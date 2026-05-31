Nhiều việc làm đang cần tuyển gấp, mức lương khởi điểm từ 10-18 triệu đồng/tháng

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vừa tổ chức ngày hội việc làm, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham gia.

Ở gian hàng Công ty TNHH Điện tử - nghe nhìn BOE Việt Nam, chị Trương Thị Dung, nhân viên nhân sự, cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhiều vị trí gồm chuyên viên nhân sự, nhân viên văn hóa doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án, kỹ sư kỹ thuật...

Theo chị Dung, phần lớn vị trí yêu cầu ứng viên sử dụng được tiếng Trung. Một số vị trí như kế hoạch sản xuất có thể chấp nhận tiếng Anh thay thế. "Đa số các bạn mới ra trường nếu có tiếng Trung thì chắc chắn đạt mức lương từ 13-15 triệu đồng/tháng", bà Dung nói.

Bà Hà Nguyễn Tuyết Hường, liên đội phó Liên đội tiếp viên 2, Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines, cho biết ứng viên nữ cần cao từ 1,6 - 1,75 m, nam từ 1,7 - 1,82 m. Doanh nghiệp không bắt buộc bằng đại học đối với tiếp viên hạng phổ thông và hạng thương gia nhưng yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC, IELTS hoặc TOEFL.

Theo bà Hường, tiếp viên mới thường bay khoảng 50 - 60 giờ đồng hồ mỗi tháng, với mức lương giờ bay khoảng 185.000 đồng/giờ, chưa kể các khoản phụ cấp và chế độ khác

"Một trong những lợi thế rất lớn khi làm việc tại Vietnam Airlines là nhân viên được mua vé máy bay giảm tới 90% giá vé chưa gồm thuế phí cho bản thân và người thân trong gia đình", bà Hường cho biết.

Tập đoàn Dan-D Pak đang tuyển dụng nhiều vị trí tại TP.HCM và Bình Dương (cũ) như nhân viên phụ bếp, nhân viên bếp chính, quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng showroom, nhân viên kinh doanh, kế toán bán hàng, sale admin, thực tập sinh, nhân viên vận hành máy, bảo trì, kỹ thuật, AI... với mức lương hấp dẫn.

Bà Phạm Thị Tường Vy, phụ trách đối ngoại của Dan-D Pak, cho biết người lao động tại nhà máy Bình Dương được sử dụng hồ bơi, phòng gym và salon miễn phí ngay trong giờ làm việc.

"Công ty hiện có mặt tại 7 quốc gia nên cơ hội được cử sang Canada, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm là rất lớn", bà Vy nói.

Trung tâm Global Citizen English (GCE) tuyển tư vấn tuyển sinh, giáo viên tiếng Anh, giáo viên tiếng Trung và trợ giảng tiếng Anh. Bà Cao Như Quỳnh, giám đốc điều hành, cho biết tư vấn tuyển sinh có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên và không giới hạn theo doanh số. Giáo viên tiếng Anh, tiếng Trung nhận mức lương từ 15 - 30 triệu đồng/tháng, trong khi trợ giảng có thu nhập từ 2 - 6 triệu đồng/tháng tùy thời lượng làm việc.

Công ty Midea Việt Nam tuyển dụng các vị trí nhân sự, công trình, khai phá, thu mua và quản lý chất lượng. Theo chị Lưu Thị Búp, phụ trách tuyển dụng và đào tạo, sinh viên chưa có kinh nghiệm hoặc chuyển từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức có thể nhận mức lương khởi điểm khoảng 11 - 12 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH Pou Yuen xưởng giày Asics cũng tuyển nhiều vị trí văn phòng như quản lý sản xuất, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý chất lượng, nhân sự và an toàn lao động. Bà Phạm Thị Hoài, bộ phận tuyển dụng công ty, cho biết doanh nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm nhưng ưu tiên ứng viên có tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật ở mức giao tiếp và làm việc cơ bản.

Công ty TNHH Quốc tế Yetom Việt Nam tuyển kỹ thuật viên lắp ráp hậu mãi và đại diện bán hàng. Doanh nghiệp chỉ yêu cầu ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Trung, trong khi toàn bộ kỹ năng chuyên môn sẽ được đào tạo sau khi tuyển dụng. Đại diện công ty cho biết mức lương dao động khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng tùy năng lực ứng viên.

Tại gian hàng của Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam, nhiều sinh viên quan tâm đến các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên và phiên dịch. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, phó phòng nhân sự, cho biết sinh viên mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm thường nhận mức lương từ 11 - 12 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm trợ cấp ngoại ngữ.

"Nếu có HSK3, HSK4, HSK5 hoặc HSK6, các bạn sẽ được trợ cấp từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tháng", bà Huyền cho biết và nói thêm ngoài ra, doanh nghiệp còn bố trí ký túc xá miễn phí, xe đưa đón và bữa ăn cho người lao động.

Trung tâm tiếng Trung SHZ tuyển giáo viên, nhân viên tư vấn và các vị trí quản lý. Theo ông Vũ Minh Lộc, nhân viên nhân sự, giáo viên tiếng Trung có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng. Nhân viên tư vấn nhận từ 7 triệu đồng/tháng đối với ca 4 giờ đồng hồ và từ 10 triệu đồng/tháng đối với ca 8 giờ đồng hồ. Đáng chú ý, các vị trí quản lý như trưởng phòng kế toán, trưởng phòng giáo vụ hay trưởng phòng kinh doanh có mức thu nhập dao động từ 35 - 40 triệu đồng/tháng. "Nhân viên tại SHZ còn được học miễn phí toàn bộ các khóa tiếng Trung của trung tâm", ông Lộc cho biết.

Trung tâm ngoại ngữ Hoa ngữ Thành Nhân cũng tìm kiếm giáo viên tiếng Trung tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Theo bà Lê Thị Khả Ái, trợ lý giám đốc trung tâm, mức lương giáo viên có thể dao động từ 15 - 25 triệu đồng/tháng tùy năng lực và số lớp giảng dạy.

Sinh viên tự tin trả lời nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh trong buổi phỏng vấn

Công ty TCL Việt Nam tuyển các vị trí kế toán, nhân sự, thu mua, xuất nhập khẩu và kỹ thuật yêu cầu sử dụng tiếng Trung lưu loát. Bà Đào Trà Mi, trợ lý nhân sự phụ trách tuyển dụng, cho biết sinh viên mới ra trường có thể nhận mức lương từ 13 - 15 triệu đồng/tháng.

Đối với chương trình tuyển dụng đặc biệt dành cho sinh viên xuất sắc, mức lương khởi điểm từ 16 - 18 triệu đồng/tháng và không yêu cầu kinh nghiệm. "Sau thời gian làm việc tại Việt Nam, các bạn có thể được cử sang Trung Quốc đào tạo từ một tuần đến một tháng để tìm hiểu quy trình vận hành tại tổng bộ", bà Mi bật mí.

Resort Rixos Phú Quốc tại Hòn Thơm đang tuyển số lượng lớn nhân sự cho các bộ phận tiền sảnh, buồng phòng, nhà hàng, bếp… để chuẩn bị cho giai đoạn khai trương. Ông Nguyễn Ngọc Minh, chuyên viên nhân sự của resort, cho biết doanh nghiệp hỗ trợ chỗ ở, 3 bữa ăn mỗi ngày kể cả ngày nghỉ và phương tiện di chuyển bằng cáp treo từ đảo chính sang Hòn Thơm cho người lao động.

Trong khi đó, Jingdong Việt Nam tuyển thực tập sinh thu mua, chăm sóc khách hàng và quản lý kho. Theo bà Mã Cẩm Vân, phụ trách GDL thị trường Việt Nam và Thái Lan, ứng viên bắt buộc phải có tiếng Trung và được ưu tiên nếu biết thêm tiếng Anh.

"Mức lương thực tập sinh hiện dao động từ 8 - 12 triệu đồng/tháng. Đối với nhân viên chính thức, thu nhập thường cao hơn mặt bằng thị trường khoảng 20 - 30%", bà Vân bộc bạch.