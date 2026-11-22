CENTCOM ngày 21.11 bác bỏ tuyên bố Iran đã phóng tên lửa vào một tiêm kích F-16 Mỹ trên vùng Vịnh, gây hư hại và buộc máy bay hạ cánh khẩn cấp. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin phòng không nước này nhắm bắn chiếc F-16 tối 20.11, khiến phi cơ phải hủy nhiệm vụ.

CENTCOM khẳng định Iran "hoàn toàn không tấn công tiêm kích F-16 nào của Mỹ" vào hôm 20.11, nhấn mạnh toàn bộ tiêm kích Mỹ tại Trung Đông đều an toàn. Quân đội Mỹ nhiều lần bác bỏ các tuyên bố tương tự từ Iran.

Tiêm kích F-16 của quân đội Mỹ ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Cùng ngày 21.11, Bahrain thông báo một cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng cơ sở công nghiệp dân sự, gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong. Lực lượng phòng vệ Bahrain cho hay đã đánh chặn nhiều đợt không kích từ Iran. Giới chức Manama cáo buộc Tehran vẫn giữ "cách tiếp cận thù địch có hệ thống", Reuters đưa tin.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trên truyền thông Iran ngày 21.11 rằng đã dùng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích các vị trí Mỹ tại căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain - nơi đặt Hạm đội 5 Hải quân Mỹ - nhằm đáp trả hành động gây hấn và nhiều lần xâm phạm không phận Iran. CENTCOM chưa phản hồi về diễn biến này.

Tại Ả Rập Xê Út, liên minh do Riyadh dẫn đầu ngày 21.11 thông báo đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi ở Yemen phóng về phía tây Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước tình hình leo thang, các nước trung gian vẫn đang tìm giải pháp ngoại giao để dừng xung đột Trung Đông. Một quan chức Iran cho hay phái đoàn Qatar đã đến Tehran đàm phán ngày 20.11. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran lâu nay vẫn tích cực liên lạc với các bên trung gian.