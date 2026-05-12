Nhiều việc làm lương cao, có vị trí 41 triệu đồng/tháng cần tuyển gấp

Sáng 12.5, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM phối hợp với UBND P.Bình Thạnh và các tổ chức hội, đoàn thể của phường tổ chức sàn giao dịch việc làm với 84 doanh nghiệp tham gia, gần 10.000 vị trí còn trống cần tuyển.

Anh Nguyễn Trọng Vĩ, nhân viên nhân sự của nhà hàng Haidilao, cho biết doanh nghiệp đang cần tuyển nhiều vị trí để phục vụ kế hoạch mở rộng 2 nhà hàng trong năm nay. Các vị trí như nhân viên phục vụ, lễ tân, nghe điện thoại, làm nail, phụ bếp, lên món... có thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng. Mức này chưa bao gồm lương tháng 13, bảo hiểm xã hội đầy đủ, hỗ trợ bữa ăn, thưởng sinh nhật, thưởng thâm niên, trợ cấp giáo dục cho con nhỏ, đồng phục miễn phí và ưu đãi dùng bữa đến 50%.

Theo anh Vĩ, một số vị trí như trợ lý nhà hàng, quản kho yêu cầu thêm tiếng Trung sẽ có thu nhập lên đến 25 triệu đồng/tháng. "Hiện nay chúng tôi cần nguồn nhân lực rất nhiều để mở rộng nhà hàng. Nếu yêu thích ẩm thực, hãy đến với nhà hàng chúng tôi", anh nói.

Chị Phan Thị Thúy Vy, quản lý tại hệ thống khách sạn Mộc Lan (TP.HCM), cho biết đơn vị đang tuyển tạp vụ khách sạn trong độ tuổi từ 18 đến 50. Ứng viên không bắt buộc phải có kinh nghiệm và sẽ được đào tạo khi nhận việc.

"Nếu đã từng làm qua công việc tương tự thì bạn càng có lợi thế. Mức lương dao động từ 8 - 10 triệu đồng/tháng, tùy ca làm, kèm thưởng, bảo hiểm, lương tháng 13, thưởng lễ…", chị Vy nói.

Theo chị Vy, tiêu chí quan trọng nhất vẫn là thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và trung thực.

Chị Lê Hoàng Kim, nhân viên tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh TP.HCM (J&T), cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhiều vị trí thuộc khối lao động phổ thông. Trong đó, shipper giao hàng có thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, yêu cầu ứng viên từ 18 - 45 tuổi, có sức khỏe và có điện thoại để làm việc. Nhân viên phân hàng ca đêm tại kho có thu nhập 9 - 12 triệu đồng/tháng, tính theo hiệu suất và tăng ca, giờ làm từ 3 giờ chiều hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau.

Ngoài ra, chị Kim còn tuyển vị trí điều phối nhân viên điều phối làm theo ca xoay có thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/tháng, gồm lương cơ bản và doanh thu. Ứng viên cần tốt nghiệp THPT trở lên. Với người có trình độ cao đẳng, cơ hội thăng tiến lên trưởng bưu cục với thu nhập 15 - 20 triệu đồng/tháng là hoàn toàn khả thi.

"Quyền lợi gồm thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, bảo hiểm đầy đủ theo quy định. Công việc khá linh hoạt, nguồn hàng ổn định. Khu vực làm việc trải rộng ở Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Q.12, Q.2 (cũ)...", chị Kim cho biết.

Ông Nguyễn Phát, đại diện Bảo hiểm nhân thọ AIA chi nhánh TP.HCM, cho biết công ty đang cần tuyển trợ lý và chuyên viên hỗ trợ xử lý đặt hàng. Mức lương cứng dao động 4,5 - 5 triệu đồng/tháng, cộng thêm thưởng có thể đạt tổng thu nhập 12 - 15 triệu đồng/tháng, chưa tính thưởng quý và thưởng năm. Theo ông Phát, ứng viên còn có thể kết hợp thêm công việc tuyển dụng để tăng thu nhập.

Ông Trần Việt Hùng, đại diện Công ty Vincons, thành viên Tập đoàn Vingroup, cho biết doanh nghiệp hiện có nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động và có thể nhận việc ngay. Mức thu nhập từ 14 - 35 triệu đồng/tháng với công nhân, còn tổ trưởng có thể đạt 32 - 41 triệu đồng/tháng, tùy tay nghề.

Theo ông Hùng, công ty đang tuyển ở hầu hết lĩnh vực liên quan bê tông cốt thép, cốp pha, xây trát, ốp lát, sơn bả, thạch cao, cơ khí, cắt cọc, cơ điện, nhôm kính… Với lao động chưa có tay nghề, công ty vẫn nhận đào tạo và trả lương trong thời gian học việc. Trong lúc chờ bố trí công việc, người lao động vẫn được trả lương.

Ngoài lương, ông Hùng cho biết người lao động được bố trí ký túc xá miễn phí, bao ăn 3 bữa mỗi ngày, đóng đầy đủ bảo hiểm… Công ty cũng tổ chức sát hạch tay nghề định kỳ 6 tháng 1 lần để xét nâng bậc, nâng lương. Địa điểm làm việc trải dài ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chị Lý Hân, nhân viên tuyển dụng tại Công ty Le & Associates, chuyên cung ứng nguồn nhân lực, cho biết đơn vị cũng đang tuyển nhiều vị trí như nhân viên kinh doanh thị trường mảng dự án có thu nhập 10 - 15 triệu đồng/tháng, chưa kể hoa hồng và thưởng; nhân viên tư vấn bán hàng mỹ phẩm, làm đẹp full-time có mức lương 9 - 12 triệu đồng/tháng, part-time từ 5 - 6,5 triệu đồng/tháng; nhân viên tiếp thị khoảng 6,75 triệu đồng/tháng cộng thưởng doanh số; sales thiết bị văn phòng có thu nhập lên đến 30 triệu đồng/tháng… "Chúng tôi ưu tiên ứng viên nhanh nhẹn, chủ động và tự tin giao tiếp. Bên cạnh đó, nếu yêu thích việc tuyển dụng, chúng tôi còn có vị trí cộng tác viên, rất thích hợp để bạn làm thêm", chị Hân nói.