Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân đều tăng cường sản xuất, triển khai

Theo báo cáo trên, hầu như tất cả 9 quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Pakistan, Ấn Độ, Israel và CHDCND Triều Tiên, đều đã bắt đầu tăng cường kho vũ khí của mình hoặc đã công bố kế hoạch làm như thế. Báo cáo này do Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) công bố hôm 26.3.

Hình ảnh từ đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 22.10.2025 cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars tại bãi thử Plesetsk trong cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân nước này Ảnh: AFP

Báo cáo ước tính rằng số lượng vũ khí hạt nhân sẵn sàng sử dụng nhanh chóng đã đạt 9.745 vào năm ngoái, tăng 141 đầu đạn so với năm 2024. Con số này tương đương với 135.000 quả bom có sức công phá như quả bom do Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945. Vụ thả bom nguyên tử đó đã giết chết 140.000 người, theo AFP.

Cũng theo báo cáo mới, 40% số đầu đạn nói trên, tương đương 4.012 đầu đạn, đã được triển khai trên tên lửa đạn đạo trong các hầm chứa, bệ phóng di động, tàu ngầm hoặc căn cứ máy bay ném bom trong năm ngoái, đánh dấu mức tăng 108 đầu đạn so với năm 2024.

"Sự gia tăng liên tục hằng năm về số lượng đầu đạn được triển khai là một diễn biến đáng lo ngại", ông Hans Kristensen, Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) và là một trong những người đóng góp chính cho báo cáo, bình luận.

Ông cảnh báo rằng điều này "làm tăng nguy cơ leo thang nhanh chóng, tính toán sai lầm và sử dụng ngoài ý muốn" và "khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn đối với tất cả chúng ta".

Cuộc chạy đua vũ trang mới

Hiện nay, số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới vẫn ít hơn so với thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh.

Theo báo cáo trên, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có tổng cộng 12.187 đầu đạn vào đầu năm nay, so với hơn 70.000 vũ khí như thế vào giữa thập niên 1980, và giảm 144 vũ khí so với đầu năm 2025.

Tuy nhiên, việc tăng cường chế tạo thêm vũ khí hạt nhân để sẵn sàng sử dụng lại càng đáng lo ngại hơn trong bối cảnh các cuộc xung đột leo thang ở châu Âu, châu Á và Trung Đông liên quan đến các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, theo báo cáo.

Tài liệu này cũng nhấn mạnh "sự xói mòn của chế độ giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí lâu dài", bao gồm cả việc Hiệp ước New START hết hiệu lực vào tháng trước. New START là hiệp ước cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu là Nga và Mỹ.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến không chỉ là một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đó là sự đảo ngược những ràng buộc khó khăn lắm mới đạt được đối với mối nguy hiểm hạt nhân", người đứng đầu NPA Raymond Johansen cảnh báo.

Những hướng trái ngược về hạt nhân

Báo cáo đã chỉ rõ thế giới đang đi theo những hướng trái ngược nhau về vấn đề hạt nhân, với ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào các nỗ lực hướng tới lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả các loại vũ khí nguyên tử.

Đến cuối năm 2025, 99 quốc gia đã tham gia Hiệp ước Cấm vũ khí Hạt nhân (TPNW), được đàm phán tại Liên Hiệp Quốc vào năm 2017.

Trong khi đó, không có một quốc gia nào trong số 9 quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia hiệp ước TPNW. Thay vào đó, 9 quốc gia này đang đầu tư mạnh vào việc hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí của mình.

"Tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân... ngoại trừ Israel đều đang tăng cường kho vũ khí của họ hoặc đã công bố kế hoạch làm như thế gần đây", ông Kristensen nói, đồng thời lên án thông điệp ngày càng hung hăng xung quanh loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.