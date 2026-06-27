Các nhà tuyển dụng tại miền Trung yêu cầu gì với sinh viên ngành kinh tế?

Chiều 27.6, tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế đã diễn ra ngày hội việc làm, thu hút 34 doanh nghiệp uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị, marketing, logistics... đến tuyển dụng.



Sự kiện thu hút 34 doanh nghiệp uy tín tham gia tuyển dụng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Gần 400 vị trí việc làm và cơ hội thực tập

Ban tổ chức cho biết sự kiện mang đến gần 400 vị trí việc làm và cơ hội thực tập cho cả sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo học.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Bùi Đức Tính, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế, nhận định đây là cơ hội quan trọng để sinh viên khẳng định bản thân và hiểu được yêu cầu của thị trường lao động.

PGS-TS Bùi Đức Tính, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhắn gửi đến các ứng viên trẻ, ông Tín nhấn mạnh: "Với Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế, sản phẩm đầu ra như một chuẩn mực cao nhất để đánh giá chất lượng đào tạo cho doanh nghiệp. Đây là dịp để các em giới thiệu mình với doanh nghiệp, qua đó tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nếu chưa thành công, đây sẽ là kinh nghiệm quý giá cho các em ở những lần tuyển dụng sau này".

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham gia ứng tuyển ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại sự kiện, hàng trăm sinh viên đã được trải nghiệm môi trường tuyển dụng thực tế và phỏng vấn trực tiếp. Sinh viên Phan Văn Trung (khóa K56 ngành kế hoạch đầu tư) hồi hộp chia sẻ: "Bản thân em đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, kiến thức cơ bản và thông tin về doanh nghiệp. Hôm nay, em ứng tuyển vào vị trí kiểm soát bán hàng của Hoa Sen Home với kỳ vọng sẽ có được việc làm tại đơn vị mà mình mong muốn".

Doanh nghiệp chú trọng kỹ năng mềm, không đặt nặng kinh nghiệm

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện nhiều doanh nghiệp lớn nhận định các khóa tân cử nhân của Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế luôn là nguồn nhân sự tốt được săn đón. Các đơn vị mang đến tinh thần cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận ứng viên phù hợp ngay tại buổi phỏng vấn.

Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, chi Nhánh Huế - Quảng Trị tuyển dụng nhiều vị trí việc làm tại ngày hội ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Lê Văn Hà, Phó giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Hoa Sen Home - chi nhánh Huế - Quảng Trị, cho biết đơn vị đang tìm kiếm nhân sự cho các vị trí như nhân viên kinh doanh, kiểm soát bán hàng và quản trị viên nguồn.

Chia sẻ về tiêu chí tuyển dụng, ông Hà khẳng định: "Chúng tôi không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần các bạn có tinh thần cầu thị, cầu tiến, năng nổ, ham học hỏi và giỏi kỹ năng giao tiếp cũng như các ứng dụng phần mềm cơ bản. Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo để nâng cao kỹ năng thực tế cho nhân sự".

Các nhà tuyển dụng đặt ra một số câu hỏi tình huống để kiểm tra khả năng xử lý và phản xạ của sinh viên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đồng quan điểm, bà Lê Ánh Tuyết, Quản lý tuyển dụng Công ty cổ phần Viễn thông FPT Telecom - Chi nhánh tại thành phố Huế cũng đánh giá cao kỹ năng mềm của sinh viên trường qua các đợt tuyển dụng thực tế.

Đối với vòng sơ tuyển dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, bà Tuyết cho biết: "Phía chúng tôi sẽ không yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn mà đánh giá cao về kỹ năng, phản xạ, năng lực giao tiếp và các kỹ năng mềm khác. Chúng tôi sẽ đặt ra một số câu hỏi tình huống để kiểm tra khả năng xử lý và phản xạ của các bạn. Đó là bước đầu để chúng tôi đánh giá chất lượng của nguồn ứng viên".

Ngoài tuyển dụng nhân sự, chương trình còn tạo điều kiện cho hàng trăm sinh viên đang theo học tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế tham gia ứng tuyển thực tập để, qua đó gia tăng kinh nghiệm thực chiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp từ sớm.