Xu hướng nhạc Việt năm 2026

Cột mốc chuyển mình của thị trường nhạc Việt

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của thị trường âm nhạc VN, không chỉ ở sự bùng nổ về quy mô mà còn ở bước chuyển trong tư duy nghệ thuật.

Hàng loạt sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản, cùng các concert đạt chuẩn quốc tế xuất hiện dày đặc, cho thấy diện mạo mới đầy sức sống của thị trường âm nhạc nội địa. Thay vì chỉ xoay quanh những chủ đề tình yêu quen thuộc, nhiều nghệ sĩ Việt đã chủ động mở rộng biên độ sáng tạo, khai thác chiều sâu nội dung thông qua các giá trị truyền thống, văn hóa vùng miền và bản sắc dân tộc. Hòa chung không khí của những dấu mốc lịch sử quan trọng như kỷ niệm A50, A80, âm nhạc đã trở thành sợi dây kết nối cảm xúc mạnh mẽ, góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc từ thị trường trong nước ra cộng đồng quốc tế. Sự song hành giữa các nghệ sĩ tên tuổi và thế hệ trẻ giàu tiềm năng đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đa dạng, giàu sức sống và có chiều sâu hơn so với nhiều năm trước.

Các concert Anh trai say hi thu hút lượng lớn khán giả ẢNH: FANPAGE ANH TRAI SAY HI

Một điểm nhấn nổi bật của năm 2025 là việc ranh giới giữa âm nhạc chính luận và âm nhạc thị trường dần được xóa nhòa, mở ra "mảnh đất" sáng tạo mới đầy tiềm năng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định, sự cởi mở trong tư duy dàn dựng và tổ chức biểu diễn đã giúp các ca khúc viết về quê hương, đất nước trở nên gần gũi, hiện đại và dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Theo nghiên cứu Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc VN 2025-2026 do PGS-TS Nguyễn Văn Thăng Long (giảng viên Khoa Truyền thông và thiết kế, ĐH RMIT Việt Nam) cùng các cộng sự thực hiện, thị trường âm nhạc Việt đang từng bước khẳng định sức mạnh giao lưu và kết nối từ nội địa đến quốc tế. Tinh thần chủ động "vươn ra biển lớn" của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi như Mỹ Linh, Tùng Dương đến các gương mặt trẻ như Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Mỹ Anh… đã tạo nên dòng chảy giao thoa mạnh mẽ, giúp nhạc Việt ghi dấu ấn thông qua các hoạt động biểu diễn quốc tế, tham gia sân chơi lớn và giành được những giải thưởng uy tín.

Song song đó, VN cũng dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nghệ sĩ quốc tế, có thể nhắc đến là concert thuộc World Tour Übermensch của G-Dragon, thu hút gần 100.000 khán giả.

"Bớt ồn ào và đi sâu hơn vào thế giới cảm xúc"

Trong năm qua, sự thống trị của các nền tảng trực tuyến như YouTube, TikTok và Spotify đã đưa doanh thu streaming (nhạc phát trực tuyến) tại VN đạt khoảng 27,54 triệu USD, chiếm hơn một nửa thị trường nhạc số. Trong khi Pop và Ballad vẫn giữ vững vị thế là những thể loại thống trị thị hiếu, khán giả Việt cũng thể hiện mức độ quan tâm đáng kể đối với Rap, R&B, EDM, HipHop và quay lại với dòng nhạc cách mạng, nhạc truyền thống VN. Đáng chú ý, người nghe đặc biệt yêu thích các bản trình diễn trực tiếp, video xu hướng liên quan đến ca khúc, cũng như các phiên bản remix, cover. Thói quen chi tiêu cũng cho thấy sự thay đổi tích cực khi khán giả sẵn sàng trả phí cho các nền tảng số và đầu tư nhiều hơn cho concert, liveshow, fan meeting…, phản ánh sự hình thành của một cộng đồng thưởng thức âm nhạc văn minh, tôn trọng bản quyền và đề cao trải nghiệm nghệ thuật thực tế.

Nhận định về dòng chảy âm nhạc trong năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng âm nhạc vẫn hướng tới phục vụ cho nhu cầu khán giả.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long dự báo dòng chảy âm nhạc năm 2026 sẽ bớt ồn ào và đi sâu hơn vào thế giới cảm xúc. Theo anh, sau giai đoạn khán giả phần nào "no nê" với các ca khúc mang tính tập thể, phong trào, thì nhu cầu thưởng thức âm nhạc mang yếu tố cá nhân, riêng tư và chiêm nghiệm sẽ dần quay trở lại, có thể rõ nét hơn trong giai đoạn 2026-2027. Bên cạnh đó, trong bối cảnh âm nhạc điện tử và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng lấn át, nhu cầu được nghe "âm nhạc thật" - từ nhạc cụ thật, giọng hát thật đến không gian trình diễn thật sẽ gia tăng. Những xu hướng như biểu diễn acoustic, thu âm analog hứa hẹn xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều. Ở khía cạnh biểu diễn, anh nhận định các concert và chương trình nghệ thuật quy mô lớn được dự báo vẫn tiếp tục phát triển trong năm 2026, song sẽ có sự dịch chuyển theo hướng giảm bớt tính ồn ào, tăng chiều sâu nội dung và sự tinh tế trong dàn dựng, nhằm mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn cho khán giả.

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, sự can thiệp sâu của AI vào quá trình sáng tác, sản xuất và phân phối âm nhạc sẽ trở thành một trong những xu hướng chủ đạo trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đây là quá trình tất yếu, phản ánh dấu ấn không thể đảo ngược của thời đại công nghệ số.

Ca khúc Bắc Bling có sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và yếu tố văn hóa truyền thống, giúp Hòa Minzy nhận được nhiều giải thưởng trong năm 2025 ẢNH: FBNV

Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu âm nhạc này cũng chỉ ra một thực tế đáng lưu tâm khi nhiều sản phẩm âm nhạc hiện nay dù bắt tai, hợp xu hướng và tiệm cận thị hiếu khu vực nhưng lại thiếu dấu ấn cá nhân rõ rệt. Anh cho rằng nguyên nhân một phần đến từ sự chi phối của thuật toán và cơ chế lan truyền trên mạng xã hội. Thuật toán giúp nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, dễ tiếp cận công chúng hơn, song cũng vô tình tạo ra sự na ná, làm mờ đi bản sắc và "cái tôi" nghệ thuật và bản sắc riêng của từng nghệ sĩ trong hành trình chinh phục công chúng trên không gian số.

"Trong kỷ nguyên số, sự phát triển của âm nhạc không chỉ phụ thuộc vào những người làm nghệ thuật trong "thế giới thực", mà còn cần sự đồng hành và điều tiết từ các nhà quản trị nền tảng, những người trực tiếp điều hành và định hình dòng chảy của thuật toán trên "thế giới ảo", nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nói.