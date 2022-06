Các nhà khoa học phát hiện một nguyên nhân khiến số lượng tinh trùng giảm

Trong khi truy tìm nguyên nhân gây ra số lượng tinh trùng giảm, các nhà khoa học đã tìm thấy mức độ "đáng báo động" của các hóa chất gây rối loạn nội tiết, làm giảm khả năng sinh sản trong mẫu nước tiểu nam giới.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Brunel London (Anh) thực hiện, đã đo các hóa chất, bao gồm bisphenol, phthalates và paracetamol trong mẫu nước tiểu của 98 đàn ông Đan Mạch từ 18 đến 30 tuổi.

Kết hợp thêm một số dữ liệu và tài liệu khoa học, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một thước đo "chỉ số nguy hiểm", đối với hỗn hợp các hợp chất để đo lường tác hại tiềm ẩn của từng hóa chất.

Cao gấp 100 lần so với mức an toàn

Kết quả được công bố mới đây trên tạp chí khoa học về môi trường và sức khỏe journal Environment International, đã viết: Kết quả cho thấy mức độ phơi nhiễm ở mức đáng báo động.

Người đứng đầu nghiên cứu, Giáo sư Andreas Kortenkamp từ Đại học Brunel London, cho biết họ kinh ngạc trước mức độ nghiêm trọng của “chỉ số nguy hiểm” này ở những người tham gia nghiên cứu.

Hỗn hợp của các chất hóa học như bisphenol và dioxin - có thể can thiệp vào hoóc môn và ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, hiện diện trong các mẫu nước tiểu ở mức cao gấp 100 lần so với mức an toàn, theo Euronews.

Và mức độ tiếp xúc trung bình với các hóa chất này gấp 17 lần mức cho phép.





Trong đó, bisphenol A (BPA) là nguyên nhân gây rủi ro cao nhất. Hóa chất này được tìm thấy trong sữa và thực phẩm đóng hộp khi nó thoát ra từ các lớp lót của bao bì, theo nhật báo Anh Guardian.

Tiếp sau BPA là dioxin, phthalates - có trong nhựa. Tuy nhiên, việc loại bỏ BPA trong sản xuất không làm giảm mức phơi nhiễm hỗn hợp xuống mức có thể chấp nhận được.

Các nhà nghiên cứu cho biết, các bước quan trọng để phát triển khả năng tình dục của nam giới diễn ra trong thời kỳ trong bụng mẹ, nên kết quả nghiên cứu này liên quan đặc biệt đến các bà mẹ tương lai.

Tiến sĩ Kortenkamp lưu ý: Không phải hóa chất là yếu tố duy nhất, mà tiêu thụ nhiều thức ăn béo và mỡ động vật cũng không tốt cho chất lượng tinh dịch.

Giáo sư Hagai Levine, từ Trường Y tế Công cộng Đại học Hebrew (Israel), cho biết: Đây là một nghiên cứu độc đáo, bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng về tác hại của một số hóa chất đối với sự sinh sản của con người. Chúng ta cần phải tăng cường nỗ lực toàn cầu để nghiên cứu nguyên nhân gây ra sự gián đoạn sinh sản của nam giới, theo Guardian.