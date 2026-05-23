Cú sốc ‘tự áp mã giảm giá’: Vì sao nhiều hàng quán từ chối bán trên app?
Video Đời sống

Anh Anh
23/05/2026 06:00 GMT+7

Bạn có từng thất vọng khi nhận một phần ăn nguội lạnh đặt qua app? Đó cũng chính là nỗi trăn trở của những người làm bếp. Để bảo vệ chất lượng món ăn tươi mới và tránh những khoản phí chiết khấu đẩy giá thành lên cao, nhiều quán ăn tại TP.HCM đang kiên quyết giữ mô hình bán trực tiếp.

Giữa thời điểm các ứng dụng giao đồ ăn ngày càng phổ biến và trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người tiêu dùng, một thực tế đáng chú ý đang diễn ra. Nhiều hàng quán tại TP.HCM lại chọn không tham gia các nền tảng này. Thay vào đó, họ kiên quyết duy trì hình thức bán trực tiếp. Quyết định này không đến từ sự bảo thủ, mà xuất phát từ mong muốn giữ trọn vẹn chất lượng món ăn và đảm bảo bài toán lợi nhuận.

Sự tiện lợi của việc đặt đồ ăn qua mạng đôi khi phải đánh đổi bằng chính trải nghiệm ẩm thực. Việc chờ đợi tài xế giao hàng khiến đồ ăn nguội lạnh và không còn giữ được độ tươi ngon ban đầu.

Không chỉ người mua mang tâm lý e ngại, chính những người làm ra món ăn cũng lo lắng việc vận chuyển qua ứng dụng sẽ làm hỏng đi chất lượng sản phẩm tâm huyết của mình. Với họ, thà bán ít thời gian, bán trực tiếp cho khách quen còn hơn là phó mặc sản phẩm cho các chuyến xe công nghệ.

Những chiếc áo shipper quen thuộc tại các hàng quán mỗi ngày

ẢNH: ANH ANH

 

