Sàn giao dịch việc làm: Hơn 6.000 vị trí tuyển dụng, mới 83 lao động đăng ký

Chiều 11.6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Tại đây, Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin về tình hình vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Kết nối việc làm trên nền tảng số

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, Sàn giao dịch việc làm quốc gia được vận hành thử nghiệm từ ngày 14.4.2026 nhằm kết nối thị trường lao động trên nền tảng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí TP.HCM chiều 11.6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc đưa sàn vào hoạt động tại địa chỉ vieclam.gov.vn được kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thị trường lao động thống nhất trên phạm vi cả nước, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng thuận lợi, minh bạch hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ TP.HCM đã giao Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM phối hợp triển khai vận hành thử nghiệm sàn trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tiếp cận, đăng ký và khai thác các tiện ích của nền tảng này.

Đến ngày 3.6, trung tâm đã xác thực tài khoản cho 407 doanh nghiệp, duyệt 419 vị trí tuyển dụng với tổng nhu cầu 6.011 người. Trong khi đó, số người lao động tham gia trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia hiện là 83 người.

Ngay từ giai đoạn đầu vận hành thử nghiệm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã đẩy mạnh tuyên truyền về Sàn giao dịch việc làm quốc gia qua website, fanpage, Zalo OA, các phiên giao dịch việc làm, hoạt động tư vấn việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, hướng nghiệp và kết nối doanh nghiệp.

Vì sao Sàn giao dịch việc làm quốc gia chưa hút người dùng?

Công tác giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sàn cũng được lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn thường xuyên nhằm từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số cho doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình vận hành thử nghiệm sàn vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục hoàn thiện.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chủ trì họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, cơ sở dữ liệu tuyển dụng và tìm việc trên sàn hiện vẫn đang trong quá trình bổ sung, chuẩn hóa và kết nối với các hệ thống dữ liệu khác. Vì vậy, số lượng thông tin tuyển dụng cũng như hồ sơ người tìm việc chưa thực sự phong phú, phần nào ảnh hưởng đến khả năng thu hút và duy trì người dùng thường xuyên.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng tải thông tin tuyển dụng trên sàn hiện chưa tương xứng với nhu cầu tuyển dụng thực tế của thị trường lao động TP.HCM. Nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên sử dụng các trang tuyển dụng thương mại, mạng xã hội hoặc những kênh tuyển dụng truyền thống đã quen thuộc và có lượng người truy cập lớn.

Ở chiều ngược lại, số người lao động đăng ký tài khoản, cập nhật hồ sơ tìm việc và tương tác trên sàn cũng còn khá hạn chế. Phần lớn người lao động hiện vẫn có thói quen tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội, các hội nhóm việc làm hoặc những ứng dụng tuyển dụng phổ biến.

Để Sàn giao dịch việc làm quốc gia phát huy hiệu quả hơn trong thời gian tới, Sở Nội vụ TP.HCM kiến nghị tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu và nâng cấp hệ thống máy chủ, đồng thời bảo đảm kết nối hiệu quả giữa trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học và người lao động.

Sở cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng nền tảng số trong tuyển dụng, tìm kiếm việc làm.

Về phía địa phương, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, phường, xã tuyên truyền về Sàn giao dịch việc làm quốc gia để người dân và doanh nghiệp biết, tham gia sử dụng; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành trong công tác này.