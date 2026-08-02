Thủ tướng Thái Lan cam kết thực thi công lý trong vụ sát hại 2 công dân Nga

Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman (17 tuổi) mất tích gần thành phố nghỉ dưỡng Pattaya hồi đầu tuần này.

Hai anh em chuyển đến Thái Lan cùng mẹ vài năm trước và sống ở khu vực Huai Yai, phía đông nam Pattaya. Theo cảnh sát, họ rời nhà trên chiếc xe máy thuê rạng sáng ngày 26.7. Ngay sau đó, Diana đã gửi tin nhắn cho mẹ nói rằng có ai đó dường như đang theo dõi họ, trước khi mất liên lạc với hai người.

Theo truyền thông địa phương, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy họ đã nói chuyện với một người đi xe máy khác không xa nhà trước khi mất tích.

Cảnh sát sau đó đã điều tra và 3 ngày sau đó phát hiện xe máy của các nạn nhân đã bị tháo rời và chôn trong một khu vực có cây cối gần một nghĩa trang bị bỏ hoang.

Cảnh sát xác định hai người đàn ông – Thana "Pong" Koedthong (43 tuổi) và Thongchai "Thong" Srinil (39 tuổi) – là nghi phạm chính trong vụ án. Hai người này đã bị bắt giữ gần biên giới Thái Lan với Campuchia vào ngày 31.7 sau cuộc truy lùng kéo dài 5 ngày.

Trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm đã thú nhận đã giết hai chị em và dẫn các nhà điều tra đến một ngôi mộ nông trong khu vực có cây cối ở Huai Yai. Cảnh sát đã thu hồi hai thi thể được cho là của Diana và Roman, quá trình giám định pháp y vẫn đang được tiến hành.

Các nghi phạm được cho là đã cải trang thành cảnh sát thực hiện kiểm tra thông thường để chặn hai chị em trên đường. Cảnh sát cho rằng động cơ có thể là cướp tài sản, vì hung thủ đã lấy đi đồ đạc của họ, bao gồm cả chiếc xe máy.

Nghi phạm tên Thong cũng thú nhận có liên quan đến vụ bắt cóc và giết hại một gia đình địa phương mất tích khoảng hai tháng trước. Cảnh sát đã tìm kiếm địa điểm thứ hai chỉ cách đó vài km và phát hiện thêm ba thi thể.

Pong và Thong hiện bị buộc tội giết người có chủ đích, cướp tài sản, tội danh liên quan đến súng và giả danh cảnh sát. Hai nghi phạm khác cũng đã bị bắt liên quan đến vụ giết người thứ hai. Cơ quan Cải tạo Thái Lan xác nhận rằng Pong mới được trả tự do vào ngày 5.6 sau khi thụ án 7 năm 7 tháng vì tội giết người chưa thành, cùng một số tội danh liên quan đến súng và chất cấm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 1.8 chính thức gửi lời xin lỗi đến Nga, nói rằng các vụ giết người đã làm tổn hại đến hình ảnh đất nước và làm lung lay niềm tin của công chúng vào ngành du lịch. Ông cũng tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp khẩn cấp" để đảm bảo những tội ác tương tự "không bao giờ" xảy ra nữa.

Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cho biết đang theo dõi sát sao quá trình điều tra và mong đợi những kẻ tình nghi sẽ bị đưa ra công lý. Đại sứ quán Nga cho biết thêm rằng Moscow không có khiếu nại gì đối với chính quyền Thái Lan nhưng vẫn giữ quan điểm rằng hành động hiệu quả của cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan sẽ "có tầm quan trọng then chốt" trong vụ án.