Theo Đài CNN ngày 27.11, những ngôi nhà nằm trong căn cứ quân sự ở Washington D.C (Mỹ) bất ngờ trở thành chỗ ở của một số quan chức nội các và cấp cao trong chính quyền Mỹ. Hiện có khoảng 6 quan chức đương nhiệm được cho là sống tại các căn nhà này - mức cao chưa từng có so với các nhiệm kỳ trước.

Giới quan sát cho rằng trong bối cảnh bạo lực chính trị trong nước gia tăng cùng mối đe dọa từ bên ngoài, xu hướng nhân vật cấp cao trong bộ máy dân sự Mỹ chuyển đến sống tại cơ sở quân sự có thể tiếp diễn ở những chính quyền sau, bất kể đảng nào cầm quyền.

Cano đi trên sông tại thủ đô Washington D.C (Mỹ) hồi năm 2021, phía sau là khu nhà ở dành cho các quan chức trong căn cứ quân sự Fort McNair ẢNH: AP

Lo ngại an ninh

Người mới nhất chuyển vào căn cứ quân sự là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, sau khi rời biệt thự ở Georgetown. Trả lời Đài CNBC đầu tháng 11, ông Bessent - người dẫn dắt chiến dịch cấm vận kinh tế nhằm vào Iran - cho biết các mối đe dọa tính mạng từ Tehran buộc ông phải chuyển chỗ ở. Truyền thông Mỹ thời gian qua loan tin Iran lên kế hoạch dùng “bom bẩn” hoặc vũ khí hóa học tấn công vào lãnh thổ Mỹ, điều mà Tehran bác bỏ.

Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche gần đây cũng dọn vào căn cứ quân sự vì lý do an toàn. Trong nước, nhiều quan chức cảnh giác hơn sau vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Năm ngoái, Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cùng vợ và 4 con rời nhà riêng ở bang Virginia sau khi một phụ nữ biểu tình và phát tờ rơi in địa chỉ nhà họ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết gia đình ông Miller phải chuyển đi vì bị theo dõi, phát tán thông tin cá nhân và đe dọa có tổ chức. Quan chức này khẳng định tội phạm ở thủ đô Washington D.C. đã giảm nhờ nỗ lực của chính quyền, dù vẫn tồn tại những lo ngại khiến nhiều quan chức nội các phải chuyển chỗ ở.

Khu vực căn cứ quân sự Fort McNair (giữa) ở Washington D.C ẢNH: AP

“Thế giới tách biệt” sau tường rào

Chuyển đến sống tại Fort McNair, gia đình ông Miller làm hàng xóm của Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth ở khu nhà vốn dành cho tướng lĩnh. Trong một chương trình podcast hồi tháng 8, ông Rubio kể vui chuyện chó nhà ông từng chạy nhầm sang nhà ông Hegseth, còn mèo nhà ông Hegseth hay sang hiên nhà ông Rubio ngồi. Một quan chức từng sống tại đây nhận xét những căn nhà trăm tuổi tại khu quân sự tuy rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhưng không hề sang trọng.

CNN dẫn lời ông Thomas Kahn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc hội và tổng thống tại Đại học American (Mỹ), gọi Fort McNair là “một thế giới tách biệt” với cửa hàng riêng, sân quần vợt và tường rào bao bọc. Theo ông Kahn, khi quan chức vốn đã có đội cận vệ nay lại tách khỏi khu dân cư bình thường, truyền thống dân chủ về việc lãnh đạo dân sự sống giữa người dân đang dần mất đi, làm tăng sự cô lập của giới chức công quyền.

Quốc hội vào cuộc

Việc bố trí loạt quan chức dân sự vào ở tại các cơ sở quân sự khiến một số nghị sĩ Dân chủ chú ý. Lầu Năm Góc phải báo cáo động thái này với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ vào đầu năm sau, với các vấn đề cần giải trình gồm cơ sở pháp lý, giá thuê nhà và lý do an ninh. Ông George Whitesides, hạ nghị sĩ bang California, cho rằng cần kiểm tra để bảo đảm quan chức trả mức thuê sát giá thị trường.

Năm ngoái, ông Pete Hegseth từng vấp chỉ trích khi các nghị sĩ phát hiện Lục quân Mỹ định chi hơn 137.000 USD sửa chữa, nâng cấp nơi ở của ông tại căn cứ Fort McNair. Hiện quan chức thuê nhà quân đội thường trả từ 4.500 USD/tháng trở lên tùy căn nhà.