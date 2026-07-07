Hà Nội 'chốt' 5 yêu cầu khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống lũ

Trong kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 theo định hướng Đảng ủy UBND TP.Hà Nội đã trình. Cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung 5 nội dung.

Hiện trạng ven bờ sông Hồng nhìn từ trên cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Một là, rà soát quy hoạch trong tổng thể không gian sông Hồng và tác động liên vùng; làm rõ các vấn đề về thủy văn, địa chất, cao độ nền, thoát lũ, nạo vét dòng sông, phương án điều tiết mực nước; đồng thời, nghiên cứu phương án xây dựng các đập, công trình điều tiết nước trên sông Hồng, sông Đuống.

Trong trường hợp đề xuất xây dựng phải làm rõ mực nước điều tiết liên quan các dòng sông khác của thành phố và khu vực, đánh giá tác động đến an toàn chống lũ, đê điều và điều kiện triển khai.

Hai là, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống lũ, ổn định đê điều, không làm giảm hành lang, không gian thoát lũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc tổ chức không gian, bố trí công trình, hạ tầng, công viên, cây xanh, bến cảng, giao thông đường thủy và các khu chức năng phải được tính toán kỹ trên cơ sở khoa học và thực tiễn; bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu, vận hành lâu dài, an toàn, bền vững.

Ba là, việc xây dựng sơ bộ phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi thông qua và triển khai thực hiện; trong đó cần làm rõ từng nhóm đối tượng, chính sách áp dụng, quỹ nhà, quỹ đất, vị trí tái định cư, thời gian hoàn thành, lộ trình di dời.

Cạnh đó, cần khẩn trương chuẩn bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu tái định cư; tính toán quỹ đất, quỹ nhà ở dự phòng phù hợp để đáp ứng yêu cầu tái định cư, tái thiết đô thị, ổn định đời sống nhân dân và khả năng gia tăng dân số trong thời gian tới.

Đồng thời, rà soát kỹ các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề, làng xóm truyền thống, thiết chế văn hóa, tín ngưỡng gắn với cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời; đề xuất phương án cụ thể đối với từng khu vực trong tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu và triển khai các bước tiếp theo sau khi sơ bộ phương án tái định cư và báo cáo rà soát các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề nêu trên được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân

Bốn là, báo cáo rõ phương án huy động nguồn lực, cơ chế thực hiện, phương án thanh toán cho nhà đầu tư, dự kiến quỹ đất thanh toán và các điều kiện pháp lý liên quan; trên cơ sở đó, đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc cần xin chủ trương phải báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Năm là, nghiên cứu, xem xét ưu tiên xử lý các đề xuất của P.Lĩnh Nam về việc triển khai sớm các dự án thành phần và các dự án trên địa bàn phường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm phù hợp quy hoạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật…

Ban Thường vụ Thành ủy lưu ý, quá trình triển khai phải thận trọng, bài bản, công khai, minh bạch; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, thành phố, nhà đầu tư và nhân dân; không để ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; không để phát sinh lãng phí, tiêu cực, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của thành phố.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển thủ đô, không chỉ là quy hoạch của một dự án cụ thể mà là định hướng tái thiết, phát triển không gian sông Hồng, tạo động lực mới về đô thị, dịch vụ, văn hóa, du lịch, tài chính, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt hồi tháng 3.2022.

Hồi tháng 5 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng hơn 11.400 ha đất. Trong đó, phạm vi nghiên cứu lập dự án khoảng 7.800 ha, thuộc đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 737.000 tỉ đồng, được phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần. Tiến độ dự kiến kéo dài từ 2026 đến 2038, trong đó giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính.