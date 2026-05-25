Từ đường phố nước Anh đến TP.HCM: Dâu tươi phủ socola có gì 'hot'?
Video Đời sống

Anh Anh
25/05/2026 16:15 GMT+7

Nằm trên con đường Xuân Thuỷ (phường An Khánh, TP.HCM), quán Chocoberry đang thu hút nhiều bạn trẻ nhờ món dâu tươi phủ socola với cách làm trực tiếp tại quầy.

Nằm tại số 110 Xuân Thuỷ (phường An Khánh, TP.HCM), quán Chocoberry đang thu hút sự chú ý của đông đảo bạn trẻ thời gian gần đây. Không giống những món ăn vặt thông thường, sự hấp dẫn ở đây đến từ những trái dâu tươi nguyên quả, được phủ lên mình một lớp socola nóng hổi ngay tại quầy khi khách gọi món. Mỗi ly dâu bắt mắt này có giá 49.000 đồng.

Sự kết hợp giữa vị chua thanh mát của dâu tươi và lớp socola tan chảy đã tạo nên một cảm giác vừa lạ miệng vừa quen thuộc đối với thực khách. Nhưng để có được những ly dâu chất lượng ấy, đằng sau đó là một sự nỗ lực không nhỏ của anh Lê Trần Thanh Hiếu - người đã mang món ăn này về Việt Nam.

Khó khăn lớn nhất là phải giữ dâu tươi mỗi ngày

Cú sốc ‘tự áp mã giảm giá’: Vì sao nhiều hàng quán từ chối bán trên app?

Bạn có từng thất vọng khi nhận một phần ăn nguội lạnh đặt qua app? Đó cũng chính là nỗi trăn trở của những người làm bếp. Để bảo vệ chất lượng món ăn tươi mới và tránh những khoản phí chiết khấu đẩy giá thành lên cao, nhiều quán ăn tại TP.HCM đang kiên quyết giữ mô hình bán trực tiếp.

