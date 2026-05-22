Nhiều việc làm lương cao, có vị trí 35 triệu đồng đang cần tuyển gấp

Sáng 22.5, đông đảo người trẻ đã đến Sàn giao dịch việc làm năm 2026 để tìm việc. Hoạt động do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM và Phòng Văn hóa – xã hội các phường Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Thủ Đức, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng (TP.HCM) phối hợp tổ chức.

Bà Trần Thị Cẩm My, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH PPJ-Wiser, thuộc PPJ Group, cho biết doanh nghiệp đang cần tuyển 55 công nhân may, 25 lao động phổ thông, 2 chuyền trưởng, 2 kỹ thuật chuyền, nhân viên kế hoạch và kỹ thuật. Thu nhập dao động từ 9-15 triệu đồng/tháng. Công ty còn có thưởng tuyển mới, thưởng thâm niên, lương tháng 13, thưởng chuyên cần và hỗ trợ xăng xe… cho người lao động.

"Bên tôi tuyển từ công nhân may, công nhân đóng nút, đóng số… Đối với công nhân may, nếu có tay nghề càng tốt, còn nếu chưa có thì vẫn sẽ được đào tạo", bà My nói.

Đông đảo người lao động đến sàn giao dịch việc làm để tìm việc ẢNH: AN VY

Chị Lương Thu Lương, nhân viên hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Trí Việt Phát, cho biết công ty đang tuyển nhiều vị trí như công nhân sản xuất, nhân viên kho, bảo vệ, nhân viên sale, kế toán tổng hợp, nhân viên hành chính nhân sự,… Trong đó, nhóm lao động phổ thông và công nhân sản xuất đang có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất.

"Mức lương cạnh tranh sẽ tùy thuộc vào trao đổi trong buổi phỏng vấn, dựa trên khả năng và giá trị ứng viên mang lại. Với một số vị trí văn phòng hay có chuyên môn, mức lương có thể dao động từ 10-15 triệu đồng. Công ty còn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, thưởng lễ tết, lương tháng 13, hỗ trợ cơm trưa…", chị Lương cho biết.

Đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Trí Việt Phát đang trao đổi với ứng viên ẢNH: AN VY

Anh Trần Việt, cán bộ tuyển dụng Công ty CP Vinhomes, cho biết đơn vị cần tuyển khoảng 100 nhân sự làm việc tại TP.HCM và Tây Ninh. Các vị trí gồm tổ trưởng, nhân viên kỹ thuật tòa nhà, nhân viên housekeeping, chăm sóc cây xanh, tiện ích công cộng, nhân viên y tế, lễ tân, chuyên viên kinh doanh, chuyên viên thủ tục, chuyên viên sổ đỏ, nhân viên trả hồ sơ… với mức thu nhập 8-12 triệu đồng/tháng. Với ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm hoặc phù hợp các vị trí quản lý, thu nhập có thể cao hơn.

"Lao động phổ thông chỉ cần sức khỏe tốt, trong độ tuổi lao động. Với lao động có bằng cấp, tư duy tốt, nhanh nhẹn, chịu khó thì mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng", anh Việt nói.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiệp, đến từ Bưu điện Trung tâm Thủ Đức, thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết bưu điện đang có nhu cầu tuyển giao dịch viên và nhân viên kinh doanh. Ứng viên cần từ 21-35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing,… Công việc yêu cầu khả năng tư vấn, chốt sales, xử lý từ chối, đàm phán giá và có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Thu nhập được tính theo năng lực và doanh số.

Chị Nguyễn Thị Khánh Hường, phòng marketing Công ty CP Sơn Ô tô Achison, cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng và phụ kho. Trong đó, vị trí nhân viên kinh doanh có thu nhập từ 15-30 triệu đồng/tháng.

"Nếu ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thì rất tốt. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sơn ô tô nên các bạn có kiến thức về ô tô, sơn hay chăm sóc xe sẽ có lợi thế. Bên cạnh đó, công ty đã có sẵn tệp khách hàng để các bạn hỗ trợ và phát triển thêm", chị Hường nói.

Ông Huỳnh Hảo Hiệp, Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty CP nhân lực quốc tế Hưng Thịnh (TP.HCM), đang tìm các ứng viên làm việc ở Nhật Bản. Thu nhập bình quân 28-35 triệu đồng/tháng, tùy vùng và công việc.

Ông Hiệp cho biết nam giới có thể tham gia ngành ô tô, trang trí nội thất, còn nữ giới có thể tham gia chế biến thực phẩm, đóng gói công nghiệp… Ứng viên cần trong độ tuổi 18-35, có trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên, đủ sức khỏe theo quy định, không thuộc diện cấm xuất cảnh và có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản.

Theo ông Hiệp, chương trình đi làm việc tại Nhật giúp người lao động có công việc ổn định và thu nhập cao. Ngoài ra, người lao động còn học được tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật ẢNH: AN VY

Bà Võ Kiều, đại diện Công ty CP Quốc tế BHL Group, cho biết doanh nghiệp đang tuyển kiểm định viên và nhân viên kinh doanh tư vấn dịch vụ. Với vị trí kiểm định viên, mức lương được thỏa thuận theo năng lực, kèm KPI và thưởng phần trăm hoa hồng. Ứng viên cần có chứng chỉ kiểm định viên theo yêu cầu. Vị trí nhân viên kinh doanh có thu nhập trung bình trên 12 triệu đồng/tháng, được xét duyệt tăng lương định kỳ và thưởng theo kết quả công việc.

Chị Phạm Minh Ngọc, Công ty TNHH TM-DV Đồng Đắc Phú, cho biết công ty hiện đang tuyển nhiều vị trí. Chẳng hạn, nhân viên sản xuất yêu cầu trình độ THCS trở lên, trong độ tuổi 18-45, thu nhập 9-13,5 triệu đồng/tháng. Nhân viên kỹ thuật trình độ từ THPT trở lên có thu nhập 9-15 triệu đồng/tháng. Công nhân ngành may có thu nhập 9-15 triệu đồng/tháng. Nhân viên hành chính nhân sự yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên, thu nhập 9-18 triệu đồng/tháng. Nhân viên văn phòng có thể đạt 12-25 triệu đồng/tháng.

Chị Lê Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Hành chánh nhân sự Công ty CP Thiết bị thủy lực Việt Nam, cho biết công ty đang tuyển kỹ sư bán hàng và nhân viên kế toán. Kỹ sư bán hàng mới vào sẽ có lương cứng từ 10-15 triệu đồng/tháng, chưa tính doanh số. Vị trí nhân viên kế toán có mức lương 10-15 triệu đồng/tháng, tùy kinh nghiệm và sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.