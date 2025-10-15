Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Các thành phố di sản thế giới châu Á hướng đến 'tính đáng sống'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/10/2025 07:22 GMT+7

Hơn 100 đại biểu đến từ 7 quốc gia có các thành phố di sản thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã nhóm họp tại cố đô Huế để tập trung trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đô thị, cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống với chủ đề "Tính đáng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố di sản thế giới".

Chiều 14.10, hội nghị khu vực lần thứ 5 của Tổ chức Các thành phố di sản thế giới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP) do TP.Huế đăng cai đã khai mạc tại khách sạn Silk Path (TP.Huế).

Các thành phố di sản thế giới châu Á hướng đến 'tính đáng sống' - Ảnh 1.
Các thành phố di sản thế giới châu Á hướng đến 'tính đáng sống' - Ảnh 2.

Đoàn Hàn Quốc trình diễn trang phục truyền thống tại lễ khai mạc

Ảnh: Trần Văn Bốn

Hội nghị quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ 7 quốc gia (Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và VN), trong đó có gần 30 thị trưởng và đại diện thành phố thành viên cũng như các chuyên gia di sản hàng đầu khu vực. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ 14 - 16.10, với các phiên họp và hội thảo chuyên đề để các đại biểu tập trung trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đô thị, cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống tại những đô thị mang giá trị di sản độc đáo với chủ đề "Tính đáng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố di sản thế giới". Bên cạnh đó, hội nghị còn có phiên đặc biệt giới thiệu dự án Đô thị mới (NUP) do Tổng thư ký OWHC chủ trì, hướng tới các mô hình đô thị thông minh, bền vững và gắn kết với cộng đồng.

Trong thời gian tham dự hội nghị, các đại biểu cũng sẽ tham quan quần thể di tích cố đô Huế; trao giải cuộc thi tìm hiểu di sản thế giới và cuộc thi sáng tạo nội dung dành cho thành phố di sản, giao lưu thời trang truyền thống của Hàn Quốc và VN cùng chương trình nghệ thuật truyền thống cung đình Huế đặc sắc.

Tổ chức Các thành phố di sản thế giới (OWHC) được thành lập năm 1993, có trụ sở tại thành phố Québec (Canada), với hơn 200 thành phố thành viên có di sản được UNESCO công nhận. OWHC có 5 ban thư ký khu vực trên toàn cầu, trong đó Ban thư ký khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP) đặt tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc). Hội nghị khu vực OWHC-AP được tổ chức định kỳ hai năm một lần, là diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp bảo tồn di sản đô thị, đồng thời củng cố mạng lưới hợp tác giữa các thành phố thành viên.

