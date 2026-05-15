Bệnh viện Từ Dũ và cuộc 'cách mạng' nuôi dưỡng trẻ sinh non

"Tỷ lệ trẻ sinh non (dưới 37 tuần thai) tại Việt Nam chiếm từ 7 - 8%. Tuy nhiên, Bệnh viện Từ Dũ tuyến cuối của TP.HCM và khu vực phía nam, tiếp nhận nhiều ca thai kỳ bất thường từ các nơi chuyển về. Vì vậy, tỷ lệ trẻ sinh non tại bệnh viện chiếm khá cao, trên 10%, có năm đến 16 - 17%".

Thông tin trên được bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ bên lề Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần 26 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.5.

Giảm trẻ sinh non, nâng chất lượng, giảm chi phí điều trị

Tại hội nghị, bác sĩ Từ Anh cho biết kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sinh non, trẻ sơ sinh bệnh lý tại Bệnh viện Từ Dũ đã cải thiện rõ rệt theo từng năm, số ca giảm mạnh.

Cụ thể, năm 2019, trẻ sinh ra có bệnh lý cần chăm sóc là gần 11.000 ca thì trẻ sinh non chiếm gần 6.500 ca. Số ca này giảm đều theo từng năm, đến năm 2025 chỉ còn lần lượt là 6.223/4.530 ca.

Chất lượng nuôi dưỡng trẻ ngày một nâng cao, tỷ lệ viêm ruột hoại tử ở trẻ sinh non giảm mạnh sau khi triển khai ngân hàng sữa mẹ. Theo đó, năm 2018, trước khi có ngân hàng sữa mẹ, bệnh viện ghi nhận 617 ca viêm ruột hoại tử; đến năm 2025 chỉ còn 30 ca, dù số trẻ cực non được giữ lại điều trị tăng lên đáng kể.

Bệnh viện Từ Dũ nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sinh non, trẻ mắc các bệnh lý ẢNH: DUY TÍNH

Chi phí sử dụng dịch truyền dinh dưỡng tĩnh mạch cao cấp cũng giảm sâu. Nếu năm 2018 bệnh viện phải chi khoảng 2,1 tỉ đồng cho loại dịch truyền này thì đến năm 2025 chỉ còn khoảng 112 triệu đồng, giảm 95%.

Kết quả điều trị trẻ cực non cũng cải thiện rõ rệt qua từng năm. Hiện tỷ lệ cứu sống trẻ từ 27 - 28 tuần tuổi thai đạt khoảng 87,6%; nhóm 26 - 27 tuần đạt 81,4%; còn nhóm dưới 26 tuần đạt 63,5%.

Song song đó, việc kiểm soát nhiễm khuẩn tốt hơn cũng giúp giảm mạnh sử dụng kháng sinh bậc cao. Năm 2025, khoa hồi sức sơ sinh điều trị khoảng 6.200 bệnh nhi nhưng chỉ sử dụng 1.248 lọ kháng sinh nhóm carbapenem và vancomycin, giảm 74,5% so với năm 2018.

Những giải pháp chiến lược tại Bệnh viện Từ Dũ

Để có kết quả tích cực trên, theo bác sĩ Từ Anh, bệnh viện đồng thời triển khai nhiều giải pháp mới, từ xây dựng đơn vị hồi sức sơ sinh theo chuẩn châu Âu, áp dụng kỹ thuật hồi sức hiện đại đến phát triển ngân hàng sữa mẹ và mô hình chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm.

Đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) của bệnh viện được thiết kế theo hướng hỗ trợ phát triển cho trẻ sinh non, giảm tối đa các kích thích bất lợi như ánh sáng, tiếng ồn; đồng thời tạo không gian để cha mẹ tham gia chăm sóc trẻ ngay từ giai đoạn sớm. Mô hình chăm sóc Kangaroo "da kề da" cũng được triển khai ngay cả khi còn hỗ trợ hô hấp cho trẻ, thay vì chờ ổn định hoàn toàn như trước đây.

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ tại hội nghị ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện cũng thay đổi toàn diện phương pháp hồi sức sơ sinh theo hướng dẫn của Hội đồng Hồi sức châu Âu.

"Một trong những thay đổi quan trọng nhất là phát triển ngân hàng sữa mẹ từ năm 2019. Nhờ nguồn sữa mẹ hiến tặng thanh trùng, trẻ sinh non được nuôi ăn sớm ngay từ ngày đầu sau sinh, giúp giảm đáng kể biến chứng và chi phí điều trị", bác sĩ Từ Anh chia sẻ.

Bác sĩ nhấn mạnh thời gian tới Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sống cho trẻ sinh non sau xuất viện. Tăng cường theo dõi phát triển thần kinh - vận động và hoàn thiện mô hình hồi sức sơ sinh hiện đại theo hướng nhân văn, lấy trẻ và gia đình làm trung tâm.

Chuyên gia sản phụ khoa các cường quốc y tế hội tụ về TP.HCM

Liên quan Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần 26, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết hội nghị quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa trong nước và nước ngoài như Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Ý, Hàn Quốc, Argentina, Singapore...

Ngoài ra, còn có sự tham dự của Liên đoàn Sản Phụ khoa quốc tế (FIGO), Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh (RCOG), Hội Sản phụ khoa Pháp (CNGOF), Hiệp hội siêu âm sản phụ khoa thế giới (ISUOG), Hiệp hội sản phụ khoa châu Á - Thái Bình Dương (AOFOG), Viện PREIS (Ý), Hội đồng hồi sức châu Âu (ERC)...

Chuyên gia từ các cường quốc về y tế đến Việt Nam dự Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần 26 do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.5 ẢNH: BV

Chương trình khoa học có khoảng 80 - 90 bài báo cáo. Nổi bật trong danh sách báo cáo viên quốc tế là những tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực sản phụ khoa thế giới như Giáo sư Ranee Thakar, Chủ tịch Hoàng gia sản phụ khoa Anh; Giáo sư Abdul Sultan, Chủ tịch Hiệp hội Niệu phụ khoa Quốc tế; Giáo sư Stella Dantas, Chủ tịch Hội sản phụ khoa Mỹ; Giáo sư Asma Khalil, Phó chủ tịch RCOG, cùng nhiều chuyên gia nổi tiếng về y học bào thai, siêu âm sản khoa, ung thư phụ khoa và thai kỳ nguy cơ cao.

Hội nghị năm nay cũng phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong y học hiện đại. Đặc biệt, nhiều báo cáo tại hội nghị ghi nhận những thành tựu nổi bật của y học Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực can thiệp bào thai, phẫu thuật nhau cài răng lược, hỗ trợ sinh sản và chăm sóc sơ sinh nguy cơ cao.

Các nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng được trình bày cho thấy năng lực chuyên môn của ngành sản phụ khoa Việt Nam đang từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào mạng lưới học thuật toàn cầu.