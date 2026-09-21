Trẻ em Gaza trở lại trường học trong nỗi buồn mất bạn bè

Trẻ em Gaza trở lại trường học trong những túp lều nhưng niềm vui khai trường bị che phủ bởi nỗi đau mất đi bạn bè vì chiến tranh.

Một em học sinh chia sẻ: “Lần cuối cùng em được đến trường là ba năm trước. Giờ đây, chúng em bắt đầu một năm học mới - một năm của niềm vui, hạnh phúc và thành công. Dù phải học trong những túp lều thiếu hệ thống thông gió hay ghế ngồi tử tế - chúng em chỉ có thể ngồi trên những tấm chiếu - và dù đã mất đi bạn bè (trong chiến tranh) và phải ở lại đây một mình, chúng em vẫn quyết tâm học tập. Chúng em không có quần áo đẹp, chẳng có gì cả, thậm chí cả một đôi giày tốt cũng không. Đồ dùng học tập trước chiến tranh thì rẻ nhưng nay rất đắt; chúng em cũng không có vở, bút chì hay bất cứ thứ gì phục vụ việc học. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, chúng em vẫn sẽ học; chúng em sẽ học ngay cả khi đang ở trong lều”.

Các học sinh trong ngày đầu tiên của năm học mới bên trong một chiếc lều tại trường học ở Khan Younis, thuộc miền nam Dải Gaza, vào ngày 19.9.2026 ẢNH: REUTERS

Israel trong ba năm qua đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Dải Gaza để đáp trả cuộc tập kích qua biên giới do Hamas lãnh đạo vào ngày 7.10.2023. Tính đến giữa tháng 9.2026, các cuộc tấn công của Israel ước tính đã làm gần 74.000 người Gaza thiệt mạng, và gần 175.000 người bị thương. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Theo các quan chức thuộc Bộ Giáo dục Gaza, khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 nhân viên ngành giáo dục đã thiệt hại về tính mạng. Trong khi theo thông tin từ chính phủ Palestine, ngày 19.9 có khoảng 541.000 học sinh tại Gaza quay trở lại trường học.

Bộ Giáo dục Gaza cho biết hơn 85% cơ sở trường học công lập đã không còn hoạt động được nữa. Một số trường bị phá hủy hoàn toàn, trong khi số khác nằm trong khu vực được phân loại là vùng đệm “vạch vàng”, khiến việc tiếp cận để tổ chức giảng dạy trở nên bất khả thi.

Việc cơ sở hạ tầng trường học bị tàn phá đã buộc chính quyền phải tạm dừng hình thức học tập trực tiếp thông thường và tìm kiếm các phương án thay thế cho học sinh, chẳng hạn như học từ xa hoặc học trực tuyến.