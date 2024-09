Các tỉnh Nam Trung bộ - Tây nguyên hướng về miền Bắc

Tấm lòng của người dân Nha Trang - Khánh Hòa

Tại góc đường Điện Biên Phủ, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, chị Đặng Duy Thu Huyền mồ hôi nhễ nhại, điện thoại reo liên tục khi những người dân ở Nha Trang gọi đến để hỏi địa chỉ gửi quà hỗ trợ cũng như cho xe vận chuyển miễn phí.



"Sau 2 ngày kêu gọi đến nay đã có 7 xe tham gia vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí, gồm 1 xe cấp cứu, 2 xe 16 chỗ, 2 xe bán tải, 1 xe container và 1 xe tải 6 tấn. Hàng hóa gồm nước khoáng, sữa, mì tôm, áo phao, cá khô, thịt hộp… được khoảng 50 tấn. Hôm qua đã có một xe container xuất phát hướng về miền bắc rồi và hôm nay sẽ có thêm 1 chuyến nữa", chị Huyền hồ hởi nói.

Chị Đặng Duy Thu Huyền tiếp nhận quà hỗ trợ từ người dân Nha Trang ẢNH: THẾ QUANG

Chị Huyền chia sẻ, sau khi đọc báo, xem tivi thấy đồng bào miền Bắc đang trong cảnh khó khăn trăm bề do lũ lụt gây ra nên chị quyết định đứng ra kêu gọi người dân Nha Trang chung tay, góp sức với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

"Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình đến từ người dân Nha Trang, từ các em học sinh, người lao động, công nhân viên chức, doanh nghiệp cho đến các cụ già. Có khi là thùng nước suối, thùng sữa hay thùng mì tôm, người có nhiều cho nhiều, người có ít góp ít. Chúng tôi tuyệt đối không nhận tiền. Các chuyến hàng này sẽ được trao tận tay người dân chịu thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc", chị Huyền chia sẻ.

Đông đảo người dân Nha Trang mang quà đến hỗ trợ ẢNH: THẾ QUANG

Chở ô tô đến quyên góp 10 thùng nước khoáng và 1 thùng sữa, anh Hoàng Ngọc Nam (TP.Nha Trang) nói: "Khi xem những hình ảnh của người dân miền Bắc đang bị hoành hành bởi bão lũ mình cảm thấy rất xót xa. Mong mọi người hãy dành một chút công sức cùng chung tay hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Nam bày tỏ.

Còn anh Hùng, xã Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang cho biết, sáng nay tình cờ anh đi ngang đây nên anh đã chạy đến cửa hàng mua một thùng sữa, một thùng nước khoáng để gửi đến người dân miền Bắc. "Là người Việt Nam nên mình cũng góp một phần quà nhỏ bé. Mong tất cả cùng nhau cố gắng vượt qua", anh nói.

Tối qua 10.9, tại sự kiện Lễ trao giải Cánh diều vàng năm 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã ủng hộ người dân các địa phương bị thiệt hại bởi bão số 3 số tiền 10 tỉ đồng.



Lâm Đồng hỗ trợ 20 tỉ đồng

Sáng 11.9, tại lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ do cơn bão số 3 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định chi ngân sách 12 tỉ đồng cùng với sự đóng góp của các ngành, tổ chức, doanh nghiệp… tổng cộng là 20 tỉ đồng để hỗ trợ các tỉnh, thành phía bắc bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: "Hơn lúc nào hết, chính lúc này đồng bào miền Bắc đang rất cần sự chia sẻ, ủng hộ của đồng bào cả nước. Lâm Đồng đang sống trong những ngày nắng ấm, nhưng chúng ta không quên đồng bào miền Bắc đang sống trong cảnh mưa bão".



Ông Học mong muốn cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng hãy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để chia sẻ, động viên những mất mát lớn lao của đồng bào miền Bắc; mong cán bộ, nhân dân toàn tỉnh hãy chung tay góp sức.

Người dân Lâm Đồng sẵn sàng hướng về các tỉnh phía bắc ẢNH: LÂM VIÊN

Trong 2 ngày qua, người dân ở TP.Đà Lạt, H.Lâm Hà, H.Di Linh… cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm thể hiện tinh thần tương thân tương ái "một miếng khi đói bằng một gói khi no" để giúp đồng bào đang gặp khó khăn ở miền Bắc.

Cũng trong sáng 11.9, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay quyên góp, ủng hộ người dân phía bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Cùng ngày, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang đề xuất Ban vận động của tỉnh chuyển số tiền 1 tỉ đồng cho Trung ương MTTQ Việt Nam để cứu trợ người dân phía bắc bị lũ lụt. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cũng đã làm thư ngỏ để kêu gọi người dân, các tổ chức, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức để ủng hộ người dân vùng lũ lụt.

