Các ngân hàng hạng trung ở Mỹ gặp áp lực lớn

PacWest và Western Alliance là 2 trong số các ngân hàng đang ở trong tâm bão. Theo báo The New York Times, cổ phiếu của PacWest đã mất 50% giá trị hôm 4.5, trong khi cổ phiếu Western Alliance sụt giảm 38%. Các ngân hàng hạng trung khác, bao gồm First Horizon, Zions và Comerica, cũng cho biết cổ phiếu mất giá ở mức 2 con số (theo tỷ lệ phần trăm).

Diễn biến mới nhất đặt ra câu hỏi về tương lai của những nhà cho vay nói trên và báo hiệu giai đoạn mới trong sự hỗn loạn đã bao trùm lĩnh vực kể từ khi Ngân hàng Silicon Valley và Ngân hàng Signature sụp đổ hồi đầu tháng 3. Những cú ngã ngựa đó góp phần dẫn đến việc Ngân hàng First Republic bị chính phủ Mỹ tiếp quản và bán lại hồi đầu tuần này.

First Republic trở thành ngân hàng Mỹ thứ 3 sụp đổ trong 2 tháng

Các ngân hàng đang chịu áp lực hiện nay có cơ sở tiền gửi tương đối ổn định cũng như có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các ngân hàng đã phá sản. Chẳng hạn, PacWest có tài sản khoảng 40 tỉ USD trong khi tài sản của Western Alliance vào khoảng 65 tỉ USD. Cả hai ngân hàng đều có chưa tới 100 chi nhánh ở Mỹ. Do đó, giới phân tích cho rằng mối đe dọa trực tiếp nhất mà các nhà băng này phải đối mặt là khủng hoảng niềm tin. Tin tức về việc giá cổ phiếu lao dốc có thể khiến người gửi tiền hoảng sợ và đe dọa khả năng vận hành bình thường của các ngân hàng.

Theo tờ Financial Times, PacWest đã bắt đầu tìm kiếm "phao" tài chính, tiết lộ họ đang thảo luận với "một số đối tác và nhà đầu tư tiềm năng" về các giải pháp khả thi, bao gồm việc bán lại. Trong khi đó, Tập đoàn TD Bank của Canada cho biết họ đã hủy bỏ kế hoạch mua lại First Horizon với giá 13,4 tỉ USD vì không chắc chắn rằng thỏa thuận này sẽ được cơ quan quản lý chấp thuận.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ đang điều tra các hoạt động của Tập đoàn Goldman Sachs đối với Ngân hàng Silicon Valley xung quanh thời điểm nhà băng có trụ sở tại California (Mỹ) phá sản.