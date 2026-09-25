Các tòa nhà trở thành ‘bom nổ chậm’ tiếp tục cướp đi sinh mạng ở Gaza

Ông Eyad Azzam đã mất người vợ đang mang thai và đứa con trai 3 tuổi khi tòa nhà Al Saada sập xuống, khiến 21 người thiệt mạng. Cậu con trai còn sống sót, bé Abdel Rahman (7 tuổi), cũng bị thương.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi lệnh ngừng bắn chấm dứt các cuộc giao tranh ác liệt giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, các quan chức cho biết tính mạng của hàng chục nghìn người vẫn bị đe dọa vì những tòa nhà không đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đang sống trên 30% diện tích Dải Gaza. Ngày nay, người ta nói: ‘Nơi này quá nguy hiểm để sinh sống’. Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ?”, ông Azzam nói.

Bà Feryal Abu Ghanem, mẹ của ông Azzam, đã mất đi con dâu và cháu nội: “Tòa nhà (Al Saada) từng bị tấn công trước đó, kết cấu tòa nhà đã rất ọp ẹp, gần như không còn đứng vững nổi. Có lần tôi đến thăm gia đình con trai đang trú ẩn trong tòa nhà, tôi đã rất sợ hãi khi đi lên đi xuống cầu thang và chỉ mong nhanh chóng về nhà”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không xác nhận đã tấn công tòa nhà này trong thời gian chiến tranh. Tuy nhiên, sức tàn phá của chiến tranh trên khắp Gaza là điều không thể chối cãi.

Một chiếc lều được dựng lên giữa đống đổ nát của các tòa nhà dân cư bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel tại Thành phố Gaza, ngày 22.9.2026 ẢNH: REUTERS

Kế hoạch hòa bình do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ, và công cuộc tái thiết vùng lãnh thổ này vẫn chưa thể bắt đầu. Hai triệu người đang bị dồn vào khoảng 1/3 diện tích vùng lãnh thổ này, sống chủ yếu trong những túp lều tạm bợ hoặc những căn phòng chật chội, đông đúc.

Các cuộc không kích gây chết người - mà Israel tuyên bố là nhắm vào các tay súng Hamas - vẫn tiếp diễn. Israel khẳng định sẽ không cho phép đưa máy móc hạng nặng hay vật liệu tái thiết vào khu vực cho đến khi Hamas giải giáp vũ khí.

Ông Husni Muhanna, người phát ngôn chính quyền thành phố Gaza, cảnh báo về nguy cơ thực sự xảy ra thêm nhiều thảm họa nữa.

Chính quyền Gaza ngày 20.9 đã công bố kế hoạch khẩn cấp nhằm sơ tán người dân khỏi 255 tòa nhà có nguy cơ sập cao nhất và tiến hành phá dỡ chúng. Tuy nhiên, họ đang gặp khó khăn do thiếu hụt trang thiết bị cũng như không có nơi bố trí tái định cư cho người dân.

Ông Alessandro Mrakic từ Liên Hiệp Quốc cho biết khi các tòa nhà đổ sập - như trường hợp tòa nhà Al-Saada - tình trạng thiếu thiết bị buộc người dân phải dùng tay không để bới tìm trong đống đổ nát. Ông nói “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian; đây là một bi kịch nằm trong một bi kịch lớn hơn”.

Và nỗi đau đớn tột cùng vẫn bủa vây những con người đang sống giữa cảnh hoang tàn hậu chiến...