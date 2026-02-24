Các smartphone Android và iPhone hấp dẫn những ngày đầu năm

Dưới đây là 5 đại diện tiêu biểu đang được quan tâm nhiều nhất và dễ tiếp cận tại Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max vẫn là cái tên nổi bật nhất hiện nay ẢNH: REUTERS

iPhone 17 Pro Max (khoảng từ 36,99 triệu đồng)

Nếu ưu tiên sự ổn định, hệ sinh thái Apple và khả năng quay video, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn nổi bật. Máy sở hữu màn hình OLED 6,9 inch hỗ trợ Dolby Vision, độ sáng cao và chip A19 Pro tối ưu cho AI (trí tuệ nhân tạo) lẫn xử lý đồ họa.

Hệ thống ba camera 48 MP tiếp tục là điểm mạnh trên iPhone 17 Pro Max, đặc biệt ở khả năng quay video 4K 120 fps và chất lượng ảnh đồng đều.

Những điểm nổi bật trên iPhone 17 Pro Max:

Hiệu năng hàng đầu, tối ưu lâu dài.

Camera quay video thuộc nhóm tốt nhất.

Hệ sinh thái Apple đồng bộ tốt.

Galaxy S25 Ultra (khoảng từ 25,99 triệu đồng)

Đối với người hâm mộ hệ sinh thái Android, Galaxy S25 Ultra vẫn là cái tên dễ được nhắc đến đầu tiên khi nói về một smartphone cao cấp toàn diện. Sản phẩm sở hữu chip xử lý mới tích hợp AI sâu giúp camera, dịch thuật và xử lý hình ảnh thông minh hơn.

Galaxy S25 Ultra vẫn được xem là ông lớn trên thị trường Android hiện tại ẢNH: REUTERS

Galaxy S25 Ultra cũng trang bị màn hình lớn, hiển thị mượt và hệ thống camera zoom mạnh mẽ tiếp tục là lợi thế quen thuộc của dòng Ultra.

Những điểm nổi bật trên Galaxy S25 Ultra:

Camera đa năng, zoom xa tốt.

Màn hình đẹp, hiệu năng mạnh.

Nhiều tính năng AI hỗ trợ sử dụng hằng ngày.

Xiaomi 15 Ultra (khoảng từ 28,99 triệu đồng)

Xiaomi tiếp tục đặt trọng tâm vào nhiếp ảnh với Xiaomi 15 Ultra. Chiếc smartphone này dùng hệ thống camera hợp tác Leica, cảm biến lớn cùng ống kính tele độ phân giải cao giúp phục vụ tốt cả chụp chân dung lẫn zoom xa.

Thiết kế cụm camera ấn tượng trên mẫu máy Xiaomi 15 Ultra ẢNH: T.L

Ngoài camera, Xiaomi 15 Ultra còn đáng chú ý về hiệu năng nhờ sở hữu chip Snapdragon cao cấp, pin hơn 5.400 mAh và sạc nhanh 90W.

Những điểm nổi bật trên Xiaomi 15 Ultra:

Camera thuộc nhóm mạnh nhất Android.

Hiệu năng cao, sạc siêu nhanh.

Màn hình AMOLED LTPO chất lượng.

OPPO Find X9 Pro (khoảng từ 32,99 triệu đồng)

Find X9 Pro tạo khác biệt nhờ viên pin khoảng 7.500 mAh, một con số hiếm trong phân khúc smartphone cao cấp giúp máy duy trì thời gian sử dụng dài hơn nhiều điện thoại cao cấp khác.

Cụm camera OPPO Find X9 Pro với hai cảm biến lớn ẢNH: OPPO

Camera hợp tác Hasselblad và hiệu năng chip MediaTek cao cấp giúp Find X9 Pro giữ sự cân bằng giữa pin, hiệu năng và trải nghiệm chụp ảnh.

Những điểm nổi bật trên Find X9 Pro:

Pin lớn hiếm thấy ở sản phẩm cao cấp.

Camera chân dung và zoom tốt.

Sạc nhanh, màn hình sáng rõ.

POCO X7 Pro (khoảng từ 9,19 triệu đồng)

Không phải một smartphone cao cấp nhưng POCO X7 Pro lại gây chú ý vì cấu hình mạnh trong tầm giá dễ mua tại Việt Nam. Chiếc điện thoại này trang bị chip Dimensity 8400-Ultra, màn hình AMOLED 120 Hz và pin 6.000 mAh giúp máy phù hợp người cần hiệu năng cao nhưng ngân sách vừa phải.

Các lựa chọn màu sắc POCO X7 Pro ẢNH: POCO

Những điểm nổi bật trên POCO X7 Pro: