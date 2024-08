Các sự cố hải quan điện tử dự kiến sẽ được khắc phục hoàn thành ngày 11.8

Tổng cục Hải quan thông báo, từ ngày 6.8, Cổng thông tin một cửa quốc gia (VNSW) gặp sự cố, không thể thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại Nghị định 85/2019 của Chính phủ. Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương khắc phục sự cố, dự kiến hoàn thành vào ngày 11.8.2024.

Trong khi chờ khắc phục sự cố, để đảm bảo quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia không bị gián đoạn; đồng thời bảo đảm đúng quy định pháp luật liên quan, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các chi cục thông tin rộng rãi nội dung này tới doanh nghiệp xuất nhập khẩu, người làm thủ tục hải quan trên địa bàn biết.

Trang web chính thức của Tổng cục Hải quan lúc 20 giờ ngày 8.8 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH



Cũng trong ngày 8.8, Tổng cục Hải quan ban hành thêm công văn "hỏa tốc" số 3794 hướng dẫn các đơn vị xử lý các vướng mắc phát sinh. Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống vẫn chưa hoàn toàn được phục hồi hoặc đã phục hồi nhưng không thực hiện được các thao tác nghiệp vụ hoặc không hiển thị dữ liệu. Các đơn vị hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiếp tục gặp vướng mắc khó khăn, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Với vướng mắc liên quan VNSW, việc kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý đã cấp chứng từ, người khai hải quan đã khai báo với hải quan nhưng cơ quan hải quan không tra cứu được trên VNSW, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các chi cục tra cứu trên hệ thống Ecustoms để làm cơ sở thông quan. Nếu vẫn không được, tra cứu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến/ hệ thống quản lý của các bộ ngành. Trường hợp vẫn không tra cứu được trên các hệ thống, chi cục hải quan chấp nhận chứng từ do người khai đính kèm trên hệ thống VNACCS làm cơ sở thông quan.

Dự kiến đến ngày 11.8, các sự cố của hệ thống hải quan điện tử sẽ được khắc phục hoàn toàn NG.NGA

Với giấy chứng nhận xuất xứ C/O, nếu không kiểm tra được trên VNSW, xem trên trang thông tin điện tử các cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của các nước xuất khẩu để làm căn cứ thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp vẫn không tra được trên các trang điện tử này, hướng dẫn cho người khai hải quan nộp bản C/O giấy có xác nhận bằng chữ ký số qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Sau khi VNSW được khắc phục, chi cục hải quan có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, xác nhận hoàn thành thủ tục sau. Nếu phát hiện thông tin doanh nghiệp khai báo hải quan không đúng, xử lý theo quy định pháp luật.

Tương tự, công văn 3794 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết xử lý vướng mắc với các phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (tàu biển, tàu bay xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng...) thực hiện bằng hồ sơ giấy. Kê khai thông tin hàng hóa nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu đường bộ khi hệ thống dịch vụ công trực tuyến gặp sự cố bằng giấy.

Với seal định vị điện tử gặp sự cố, sử dụng niêm phong hải quan để niêm phong hàng hóa; hải quan tại bộ phận giám sát phải chụp ảnh, ghi nhận seal định vị trước khi tháo/ cắt khỏi phương tiện chứa hàng. Hình ảnh thể hiện hàng hóa đang lưu giữ trong khu vực kho bãi, cảng và hình ảnh công chức thực hiện, người chứng kiến tháo, cắt seal định vị.

Nếu việc đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống VNACCS với VASSCM gặp trục trặc, hải quan hướng dẫn người khai nộp 2 bảng tờ khai danh sách container hoặc danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tờ khai trên hệ thống VNACCS/ Ecustoms.

Ngoài ra, vướng mắc liên quan thủ tục với phế liệu nhập khẩu khi phần mềm Escrap sự cố, Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi cục hải quan nơi làm thủ tục phương tiện vận tải nhập hàng này, hướng dẫn người khai trước khi thực hiện thủ tục hạ bãi, nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm thống kê số lượng phế liệu nhập theo giấy phép môi trường được cấp, có ký đóng dấu người khai hải quan và người khai chịu trách nhiệm về các thông tin khai này, đảm bảo không vượt quá số lượng được phép nhập khẩu... Công chức hải quan phải yêu cầu người khai nộp giấy xác nhận ký quỹ, giấy phép môi trường...; phê duyệt danh sách hạ bãi sau kiểm tra mọi giấy phép theo quy định...