Nhiều việc làm lương cao chờ người lao động, có vị trí 30 triệu đồng/tháng

Ngày 29.5, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM phối hợp UBND P.Linh Xuân tổ chức sàn giao dịch việc làm với hơn 4.000 vị trí việc làm trống.

Nhiều việc làm cần tuyển gấp

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Giám đốc Đào tạo - Tuyển dụng Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, cho biết doanh nghiệp đang tuyển cả lao động xuất khẩu sang Nhật Bản và tài xế taxi phục vụ chiến lược chuyển đổi sang xe điện.

Theo bà Thuận, lao động sang Nhật chủ yếu làm việc trong các nhà máy sản xuất, đóng gói. Trước khi xuất cảnh, ứng viên được doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo vài tháng.

"Mức lương cơ bản hiện nay khoảng 30 triệu đồng/tháng. Nếu làm tăng ca vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngoài giờ hành chính thì thu nhập chắc chắn sẽ cao hơn", bà Thuận nói.

Với vị trí tài xế taxi, bà Thuận thông tin Mai Linh đang đẩy mạnh mô hình taxi điện nhằm giảm chi phí vận hành và thân thiện môi trường. Tài xế chạy đều 8-10 giờ đồng hồ/ngày có thể đạt thu nhập khoảng 18-20 triệu đồng/tháng.

Bà Hoàng Thị Linh, Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), cho biết doanh nghiệp tuyển nhân viên kế hoạch kỹ thuật yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường hoặc kinh tế xây dựng, thu nhập từ 10-20 triệu đồng/tháng tùy năng lực.

Ngoài ra, bà Linh còn tuyển nhân viên tuần tra giao thông, bảo trì điện với mức thu nhập từ 8-15 triệu đồng/tháng; nhân viên vận hành ETC xử lý sự cố có thu nhập khoảng 8-12 triệu đồng/tháng. Người lao động được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, lương tháng 13, thưởng lễ tết và có thể được hỗ trợ nơi lưu trú gần nơi làm việc.

Công ty TNHH sản xuất hàng da Latek (Việt Nam) tuyển gấp công nhân sản xuất, công nhân may công nghiệp và lao động phổ thông độ tuổi 18-45. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, trưởng phòng nhân sự, cho biết công nhân may cần có kinh nghiệm may giày, còn lao động phổ thông chủ yếu yêu cầu sức khỏe tốt, biết đọc, viết. Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khoảng 8,5-9,5 triệu đồng/tháng, kèm trợ cấp tay nghề, chuyên cần, nhà ở, đi lại và thưởng sản lượng.

Ông Hồ Nguyễn Ngọc Kha, chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân Ngân hàng Nam Á, Phòng giao dịch Linh Tây, chi nhánh Thủ Đức, cần tuyển nhiều vị trí từ cộng tác viên đến chuyên viên khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, ưu tiên nhân sự trẻ có khả năng sử dụng công nghệ, làm marketing và chú trọng trải nghiệm khách hàng. "Theo mặt bằng hiện nay thì mức lương ngành ngân hàng có thể trên 20 triệu đồng/tháng tùy vị trí và năng lực", ông Kha nói.

Bà Phan Thị Mỹ Nhân, đến từ Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, cho biết vị trí quản lý kinh doanh có thu nhập từ 8-20 triệu đồng/tháng chưa tính hoa hồng và thưởng. "Các bạn có thu nhập theo doanh số nên không giới hạn. Ngoài ra, còn có thưởng du lịch trong và ngoài nước", bà Nhân nói và bật mí nhiều nhân sự đã gắn bó với công ty hàng chục năm nhờ chính sách ổn định và chế độ phúc lợi tốt.

Chị Đặng Thị Thương, đại diện bộ phận tuyển dụng Công ty Concentrix, tuyển nhiều vị trí chăm sóc khách hàng và tư vấn qua điện thoại. Lương cứng của nhiều vị trí dao động từ 6-7 triệu đồng/tháng, cộng hoa hồng và thưởng có thể đạt thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng/tháng. "Riêng với vị trí tư vấn dinh dưỡng sữa qua điện thoại, nếu đạt hiệu suất tốt thì thu nhập của bạn có thể lên tới 25 triệu đồng/tháng", chị Thương nói.

Đại diện Công ty cổ phần vật tư - xăng dầu Comeco tuyển 30 nhân viên bán lẻ xăng dầu với mức lương khoảng 8-10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, còn tuyển thợ sửa chữa xe bồn chở xăng, xe tải nhẹ với mức lương 9-12 triệu đồng/tháng và phụ xe vận tải xăng dầu khoảng 8 triệu đồng/tháng. Người lao động được hưởng thêm thưởng lễ, tết và hỗ trợ tiền ăn giữa ca.

Bà Nguyễn Hồng Phương, đến từ Công ty TNHH Theodore Alexander HCM, tuyển nhiều vị trí trong lĩnh vực nội thất gỗ và sofa như thợ đứng máy, vận hành CNC, kỹ thuật sơn, thợ may, thợ bọc nệm… với thu nhập từ 9-15 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp còn hỗ trợ phụ cấp chuyển đổi nơi ở từ 1-3 triệu đồng cho lao động có tay nghề và áp dụng thời gian làm việc 7 giờ 30 phút/ngày.

Có doanh nghiệp tuyển hàng trăm lao động

Anh Phan Hoàng Anh, Trưởng phòng Nhân sự BHT Group (Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bích Hạnh), cho biết doanh nghiệp đang cần khoảng 500 lao động để vận hành nhà máy. Doanh nghiệp tuyển từ vị trí giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh đến quảng cáo, quản đốc, tổ trưởng, lao động phổ thông…

"Thợ hàn có chứng chỉ 5G, 6G thì lương cứng khoảng 15 triệu đồng/tháng chưa tính tăng ca. Lao động phổ thông chưa có tay nghề cũng được trả khoảng 7 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, người lao động được hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, bảo hiểm, thưởng doanh số, thưởng lễ và nhiều chế độ phúc lợi khác", anh Hoàng Anh cho biết.

Anh Đào Hồng Hiệp, nhân viên Phòng Nhân sự Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam, đang cần tuyển khoảng 1.500 công nhân sản xuất. Lao động không cần kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo từ đầu. "Chỉ cần chăm chỉ, có trách nhiệm là có thể làm việc được", anh nói.

Theo anh Hiệp, tổng thu nhập công nhân dao động khoảng 8-9 triệu đồng/tháng nếu tăng ca đều. Ngoài ra còn có thưởng chuyên cần, phụ cấp sinh hoạt, phụ cấp công việc và thưởng sản lượng.

Ngoài lao động sản xuất, anh Hiệp còn tuyển nhân viên thu mua, kiểm hàng, kiểm phẩm và nhân viên thí nghiệm với mức lương khoảng 8,5-10 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH Genbyte Technology (Việt Nam) thông báo tuyển khoảng 500 nhân viên sản xuất linh kiện điện tử do chuẩn bị mở rộng chi nhánh tại khu công nghệ cao. Chị Nguyễn Ngọc Trâm, chuyên viên tuyển dụng, cho biết lao động làm việc trong môi trường máy lạnh, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. "Mức thu nhập hiện dao động khoảng 9-14 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty còn tuyển kỹ thuật viên, kỹ sư và trợ lý tiếng Trung", chị cho biết.

Bà Phạm Huỳnh Tuyết Trinh, đại diện Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công an, Chi nhánh Phương Nam, tuyển khoảng 100 công nhân may, công nhân cắt, công nhân ủi, học việc, thợ phụ…

Bà Trinh bật mí thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt khoảng 16 triệu đồng/tháng. "Người lao động được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, lương tháng 13 từ 1,5-2 tháng lương cùng nhiều khoản thưởng lễ và nghỉ mát", bà Trinh cho biết.







