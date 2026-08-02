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Vì sao matcha ngày càng mắc?
Video Thế giới

Vì sao matcha ngày càng mắc?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
Matcha đang nhanh chóng trở thành thức uống không thể thiếu trong các quán cà phê ở nhiều nơi trên thế giới. Cơn sốt matcha bùng nổ trên toàn cầu đang gây ra tình trạng thiếu hụt và đẩy giá của thức uống này lên mức cao kỷ lục.

Từ các cánh đồng trà của Nhật Bản và một trường dạy trà đạo hàng trăm năm tuổi đến các quán cà phê thời thượng ở New York, chúng ta hãy cùng bước vào hành trình khám phá sự hồi sinh của matcha.. để rồi nhận ra rằng chính quá trình này đang gây ra tình trạng thiếu hụt và giá cả cao kỷ lục ở Nhật Bản.

Ông Sohen Yamada là Đại sư tại Trường Trà đạo phong cách Sohen. Ông cho biết: “Năm ngoái đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử trà đạo mà chúng tôi không thể tìm mua được matcha”.

Con gái của ông Sohen, cô Soui Yamada, đang đón nhận cơn sốt lan rộng toàn cầu của matcha và thích ứng với các xu hướng mới. Hiện tại, cô đang hợp tác với một công ty trà để tạo ra một loại bột matcha đặc biệt dành cho matcha latte.

Tại sao matcha ngày càng mắc? - Ảnh 1.

Một tấm biển ghi “Hết matcha” được đặt trước một cửa hàng trà ở Uji, tỉnh Kyoto (Nhật Bản), ngày 10.6.2025

ẢNH: REUTERS

“Tencha” là nguyên liệu thô của matcha Uji. Theo một trung tâm phân phối trà xanh, phiên đấu giá tencha đầu tiên đã ghi nhận mức giá kỷ lục gần 40 USD/nửa kg, tăng mạnh so với năm trước.

Ông Motoya Koyama từ một công ty trà ở Kyoto cho biết các yêu cầu từ nước ngoài đã tăng lên sau đại dịch. Ông nói rằng: “Để cung cấp sản phẩm cho mọi người một cách nhất quán, chúng tôi cần một lượng nhất định, nhưng đảm bảo nguồn cung đó là một thách thức thực sự”.

Mặc dù sở hữu các cánh đồng trà, công ty vẫn phải mua từ nông dân trồng trà và các nhà bán buôn để đáp ứng nhu cầu.

Đối với ông Sohen Yamada, matcha không chỉ là một thức uống, mà là một trải nghiệm nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần: “Thưởng thức matcha là về việc thưởng thức hương thơm và hương vị của trà, chia sẻ cảm giác gắn kết với những người xung quanh và trau dồi tâm linh; tôi muốn mọi người hiểu đúng khía cạnh này của văn hóa”.

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