Chuyên gia tiết lộ 4 lợi ích của trà xanh với gan

Tuy nhiên, ít người biết rằng khoa học đã chứng minh rằng trà xanh còn có thể mang lại lợi ích cho gan.

Nhưng cụ thể, trà xanh làm điều gì cho gan của bạn?

Cô Lindsey DeSoto, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ những lợi ích độc đáo của trà xanh đối với gan.

Trà xanh có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, giúp gan xử lý chất béo hiệu quả hơn Ảnh: P.H tạo từ AI

Hỗ trợ chức năng gan. Chuyên gia Lindsey cho biết trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa catechin, đặc biệt là EGCG. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa bệnh mạn tính. Căng thẳng oxy hóa đóng vai trò trong sự phát triển và tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ. Bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa, trà xanh có thể giúp bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ chức năng gan, theo trang tin sức khỏe Health.

Giúp giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Trà xanh có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, giúp gan xử lý chất béo hiệu quả hơn. Các catechin, đặc biệt là EGCG, có thể giúp cơ thể xử lý và phân giải chất béo trong chế độ ăn uống hiệu quả hơn, từ đó có thể làm giảm sự tích tụ mỡ trong gan.

Giảm men gan. Một số nghiên cứu cho thấy uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm mức men gan ALT và AST, đặc biệt ở những người mắc các bệnh về chuyển hóa hoặc bị gan nhiễm mỡ. Trong một đánh giá các nghiên cứu năm 2020, trà xanh đã giúp giảm men gan ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ.

Giảm viêm, gồm cả viêm gan. Trà xanh chứa các dưỡng chất thực vật polyphenol có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, bao gồm cả gan. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích của trà xanh, cần kết hợp với lối sống lành mạnh tổng thể.

Cần lưu ý gì khi uống trà xanh?

Đối với hầu hết người lớn khỏe mạnh, uống vài tách trà xanh mỗi ngày được coi là an toàn và có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và trao đổi chất. Các chuyên gia từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) khuyến nghị nên uống 2 - 4 tách trà mỗi ngày.

Riêng người đang mang thai, có mức độ sắt thấp hoặc đang dùng thuốc huyết áp, thuốc làm loãng máu, thuốc kháng sinh nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi uống nhiều trà xanh, theo Health.