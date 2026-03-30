Các nước giảm trừ chi phí y tế, giáo dục trước khi nộp thuế thế nào?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất 2 phương án giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo. Phương án cao nhất là giảm trừ chi phí y tế tối đa 23 triệu đồng/năm và chi phí giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm. Nhiều chuyên gia kiến nghị cần phải nâng mức giảm trừ này lên cao hơn. Trong tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính nêu rõ nhiều quốc gia sử dụng công cụ giảm trừ hoặc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chi tiêu y tế và giáo dục - đào tạo như một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro với hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Chẳng hạn, tại Trung Quốc, cho phép người nộp thuế được giảm trừ nếu như mức chi phí cho y tế phát sinh trong năm cao hơn khoảng 57 triệu đồng (quy đổi theo tỉ giá hiện hành), tuy nhiên khống chế mức giảm trừ tối đa không vượt quá khoảng 304 triệu đồng (gộp chung cho tất cả người nộp thuế và người phụ thuộc)...

Tại Thái Lan, pháp luật cho phép giảm trừ đối với người nộp thuế ở mức tối đa không quá 90.000 Bath/năm (tương ứng không quá 73 triệu đồng/năm) và giảm trừ cho con dưới 25 tuổi là 15.000 Bath/năm (khoảng 12 triệu đồng/năm/người con) nhưng tối đa không quá 3 con và giảm trừ thêm 2.000 Bath/năm (khoảng 1,6 triệu đồng/năm) cho mỗi con đang học tại cơ sở giáo dục ở Thái Lan. Thái Lan không có quy định giảm trừ riêng cho chi phí y tế nhưng cho phép người nộp thuế được phép giảm trừ các khoản chi mua bảo hiểm y tế tối đa không quá 25.000 Bath/năm (khoảng 20 triệu đồng/năm), bảo hiểm sức khỏe cho bố, mẹ không quá 15.000 Bath/năm (12 triệu đồng/năm).

Trong khi đó, Malaysia cho phép giảm trừ cho người nộp thuế về chi phí giáo dục là 7.000 RM/năm (khoảng 45 triệu đồng) và đối với bệnh hiểm nghèo cho người nộp thuế, vợ/chồng và con người nộp thuế là 10.000 RM/năm (khoảng 66 triệu đồng), đối với cha mẹ của người nộp thuế là 8.000 RM/năm (khoảng 54 triệu đồng). Đối với các khoản giảm trừ giáo dục cho người nộp thuế tại các cơ sở đào tạo tại Malaysia thì người nộp thuế được áp dụng mức giảm trừ 7.000 RM/năm (khoảng 45 triệu đồng). Ngoài ra, người nộp thuế có con dưới 6 tuổi sẽ được áp dụng thêm mức giảm trừ giáo dục cho con học mẫu giáo với mức 6.000 RM (khoảng 39 triệu đồng). Như vậy nếu như người nộp thuế tại Malaysia có một con dưới 6 tuổi sẽ được giảm trừ tối đa về chi phí giáo dục - đào tạo là khoảng 85 triệu đồng/năm và giảm trừ chi phí y tế tối đa lên 120 triệu đồng/năm đối với bệnh hiểm nghèo...