Các tổ chức truyền thông Canada kiện OpenAI vì lạm dụng dữ liệu

Theo TechSpot, OpenAI tiếp tục đối mặt với một vụ kiện mới từ các nhà xuất bản Canada, cáo buộc công ty này sử dụng nội dung có bản quyền để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà không được sự đồng ý. Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao Ontario vào cuối tuần qua, với mức bồi thường lên tới 20.000 CAD (khoảng 14.239 USD) cho mỗi bài báo bị vi phạm.

Những nguyên đơn bao gồm một loạt tổ chức truyền thông lớn của Canada như The Globe and Mail, The Canadian Press, CBC, Toronto Star, Metroland Media và Postmedia. Trong một tuyên bố chung, các tổ chức này cho biết OpenAI đã “cố tình và có hệ thống khai thác trái phép các tác phẩm báo chí giá trị của nguyên đơn”. Họ nhấn mạnh hành động này không chỉ vi phạm bản quyền mà còn gây tổn thất nghiêm trọng đến ngành báo chí.

OpenAI liên tục bị kiện vì bị cáo buộc sử dụng nội dung có bản quyền không phép, thu thập dữ liệu trái luật và gây thiệt hại kinh tế cho các ngành truyền thông, xuất bản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung đơn kiện, OpenAI bị cáo buộc đã thu thập dữ liệu từ các trang web tin tức của các tổ chức này để phát triển mô hình GPT mà không có sự cho phép. Các nguyên đơn cho rằng OpenAI đang “tước đoạt giá trị từ báo chí để làm giàu bất chính cho chính mình”, đồng thời khẳng định “báo chí phục vụ lợi ích công cộng, nhưng việc OpenAI sử dụng báo chí để trục lợi thương mại là không hợp pháp”.

Các nhà xuất bản trên không chỉ yêu cầu bồi thường tài chính mà còn đề nghị áp dụng lệnh cấm OpenAI tiếp tục sử dụng các bài viết báo chí trong tương lai. Họ cũng yêu cầu một phần lợi nhuận mà OpenAI kiếm được từ việc sử dụng nội dung này.

Đây không phải lần đầu OpenAI vướng vào các vụ kiện liên quan đến vi phạm bản quyền. Công ty từng đối mặt với vụ kiện từ The New York Times với yêu cầu bồi thường hàng tỉ USD. Tuy nhiên, OpenAI đã phản bác rằng các mô hình của họ được huấn luyện trên dữ liệu công khai và hành động của họ thuộc phạm vi “sử dụng hợp lý” (fair use).

Đại diện OpenAI cho biết họ đang hợp tác với các nhà xuất bản, bao gồm việc hiển thị thông tin, ghi nhận nguồn gốc và cung cấp liên kết tới nội dung trong chức năng tìm kiếm của ChatGPT. Công ty cũng khẳng định các nhà xuất bản có thể dễ dàng từ chối cho phép sử dụng nội dung của họ nếu muốn.

Ngoài vụ kiện tại Canada, OpenAI và đối tác lớn nhất của họ, Microsoft, còn phải đối mặt với nhiều vụ kiện khác. Tỉ phú Elon Musk gần đây đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn OpenAI chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp vì lợi nhuận, cáo buộc công ty này đang cố gắng độc quyền hóa thị trường trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI).

Với những tranh chấp pháp lý đang gia tăng, tương lai pháp lý của OpenAI sẽ tiếp tục là một trong những chủ đề đáng chú ý trong ngành công nghệ.