Nằm trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, quán Wawa đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo giới trẻ với một món đồ uống đặc biệt: Matcha âm 86 độ. Bắt nguồn từ một xu hướng từng gây chú ý ở nước ngoài, trải nghiệm thưởng thức matcha trong chiếc ly đóng vảy tuyết lạnh buốt hiện đang tạo nên một cơn sốt mới trên các trang mạng xã hội.

Giải mã cơn sốt Matcha "đóng tuyết" âm 86 độ thu hút giới trẻ

Điểm nhấn đầu tiên tạo nên sự khác biệt chính là lớp tuyết lạnh đóng quanh thành ly, mang lại hiệu ứng thị giác vô cùng lạ mắt. Tuy nhiên, đằng sau chiếc ly “tỏa khói lạnh” này là cả một quá trình chuẩn bị vô cùng kỳ công mà không phải cơ sở kinh doanh nào cũng áp dụng.