Hành trình lớn lên của cặp song sinh nhà Brad Pitt và Angelina Jolie

Mới đây, chàng trai sinh năm 2008 đã cùng các bạn học ăn mừng cột mốc quan trọng này. Hình ảnh và video từ buổi lễ được chia sẻ bởi một tài khoản người hâm mộ của Angelina Jolie. Tuy nhiên, tấm bằng tốt nghiệp không phải điều duy nhất Knox quan tâm trên hành trình trưởng thành.

Knox và Vivienne là những cá tính hoàn toàn khác biệt

Con trai của Angelina Jolie được cho là có niềm đam mê với võ thuật, đặc biệt là bộ môn Muay Thái ẢNH: REUTERS

Trong đoạn video, Knox bất ngờ thông báo với mọi người rằng anh sẽ tham gia sự kiện Total Sonic Knockout 5, đây là chương trình kết hợp giữa võ thuật đối kháng và lễ hội âm nhạc. Việc tốt nghiệp trung học cũng như niềm đam mê với môn Muay Thái là những thông tin hiếm hoi được tiết lộ về cuộc sống của Knox hiện tại. Lần gần nhất công chúng nhìn thấy cậu trên thảm đỏ đã cách đây gần hai năm, khi cùng mẹ tham dự lễ trao giải Governor's Awards 2024.

Trước đó, Knox từng xuất hiện tại buổi công chiếu phim Eternals ở Anh vào năm 2021 cùng Angelina Jolie, cô em song sinh Vivienne và các anh chị Maddox, Zahara, Shiloh. Trong chương trình Good Morning America năm 2024, Angelina Jolie cho biết: "Không đứa con nào của tôi muốn đứng trước máy quay. Các con khá kín tiếng. Shiloh đặc biệt riêng tư. Nhưng chúng không được sinh ra trong sự riêng tư, vì thế tôi hy vọng khi trưởng thành, các con sẽ có được điều đó".

Thực tế, ngay từ khi cặp song sinh Knox và Vivienne chào đời vào tháng 7.2008, Angelina Jolie và Brad Pitt đã bán những bức ảnh đầu tiên của hai con với giá hàng triệu USD, sau đó quyên góp toàn bộ số tiền cho hoạt động từ thiện.

Khi Knox và Vivienne còn là những em bé sơ sinh, Angelina Jolie từng chia sẻ với tạp chí People về cuộc sống gia đình tại điền trang Château Miraval ở Pháp. "Có chút hỗn loạn nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được mọi thứ và đang có khoảng thời gian tuyệt vời", cô nói. Minh tinh từng đoạt giải Oscar cũng tiết lộ hai cô con gái lớn Shiloh và Zahara rất hào hứng với vai trò chị gái: "Shiloh và Zahara giúp chọn quần áo, thay tã và bế các em. Thật đáng yêu vì chúng giống như những bà mẹ nhỏ vậy".

Khi trưởng thành hơn, các con của Angelina Jolie và Brad Pitt có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thế giới giải trí nổi tiếng của bố mẹ. Năm 2014, Vivienne xuất hiện cùng mẹ trong bộ phim Maleficent. Cô bé vào vai công chúa Aurora lúc nhỏ, đối diện với nhân vật phản diện Tiên Hắc Ám do Angelina Jolie thủ vai.

Chia sẻ với British Vogue khi đó, nữ diễn viên cho biết: "Chúng tôi nghĩ việc các con có những vai khách mời nhỏ hoặc xuất hiện tại trường quay là điều thú vị, nhưng không phải để trở thành diễn viên. Đó chưa bao giờ là mục tiêu của tôi và Brad. Tuy nhiên, những đứa trẻ ba, bốn tuổi khác đều sợ tạo hình của tôi. Chỉ có Vivienne không sợ cặp sừng, đôi mắt hay bộ móng vuốt nên con bé là lựa chọn phù hợp nhất".

Không theo đuổi diễn xuất, Vivienne yêu thích những công việc hậu trường và sân khấu nghệ thuật ẢNH: AFP

Hai năm sau, Knox tiếp tục góp mặt trong dự án hoạt hình Kung Fu Panda 3 của mẹ. Cậu cùng Pax, Zahara và Shiloh tham gia lồng tiếng cho một số nhân vật trong phim. Không chỉ vậy, Knox cũng thể hiện khả năng kinh doanh từ sớm khi bán đồ ăn hữu cơ cho thú cưng tại công viên ở Los Angeles (Mỹ).

Dù không hứng thú với nghiệp diễn, các con của Angelina Jolie vẫn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau. Maddox và Pax từng làm trợ lý sản xuất cho bộ phim Maria của mẹ. Shiloh gây chú ý khi tham gia biên đạo và nhảy trong MV What's a girl to do của ngôi sao Kpop Dayoung. Trong khi đó, Vivienne hỗ trợ Angelina với vai trò trợ lý sản xuất cho vở nhạc kịch Broadway The Outsiders.

Theo Angelina Jolie, Vivienne khiến cô nhớ đến người mẹ quá cố Marcheline Bertrand: "Viv làm tôi nhớ đến mẹ mình vì con bé không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý mà thích hỗ trợ những người sáng tạo khác. Con rất chu đáo, nghiêm túc với sân khấu và luôn nỗ lực để hiểu mình có thể đóng góp điều gì".

Giống như một số anh chị em trong gia đình, Vivienne được cho là đã bỏ họ Pitt khỏi tên gọi của mình khi xuất hiện trong chương trình giới thiệu vở diễn với tên "Vivienne Jolie". Lần xuất hiện gần nhất của cô bé trên thảm đỏ là tại lễ trao giải Tony Awards 2024. Dù các con đều lựa chọn cuộc sống kín tiếng, Angelina Jolie cũng có mong muốn tương tự. Nữ diễn viên cho biết cô dự định rời Los Angeles (Mỹ) sau khi Knox và Vivienne bước sang tuổi 18 vào tháng 7 tới: "Tôi lớn lên ở thành phố này. Tôi vẫn ở đây vì những ràng buộc liên quan đến việc ly hôn. Nhưng khi các con đủ 18 tuổi, tôi sẽ có thể rời đi. Khi có một gia đình đông con, bạn luôn muốn các con có được sự riêng tư, bình yên và an toàn".