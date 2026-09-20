'Kẻ sát hại trẻ em hàng loạt' có thể đã bị oan?

Với bản án đó, Letby đã thành kẻ sát hại trẻ em hàng loạt đáng sợ nhất trong lịch sử hiện đại của nước Anh. Tuy nhiên, Letby vẫn luôn khẳng định mình vô tội, và một chiến dịch đang ngày càng lan rộng hiện cho rằng cô có thể là nạn nhân của một vụ án oan sai.

Nhưng Lucy Letby là ai?

Lucy Letby (36 tuổi) sinh trưởng tại Hereford (Anh). Sau khi hoàn thành bằng điều dưỡng tại Đại học Chester, cô bắt đầu làm việc tại khoa sơ sinh của bệnh viện Countess of Chester.

Bối cảnh và các cáo buộc

Trong khoảng thời gian 18 tháng, bắt đầu từ tháng 1.2015, khoa sơ sinh của bệnh viện Countess of Chester ghi nhận sự gia tăng đột biến và nghiêm trọng về số ca tử vong cũng như các trường hợp trẻ sơ sinh đột ngột suy kiệt sức khỏe.

Các bác sĩ cấp cao vô cùng lo ngại khi nhiều trẻ sinh non có tình trạng sức khỏe bất ngờ chuyển biến xấu mà không có dấu hiệu báo trước và không đáp ứng với các biện pháp hồi sức. Hiện tượng này thường xảy ra trong các ca trực đêm. Những trẻ sống sót khác cũng trải qua tình trạng suy kiệt đột ngột rồi hồi phục, không phù hợp với cách giải thích y khoa thông thường.

Các phóng viên đưa tin bên ngoài Bệnh viện Countess of Chester (Anh), sau khi nữ y tá Lucy Letby bị Tòa án Manchester Crown tuyên phạm tội giết hại 7 trẻ sơ sinh và âm mưu sát hại 6 trẻ khác tại bệnh viện này, ngày 18.8.2023 ẢNH: REUTERS

Cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia y tế đã tiến hành điều tra và xác định y tá Letby là nhân vật có mặt trong tất cả các sự việc này. Cảnh sát bắt giữ nữ y tá lần đầu vào tháng 7.2018, sau đó tiếp tục bắt giữ cô vào tháng 6.2019 và tháng 11.2020. Letby chính thức bị buộc tội sát hại 7 trẻ sơ sinh và âm mưu sát hại 10 trẻ khác trong khoảng thời gian từ tháng 6.2015 đến tháng 7.2016.

Các bản án và kết luận pháp lý

Các công tố viên cáo buộc Letby đã nhắm vào 17 trẻ sơ sinh tại khoa bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Letby bị cáo buộc đầu độc một số trẻ bằng insulin, bơm không khí vào máu hoặc dạ dày của trẻ, và ép những trẻ khác uống lượng sữa quá mức cho phép.

Các nạn nhân của nữ y tá bao gồm cả các cặp song sinh và sinh ba. Trong một trường hợp, Letby đã sát hại hai anh chị em ruột vào hai ngày liên tiếp. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ một ngày tuổi, trong khi nạn nhân lớn tuổi nhất là một bé gái 11 tuần tuổi đã bị tấn công bốn lần trước khi tử vong.

Các điều tra viên đã tìm thấy hồ sơ y tế liên quan đến các nạn nhân tại nhà của Letby, cùng với bằng chứng cho thấy cô ta đã tìm kiếm thông tin về gia đình các nạn nhân trên mạng xã hội. Cảnh sát không thể xác định được động cơ rõ ràng.

Letby phủ nhận mọi cáo buộc và biện hộ rằng những ca tử vong đột ngột là do điều kiện tồi tệ tại khu điều trị và sai sót y khoa của các bác sĩ trong bệnh viện. Vào tháng 8.2023, Letby bị kết án về 7 tội giết người và 7 tội cố ý giết người. Cô ta bị kết án thêm một tội cố ý giết người nữa sau phiên xét xử lại vào năm sau đó.

Tranh cãi và kháng cáo đang diễn ra

Letby liên tục khẳng định chưa bao giờ làm hại bất kỳ đứa trẻ nào mà mình chăm sóc. Mặc dù các tòa án Anh đã bác bỏ các đơn kháng cáo ban đầu của cô, một chiến dịch công khai đặt nghi vấn về tính xác thực của các bản án kết tội Letby đang ngày càng thu hút sự chú ý.

Trong chiến dịch này, nhiều chuyên gia y tế và khoa học đã công khai chỉ trích bằng chứng của bên công tố. Vụ án hiện đang được Ủy ban Xem xét các Vụ án Hình sự xem xét để đánh giá xem có nên chuyển lại các bản án kết tội cho Tòa Phúc thẩm hay không.

Các điều tra liên quan

Sau phiên tòa, chính phủ Anh đã thành lập một cuộc điều tra chính thức nhằm xem xét cách bệnh viện phản hồi các lo ngại của nhân viên và lý do tại sao các vụ phạm tội không bị phát hiện trong thời gian dài.

Cuộc điều tra kết luận rằng ban quản lý bệnh viện đã “hoàn toàn thất bại” trong việc bảo vệ các trẻ sơ sinh, đồng thời khẳng định nhiều ca tử vong lẽ ra đã có thể tránh được nếu các nhà quản lý hành động sớm hơn trước những cảnh báo từ các bác sĩ cấp cao.

Một cuộc điều tra hình sự riêng biệt nhắm vào ban lãnh đạo Bệnh viện Countess of Chester cũng đang được tiến hành. Ba nhà quản lý cấp cao của bệnh viện đã bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội ngộ sát do tắc trách nghiêm trọng liên quan đến cách xử lý các cảnh báo trước khi Letby bị bắt.