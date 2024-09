Vào 'tâm lũ' cứu trợ, đưa tin

Đại tang sau mưa lũ

Trong ngày 10.9, lũ trên sông Hồng ở TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xuống nhanh, trời đã giảm mưa nhưng vẫn rả rích theo từng đợt. Có sự hỗ trợ và dẫn đường của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Lào Cai và Thị đoàn Sa Pa, Tỉnh đoàn Lào Cai, nhóm PV Thanh Niên chia làm 2 mũi tiếp cận hiện trường vùng mưa lũ, sạt lở đất để hỗ trợ những gia đình có người thiệt mạng.

Đại diện Báo Thanh Niên trao 10 triệu đồng hỗ trợ anh Vàng A Dế mất vợ, con do sạt lở đất ẢNH: T.N

Ở mũi thứ nhất đi thăm một gia đình có 4/5 người chết trong vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn Hòa Bình, xã Sán Chải (H.Si Ma Cai), nhưng gặp nguy cơ cao đá rơi, sạt lở nên buộc phải quay trở về để đảm bảo an toàn.

Mũi thứ 2 tìm cách vượt qua các điểm sạt lở để đến TX.Sa Pa, vào xã Mường Hoa nơi có 6 người chết trong cùng một vụ sạt lở đất, nhiều gia đình gánh đại tang sau mưa lũ. Con đường từ TP.Lào Cai lên TX.Sa Pa trong đêm 9.9 có thêm nhiều điểm sạt mới, đi khoảng 10 km, ô tô phải quay đầu trở lại. Chúng tôi thuê xe ôm đi tiếp lên TX.Sa Pa. Từ đây đến xã Mường Hoa dài khoảng 12 km, nhưng liên tục gặp các điểm sạt lở, cấm đường phải đi lòng vòng chuyển hướng. Đến nơi, cả một khu dân cư sầm uất trung tâm xã giờ đổ nát.

Chúng tôi ghé nhà ông Châu A Trùng, hộ gia đình mất nhiều người thân nhất trong vụ sạt lở. Ông Trùng làm thợ mộc giỏi, làm được 2 ngôi nhà sàn, cho 1 người con trai ở cạnh. Nhưng mưa lũ đi qua, ông Trùng cùng lúc mất đi 2 cháu nội, 1 người con dâu. Đến trưa ngày 9.9, người trong thôn mới tìm thấy thi thể cháu nội vừa tròn 5 tháng tuổi.

Rời nhà ông Trùng, chúng tôi tiếp tục tìm gặp anh Vàng A Dế (26 tuổi) mất toàn bộ nhà cửa, tài sản cùng vợ con đang phải đi ở nhờ nhà anh trai cùng thôn Hòa Sử Pán 1. Đã lo tang xong cho vợ con, anh Vàng A Dế ngẩn ngơ thẫn thờ nhìn về nơi có căn nhà bị vùi lấp không còn để lại dấu vết.

Trong ngày, đại diện Báo Thanh Niên, Thị đoàn Sa Pa cùng đại diện chính quyền các xã: Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Bình đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có người thân thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất.

Mặt trận Tổ quốc kêu gọi ủng hộ đồng bào Chiều 10.9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dành một phút tưởng niệm các nạn nhân và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ do cơn bão số 3. Để góp thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến đã kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người VN ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở VN cùng sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, trong thời gian rất ngắn, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong cả nước đã kêu gọi vận động và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tiếp nhận số tiền gần 407 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Lê Hiệp T.Ư Đoàn phát động quyên góp Chiều 10.9, tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão Yagi. Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN. Tại chương trình, anh Bùi Quang Huy đã kêu gọi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai. Với lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn; các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước hãy dành tình cảm, sự chia sẻ và chung tay hỗ trợ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Ngay sau khi phát động chương trình, toàn thể cán bộ công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn đã tham gia ủng hộ. Dịp này, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đóng góp 1 tỉ đồng để T.Ư Đoàn hỗ trợ các tỉnh thành bị thiệt hại do bão lũ. Vũ Thơ TP.HCM ủng hộ 120 tỉ giúp đồng bào vùng bão Yagi Chiều 10.9, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ VN, phát huy tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã ủng hộ 120 tỉ đồng nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra. Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã phát động kêu gọi vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện từ cá nhân và tổ chức nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh thành chịu thiệt hại do bão Yagi gây ra. Các khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả và giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão. Phạm Thu Ngân

Cũng trong ngày 10.9, PV Thanh Niên tại Quảng Ninh đã đến thăm và tặng quà gia đình trung tá Trần Quốc Hoàng (38 tuổi, trú tại P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) - cán bộ trực trại, được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Trại giam Quảng Ninh (xã Thống Nhất, TP.Hạ Long).

Trước đó, sáng 7.9, bão số 3 ập vào Quảng Ninh gây mưa to, gió mạnh, mất điện lưới hoàn toàn. Phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh nằm sát sườn núi. Đến đêm cùng ngày, nước từ trên núi chảy mạnh, xô đổ tường phía trước trại giam, tràn vào khu giam gây ngập, nguy cơ gây ra lũ quét, nguy hiểm cho các phạm nhân và ảnh hưởng đến an toàn khu giam giữ nên cán bộ chiến sĩ Trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 để đảm bảo an toàn.

Đại diện Báo Thanh Niên trao hỗ trợ cho gia đình trung tá Trần Quốc Hoàng ẢNH: N.H

Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh, có thể ngập toàn bộ khu nhà nơi các phạm nhân đang ở. Trước tình thế nguy cấp, khoảng 1 giờ ngày 8.9, trung tá Trần Quốc Hoàng đã vượt mưa gió để ra mở cổng phía sau trại giam để thoát nước trong khu giam, đảm bảo an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước chảy quá mạnh nên sau khi mở cổng, anh đã bị lũ cuốn đi. Đến khoảng 10 giờ 15 cùng ngày 8.9, Trại giam Quảng Ninh mới tìm thấy thi thể trung tá Hoàng.

Theo Bộ Công an, chiều 9.9, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho trung tá Trần Quốc Hoàng, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão số 3. Sáng cùng ngày, thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên trung tá cho thiếu tá Trần Quốc Hoàng, kể từ ngày 8.9.

Người con hiếu thảo của gia đình

Trong cơn mưa chiều nặng hạt, chúng tôi tìm đến gia đình trung tá Trần Quốc Hoàng tại khu 4A, P.Hùng Thắng, để chia buồn.

Đến nhà của trung tá Hoàng, ông Trần Văn Chất (66 tuổi, bố trung tá Hoàng) nghẹn ngào nói: "Lúc nhận thông tin Hoàng tử vong, gia đình hết sức bàng hoàng. Nhất là trong lúc bão số 3 đang gây ra thiệt hại cho tỉnh Quảng Ninh, mọi thứ vẫn còn đang ngổn ngang".

Kể về người con trai út của mình, ông Trần Văn Chất cho biết các con của anh Hoàng đang ở với mẹ của mình. Con trai lớn của anh 14 tuổi, con gái út mới bước vào lớp 1. Suốt thời gian công tác tại Trại giam Quảng Ninh, Hoàng vẫn dành thời gian gọi điện về nhà hỏi thăm, nhưng giờ đây gia đình đã mất đi người con hiếu thảo, đơn vị mất đi người cán bộ tận tâm với công việc.

"Bình thường cứ 2 tuần cháu vẫn tranh thủ về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và các cháu. Thế nhưng giờ đây tôi không còn được gặp con mình nữa rồi, các cháu đã không còn bố", ông Chất nghẹn ngào chia sẻ.