Các nữ thần tượng Kpop sở hữu vóc dáng 'cò hương'

Kể từ khi chuyển hướng sang hình tượng quyến rũ sexy, Sunmi luôn xuất hiện với những bộ cánh thiếu vải hở bạo. Dường như đó cũng là lý do chính khiến cô luôn tích cực giảm cân, siết chặt chế độ ăn uống và hăng say tập luyện. Thậm chí có một khoảng thời gian dài, giọng ca Siren bị chỉ trích vì quá gầy, vậy là cô nàng liền ra mắt một ca khúc đáp trả anti-fan về vấn đề này. Trong một cuộc phỏng vấn, Sunmi từng thú nhận rằng gia đình cô có gen di truyền "siêu gầy". Không chỉ Sunmi mà hai em trai của cô cũng rất cao, nhưng cân nặng lại quá ít so với tiêu chuẩn.