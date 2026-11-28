Một chiếc F-16 của Không quân Mỹ tham gia tập trận tại Brazil ẢNH: REUTERS

Đài Fox News ngày 28.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghe một phi công Không quân nước này chia sẻ về mẫu tiêm kích tuyệt vời nhất thế giới, khi ông trò chuyện qua điện thoại với viên phi công này vào dịp lễ Tạ ơn (26.11).

"Vậy trước khi tôi có bài phát biểu ngắn gọn với anh, tôi muốn hỏi, anh rất thích máy bay F-16, đúng không?" Tổng thống Trump hỏi phi công Brant Smith.

"Tiêm kích tuyệt vời nhất thế giới, thưa ngài", phi công Smith trả lời.

Tổng thống Trump đã nói chuyện với phi công Smith từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida trong khi Tổng thống và đệ nhất phu nhân Melania gọi điện cho các quân nhân thuộc cả 6 quân chủng của quân đội Mỹ.

Ông Trump yêu cầu ông Smith so sánh chiếc F-16 của mình với các máy bay chiến đấu khác như F-22 hay F-35, và ông Smith trả lời "tôi chọn F-16".

"Có cho tiền tôi cũng không bao giờ đổi máy bay", ông Smith nói thêm.

"Tôi rất thích lái chiếc máy bay này. Và tôi nghĩ rằng rất ít phi công trong phòng này sẽ phản đối tôi. Cả hai chiếc máy bay đó (F-22 và F-35) đều tuyệt vời, và chúng đều có vị trí riêng trong thế giới và trong chiến đấu. Nhưng, máy bay này thú vị hơn nhiều. Chúng tôi được làm tất cả mọi thứ, và nó làm tất cả rất tốt", theo viên phi công.

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Tổng thống cũng hỏi phi công Smith về thời gian phục vụ trong quân đội và công việc ông đang làm vào thời điểm đó. Ông Smith cho biết mình đang chuẩn bị tại căn cứ không quân ở Ả Rập Xê Út.

Ông Trump khen ngợi ông Smith về những nỗ lực của quân đội Mỹ ở Trung Đông và trong cuộc chiến với Iran.

"Và anh đang chứng kiến một số chiến thắng lớn, phải không? Hạ gục họ liên tục, phá hủy các bệ phóng, phá hủy tên lửa, hạ gục họ khắp nơi. Anh đang làm một công việc tuyệt vời, Brant", ông Trump nói.

Đáp lời, viên phi công cảm ơn Tổng thống và chia sẻ thêm nhận định rằng Iran "đang cạn kiệt mọi thứ", điều mà ông Trump cũng đồng ý. Ông Trump nói rằng phi đội F-16 tinh nhuệ hằng ngày đang thực hiện các nhiệm vụ trên khắp Trung Đông để bảo vệ lợi ích và tài sản của Mỹ.