Thời trang quảng bá du lịch Việt

Thời trang tôn vinh văn hóa địa phương

Khi đặt sàn runway tại các danh thắng thiên nhiên, nhà thiết kế (NTK) và thương hiệu thời trang đối mặt nhiều thử thách hơn là thuận lợi, từ điều kiện địa lý và thời tiết đến các thủ tục hành chính… Tuy nhiên, chương trình lại có thể mang đến trải nghiệm thú vị, mãn nhãn, độc nhất cho khách mời và "tiếng thơm" cho ngành du lịch tại địa phương.

TP.Đà Nẵng với bến cảng sông Hàn trên tuyến đường Bạch Đằng mới đây đã trở thành sân khấu thời trang ngoài trời độc đáo mang tên Nơi pháo hoa rực rỡ (20.7). Hai NTK Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng khéo léo đưa những nét văn hóa đặc sắc nhất của "thành phố pháo hoa" vào chương trình, từ hoa văn trên trang phục đến hoạt cảnh giới thiệu địa danh mới của thành phố sau sáp nhập. "Đà Nẵng được biết đến là một thành phố hiện đại, "kinh đô" của ánh sáng và pháo hoa, do vậy chúng tôi chọn pháo hoa là một trong các họa tiết chính cho bộ sưu tập Cruise 25' cùng với họa tiết hoa muống biển, loài hoa mọc dại trên các bãi biển miền Trung", 2 NTK cho biết.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương mặc trang phục của NTK Lê Thanh Hòa trong bộ ảnh chụp tại vịnh Hạ Long Ảnh: NVCC

Trước đó, thương hiệu VUNGOC&SON gây tiếng vang lớn với 2 sàn runway độc đáo tại phố cổ Hội An và chợ Hội An (TP.Đà Nẵng). Những người làm sáng tạo thành công trong việc đưa hoa giấy, lồng đèn, xích lô cùng những nét văn hóa đặc sắc nhất của địa phương lên sàn diễn thông qua trang phục, các tiết mục trình diễn, âm nhạc và hiệu ứng thị giác tuyệt đẹp trong buổi hoàng hôn nơi phố cổ.

Tại TP.HCM, hành trình quảng bá du lịch thông qua thời trang của thương hiệu Việt từng dừng chân tại các địa danh lịch sử nổi tiếng như nhà ga xe lửa Sài Gòn, Thư viện Khoa học tổng hợp, tòa nhà Bưu điện, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật... "Với định hướng lấy văn hóa làm điểm tựa, chúng tôi vẫn bền bỉ, kiên trì với hành trình dùng thời trang để tôn vinh di sản VN; qua đó góp phần quảng bá du lịch Việt và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước", NTK Vũ Ngọc Tú nói. Ngoài ra, trang cá nhân của các hoa hậu, ca sĩ, diễn viên tham gia show diễn cũng góp phần quảng bá vẻ đẹp cảnh sắc địa phương.

Áo dài Việt trong dự án Áo dài về trên quê hương của nhiếp ảnh gia Kiếng Cận Ảnh: NVCC

Chia sẻ tại chương trình Nơi pháo hoa rực rỡ, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cho biết: "Chúng tôi luôn mong muốn đưa TP.Đà Nẵng trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế; và những chương trình như show thời trang này chính là động lực mạnh mẽ để thành phố tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế và định hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa, tham gia vào mạng lưới thành phố văn hóa sáng tạo và du lịch toàn cầu".

Góc nhìn sáng tạo làm mới trải nghiệm du lịch

Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long nhiều lần trở thành bối cảnh tuyệt đẹp cho thời trang; trong đó sàn diễn đặt tại đảo Bàn Chân từng làm nức lòng công chúng khi loạt ảnh từ chương trình Fashion Voyage được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội. Đạo diễn thời trang Long Kan chính là một trong những người đi tiên phong, đưa các show thời trang Việt ra ngoại cảnh, đi qua những địa danh du lịch nổi tiếng như cầu Vàng trên đỉnh núi Bà Nà (Đà Nẵng), ga xe lửa Mường Thanh ở Sa Pa (Lào Cai) hay đảo Phú Quốc (An Giang).

Là người yêu thiên nhiên và luôn muốn kể câu chuyện thời trang nương theo dòng chảy văn hóa truyền thống, NTK Lê Thanh Hòa nhiều lần trở lại vịnh Hạ Long để thực hiện các dự án thời trang. Anh cũng đưa các địa danh hùng vĩ của Ninh Bình như động Tam Cốc, Hang Múa, Tràng An, đầm Vân Long… vào dự án thời trang Fashion Destination. Mới đây, NTK này một lần nữa đến Tràng An để tổ chức show thời trang Thu Đông 2024 tại đảo Khê Cốc. Show diễn được đánh giá cao nhờ tính thẩm mỹ, vẻ đẹp hòa quyện của thiên nhiên hoang sơ, thời trang và giá trị văn hóa dân tộc.

Bến cảng tấp nập du thuyền ngược xuôi trên sông Hàn tạo nên bối cảnh sân khấu thực cảnh sống động cho show thời trang Nơi pháo hoa rực rỡ Ảnh: NVCC

Màn bắn pháo hoa cuối chương trình Nơi pháo hoa rực rỡ khéo léo gợi nhắc về TP.Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là “thành phố pháo hoa” Ảnh: NVCC

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng dàn người mẫu ngồi xích lô trình diễn trong show thời trang Vùng trời bình yên tổ chức tại phố cổ Hội An Ảnh: NVCC