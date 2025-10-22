Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thái Lan nói gì về tin người mẫu bị sát hại lấy nội tạng ở Myanmar?
Video Thế giới

Thái Lan nói gì về tin người mẫu bị sát hại lấy nội tạng ở Myanmar?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
22/10/2025 17:43 GMT+7

Truyền thông Nga và Anh đưa tin một nhóm lừa đảo ở Myanmar có thể đã giết một phụ nữ Belarus và bán nội tạng của cô trên chợ đen.

Giới chức Thái Lan hôm 21.10 đã bác bỏ thông tin cho rằng một người mẫu Belarus đến Thái Lan làm việc đã bị “ép buộc” sang Myanmar, nơi cô đã bị một băng nhóm lừa đảo giết hại rồi lấy nội tạng bán trên chợ đen.

Thông tin này xuất hiện đầu tiên trên trang tin Mash của Nga, rồi được nhiều báo đài phương Tây như Daily Mail The Sun đăng tải lại và bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào tuần trước.

Các bài báo cho biết cô Vera Kravtsova (26 tuổi) đã từ Belarus đến Thái Lan vào tháng 9 để phỏng vấn xin việc người mẫu ở Bangkok. Nhưng ở Bangkok, cô Kravtsova bị ép buộc sang Myanmar, tại đó cô bị cưỡng ép làm nô lệ trong một trung tâm lừa đảo.

Trang tin Mash viết: “Nhiệm vụ của cô bao gồm làm đẹp, phục vụ ‘chủ nhân’ và lừa đảo những người giàu có”.

Theo bài báo, khi Kravtsova không đạt được chỉ tiêu, cô đã bị tra tấn và giết hại, nội tạng của cô bị lấy đi bán.

Giới chức Thái Lan: Người mẫu bị sát hại không bị ‘ép buộc’ sang Myanmar - Ảnh 1.

Video an ninh từ sân bay Suvarnabhumi cho thấy cô Vera Kravtsova làm thủ tục xuất cảnh vào ngày 20.9 trước khi lên chuyến bay đến Yangon (Myanmar)

ẢNH: CỤC NHẬP CƯ THÁI LAN

Băng nhóm này được cho là đã yêu cầu gia đình nạn nhân phải trả 500.000 USD để nhận lại thi thể, nhưng sau đó từ chối hợp tác và nói với cha mẹ cô rằng cô đã được hỏa táng.

Các bài báo cho biết vụ giết người xảy ra ở đâu đó tại miền bắc Myanmar, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Các bài báo cũng không có thông tin về hoạt động của cô Kravtsova ở Bangkok, cũng như mơ hồ về địa điểm và thời gian cô bị “bắt cóc” ở Thái Lan.

Thiếu tướng Choengron Rimpadee, người phát ngôn của Cục Di trú Thái Lan, hôm 21.10 cho biết các cuộc điều tra đã xác định rằng cô Kravtsova không bị “ép buộc” nhập cảnh vào Myanmar từ Thái Lan.

Theo Thiếu tướng Choengron, cô đến sân bay Suvarnabhumi vào ngày 14.9 và sau đó rời khỏi Thái Lan trên chuyến bay TG 301 của Thai Airways đến Yangon (Myanmar) lúc 7 giờ 20 sáng ngày 20.9.

Cô Kravtsova đã tự mình làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan qua cửa tự động, và hình ảnh camera giám sát không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy cô bị ép buộc hay chịu bất kỳ áp lực nào từ bất kỳ ai.

Thiếu tướng Choengron nói cảnh sát Thái Lan không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô Kravtsova đến Myanmar vì nằm ngoài thẩm quyền.

Ông cho biết đã có các biện pháp sàng lọc người nước ngoài để ngăn họ bị lừa vào các băng nhóm lừa đảo, cũng như ngăn chặn các băng nhóm tội phạm nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần thị thực. Trong năm nay, khoảng 34.000 cá nhân đã bị từ chối nhập cảnh.

Tin liên quan

Hàn Quốc nói gì khi sứ quán không mở cửa sớm đón người trốn chạy từ ổ lừa đảo?

Hàn Quốc nói gì khi sứ quán không mở cửa sớm đón người trốn chạy từ ổ lừa đảo?

Truyền thông Hàn Quốc mới đây phát bản tin về việc một công dân Hàn Quốc trốn thoát khỏi hang ổ lừa đảo ở Campuchia, đến Đại sứ quán Hàn Quốc nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối vì ‘chưa tới giờ làm việc’.

Tàn tạ sau khi bị người yêu bán cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Khám phá thêm chủ đề

Myanmar Thái Lan lừa đảo Người mẫu Cục Di trú Thái Lan Yangon Bangkok Sân bay Suvarnabhumi Vera Kravtsova Nhập cảnh Nội tạng Giết người Belarus người mẫu Belarus Bắt cóc bán nội tạng chợ đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận