Bối cảnh Việt trong MV quốc tế: Từ sức hút thị giác đến tiềm năng du lịch

Đầu năm 2026, MV Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam của nhóm nhạc Secret Garden ra mắt. Những nhà sản xuất MV đã chọn Ninh Bình làm bối cảnh, đưa người xem đi qua Tràng An, rừng Cúc Phương đến chùa Bích Động. Đây là sản phẩm nằm trong dự án Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân cùng IB Group Vietnam khởi xướng với mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch VN.

Bối cảnh Công viên nước hồ Thủy Tiên (Huế) xuất hiện trong MV We Must Love của ONF ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gần đây nhất, MV Paradise of Rumors của nhóm nhạc Hàn AKMU ghi hình tại Bàu Trắng (Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng). Những hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, cho thấy sức hút thị giác mạnh mẽ của cảnh quan VN.

Trước đó, VN đã nhiều lần xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc quốc tế. Nhóm ONF (Hàn Quốc) từng quay MV We Must Love tại Huế với hình ảnh đầu rồng khổng lồ ở công viên nước hồ Thủy Tiên. Trong khi đó, Block B (Hàn Quốc) ghi hình Nillili Mambo với những lát cắt đời sống đường phố TP.HCM; ca sĩ Boy Peacemaker (Thái Lan) lựa chọn Hội An để ghi hình cho Yung Mai Pon Keet Undtarai với những hình ảnh quen thuộc như góc phố nhỏ, đèn lồng, xích lô… Ngoài ra, nghệ sĩ Mỹ Kenny G hay nhóm Bond cũng từng thực hiện các sản phẩm ghi hình tại Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh) trong những dự án quảng bá du lịch.

Lý giải về việc này, Th.S Trần Xuân Tiến (chuyên gia báo chí truyền thông, Trường ĐH Văn Hiến) cho biết sức hút của VN đến từ sự mới mẻ về hình ảnh trong bối cảnh nhiều điểm đến trên thế giới đã bị khai thác quá mức. Ông cho rằng cảnh quan VN không chỉ đa dạng mà còn giữ được tính nguyên bản, từ biển, rừng đến di sản văn hóa, giúp các ê kíp dễ dàng xây dựng nhiều lớp không gian trong cùng một sản phẩm. "VN chưa bị bão hòa thị giác, nên vẫn tạo được cảm giác mới lạ với khán giả quốc tế", ông nhận định. Chính yếu tố này khiến các bối cảnh tại VN dễ dàng phù hợp với xu hướng tối giản đang phổ biến trong âm nhạc đương đại.

Bài toán thu hút du khách

Tuy nhiên, từ hiệu ứng hình ảnh đến khả năng thu hút du khách là một khoảng cách không nhỏ. Theo Th.S Phạm Ngọc Dũng (chuyên gia du lịch, Trường ĐH Công thương TP.HCM), việc cảnh quan VN xuất hiện trong MV quốc tế mới chỉ dừng lại ở bước tạo nhận biết. "MV có thể khiến khán giả biết đến điểm đến, nhưng để họ quyết định đến VN cần thêm nhiều yếu tố khác", ông cho biết. Thực tế cho thấy, không ít địa điểm sau khi "lên hình" vẫn chưa tận dụng được hiệu ứng để phát triển thành điểm đến hấp dẫn, khiến giá trị lan tỏa chưa chuyển hóa thành lợi ích kinh tế cụ thể.

Cảnh quay tại Ninh Bình trong MV Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ lại nằm ở khả năng nhận diện. Dù xuất hiện ngày càng nhiều, không phải lúc nào khán giả quốc tế cũng nhận ra đó là VN. Trong nhiều trường hợp, cảnh quan Việt bị nhầm lẫn với các quốc gia khác, cho thấy sự thiếu vắng những dấu ấn hình ảnh đặc trưng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở cách khai thác bối cảnh, mà còn ở việc VN chưa chủ động tham gia vào quá trình "kể chuyện" trong các sản phẩm quốc tế. Khi chỉ dừng lại ở vai trò phông nền, hình ảnh quốc gia dễ bị hòa lẫn và khó tạo ra ký ức rõ ràng đối với khán giả.

Từ góc nhìn chuyên gia, để tận dụng hiệu quả xu hướng này, VN cần chuyển từ việc "cho mượn bối cảnh" sang "đồng kiến tạo nội dung". Điều đó không chỉ dừng lại ở việc cung cấp địa điểm quay, mà đòi hỏi một chiến lược tổng thể: xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia rõ ràng, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực văn hóa - du lịch - truyền thông, triển khai các hoạt động quảng bá tiếp nối sau khi sản phẩm ra mắt. Bên cạnh đó, việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với các địa điểm xuất hiện trong MV sẽ giúp kéo dài hiệu ứng truyền thông. Theo chuyên gia, khi những yếu tố này được triển khai đồng bộ, mỗi khung hình không chỉ mang giá trị thị giác, mà còn trở thành "điểm chạm" cảm xúc, thúc đẩy khán giả tìm hiểu và trải nghiệm VN trong thực tế.

Sự xuất hiện của VN trong các MV quốc tế vì thế không chỉ là câu chuyện của những khung hình đẹp, mà còn là phép thử cho cách định vị mình trong dòng chảy toàn cầu. Khi hình ảnh không chỉ dừng lại ở việc gây ấn tượng, mà còn gợi được sự nhận diện và mong muốn trải nghiệm, lúc đó, tiềm năng quảng bá du lịch mới thực sự được chuyển hóa thành sức hút thực tế đối với du khách.