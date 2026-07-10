Các thông tin tra cứu quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng hiện đều chưa chính xác

Chiều 10.7, tại buổi họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội, ông Đào Minh Tâm, Phó giám đốc Sở QH-KT Hà Nội cho biết, có 2 hệ thống quy hoạch liên quan đến dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; một là hệ thống quy hoạch phân khu đô thị do thành phố làm và hai là quy hoạch chi tiết các dự án thành phần do nhà đầu tư làm.

Phó giám đốc Sở QH-KT Hà Nội Đào Minh Tâm phát biểu tại cuộc họp ẢNH: LÊ HẢI





Theo ông Tâm, hiện 2 nội dung này đang được triển khai đồng thời theo chỉ đạo của thành phố.

Đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Sở QH-KT đã lấy ý kiến của 6 bộ, ngành. Sau khi các bộ ngành có ý kiến, sở đang phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội giải trình các vấn đề, bổ sung thêm các vấn đề cần nghiên cứu kỹ và sâu hơn.

Nhà đầu tư đang nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch chi tiết thuộc phạm vi của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cũng như các cấu phần dự án liên quan, như khu vực công viên, khu vực đô thị định cư, khu vực dự án thành phần… trên cơ sở phù hợp định hướng của Thành ủy - UBND thành phố.

"Các đồ án liên quan đến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được lấy ý kiến công khai nhân dân theo quy định. Đồng thời sẽ lấy ý kiến các chuyên gia thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan như vấn đề chống lũ, công tác bảo tồn chỉnh trang đô thị, duy trì hoạt động làng nghề… trong khu vực quy hoạch", ông Tâm nói.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Liên quan đến việc các hội nhóm trên mạng xã hội thông tin về việc tra cứu quy hoạch dự án này, ông Tâm khẳng định các nguồn dữ liệu đưa trên mạng hoặc những nền tảng xã hội là không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở.

Theo nhiệm vụ được thành phố giao, sau khi công bố đồ án quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, Sở QH-KT đang chuẩn hóa lại hệ thống quy hoạch cấp dưới.

"Điều đó có nghĩa là sau khi có quy hoạch chung, chúng tôi phải chuẩn hóa quy hoạch phân khu và tiếp tục thẩm định những đồ án quy hoạch chi tiết cả các dự án trên địa bàn thành phố", ông Tâm nói.

Dự kiến, hết năm 2026, các quy hoạch liên quan sẽ được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống chung của thành phố. Sau đó, thành phố sẽ công khai quy hoạch trên các nền tảng của thủ đô cũng như cả các bộ ngành ở lĩnh vực xây dựng, đất đai phục vụ việc tra cứu của người dân.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, trong thời gian tới, sở sẽ tổ chức xác minh các trường hợp đưa thông tin tra cứu quy hoạch không chính xác, thậm chí có thu tiền trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

"Nếu phát hiện thông tin sai sự thật thì mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng", bà Mai Hương cho biết thêm.