tháng hè.

Trao đổi trực tiếp với người viết, bà Đoàn Thanh Hằng, Trưởng phòng đào tạo tại Nhà văn hóa Thanh niên, cho biết ở lớp MC nhí cơ bản, mục tiêu chính là giúp các bé rèn luyện sự tự tin, dạn dĩ trong giao tiếp và biết trình bày vấn đề một cách rõ ràng. Trong khi đó, lớp nâng cao hướng đến kỹ năng làm chủ sân khấu, xử lý tình huống, tương tác, thực hành talkshow...

Tại Nhà văn hóa Thanh niên có nhiều khóa học kỹ năng cho trẻ dịp hè ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo bà Hằng, khóa học này dành cho học viên từ 10 - 14 tuổi, kéo dài 10 buổi và học vào thứ 7, chủ nhật theo hai khung giờ 9 - 11 giờ hoặc 15 - 17 giờ. Học phí dao động từ 2,5 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng tùy lớp cơ bản hoặc nâng cao.

Không chỉ các đơn vị công lập, mà tại các trung tâm đào tạo năng khiếu tư nhân cũng sôi nổi vào dịp hè. Tại Trung tâm đào tạo năng khiếu Lê Tú (P.Tân Sơn Nhì), theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, vào buổi tối khu vực lớp học khá nhộn nhịp với đông học viên tham gia các lớp năng khiếu.

Các bạn nhỏ tập làm MC trong khóa học kỹ năng hè ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong lớp học MC, giao tiếp, có khoảng 7 - 8 học viên lần lượt cầm micro thực hành nói trước lớp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Một số bé còn khá rụt rè ở những phần đầu nhưng dần mạnh dạn hơn khi được cô giáo động viên tương tác. Không khí lớp học diễn ra sôi nổi.

Theo chị Lê Thị Kim Hoa, quản lý trung tâm, khóa học MC, giao tiếp dành cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và được chia theo từng nhóm tuổi để phù hợp tâm lý, khả năng của các bé.

Cụ thể, trung tâm có lớp dành cho trẻ từ 5 - 11 tuổi và lớp MC teen cho học viên từ 12 tuổi trở lên. “Học phí hiện dao động từ 1 - 1,1 triệu đồng/tháng. Học tối thiểu 8 buổi/tháng, tùy vào từng tháng mà số buổi học có thể dao động thêm. Trung tâm có 1 buổi học thử miễn phí cho học viên mới và giảm 5% học phí khi đăng ký theo gói 3 tháng”, chị Hoa cho biết.

Giáo viên trực tiếp chỉnh sửa phát âm, phong thái và biểu cảm cho học viên trong các buổi học kỹ năng MC ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo chị Hoa, ngoài kỹ năng dẫn chương trình, khóa học còn giúp trẻ rèn sự tự tin, phản xạ, khả năng biểu đạt cảm xúc, kết nối và làm việc cùng bạn bè. “Mục tiêu của lớp học không chỉ là học làm MC mà còn giúp các con phát triển sự tự tin và kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày”, chị Hoa nói.

Ngoài các buổi học trên lớp, trung tâm còn tổ chức những sân chơi thực tế như hội thi “MC Kids Talent” để các bé có cơ hội trực tiếp dẫn chương trình và trải nghiệm sân khấu.

Học kết hợp luyện kỹ năng thực tế

Là giáo viên dạy kỹ năng giao tiếp, MC tại Trung tâm đào tạo năng khiếu Lê Tú, Hoàng Ngọc Trâm (28 tuổi), cho biết khi bắt đầu học, nhiều bé khá nhút nhát và chưa dám trình bày suy nghĩ của mình.

“Khi dạy cho các bé, đầu tiên mình sẽ rèn sửa phát âm để không nói ngọng hay giọng địa phương. Sau đó các bé sẽ được học thuyết trình, dẫn chương trình, đọc voice quảng cáo, kỹ năng tranh biện, hùng biện, biên tập nội dung…”, Trâm chia sẻ.

Theo Trâm, sau thời gian học, nhiều bé trở nên dạn dĩ hơn và bắt đầu chủ động nói lên suy nghĩ của mình. “Có những bạn buổi đầu đi học rất nhút nhát, thấy phòng lạnh hay muốn đi vệ sinh cũng không dám xin cô”, Trâm kể.

Lớp MC nhí tại Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt dự kiến khai giảng ngày 15.6 ẢNH: HUYỀN CUNG CẤP

Trong khi đó, tại Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt, các khóa MC nhí dịp hè cũng đang được mở tại hai cơ sở ở P.Phú Thạnh và P.Tân Sơn Nhì.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phó quản lý tại chi nhánh P.Tân Sơn Nhì, khóa học MC nhí dành cho trẻ từ 7 - 11 tuổi, học 2 buổi/tuần với tổng cộng 16 buổi và mỗi buổi kéo dài 90 phút. Học phí 2 triệu đồng/khóa. Trung tâm đang áp dụng ưu đãi giảm 10% cho học viên đăng ký trước ngày 5.6 và cho học thử miễn phí 1 buổi.

Ngoài kỹ năng dẫn chương trình, theo Huyền, các bé còn được rèn luyện kỹ năng phát âm, luyện giọng, biểu đạt cảm xúc, xử lý tình huống, hoạt náo sân khấu và thực hành ghi hình.

“Mỗi lớp có khoảng 12 học viên để giáo viên có thể theo sát từng bé trong suốt quá trình học. Các em được hướng dẫn từ giọng nói, phong thái, biểu cảm đến kỹ năng trình bày trước đám đông. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm dẫn chương trình và làm truyền thông cũng giúp học viên được tiếp cận nhiều kỹ năng thực tế, từ đó tự tin hơn trong giao tiếp và thể hiện bản thân”, Huyền cho biết.