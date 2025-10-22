Thái Lan nói gì về tin người mẫu bị sát hại lấy nội tạng ở Myanmar?

Giới chức Thái Lan hôm 21.10 đã bác bỏ thông tin cho rằng một người mẫu Belarus đến Thái Lan làm việc đã bị “ép buộc” sang Myanmar, nơi cô đã bị một băng nhóm lừa đảo giết hại rồi lấy nội tạng bán trên chợ đen.

Thông tin này xuất hiện đầu tiên trên trang tin Mash của Nga, rồi được nhiều báo đài phương Tây như Daily Mail và The Sun đăng tải lại và bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào tuần trước.

Các bài báo cho biết cô Vera Kravtsova (26 tuổi) đã từ Belarus đến Thái Lan vào tháng 9 để phỏng vấn xin việc người mẫu ở Bangkok. Nhưng ở Bangkok, cô Kravtsova bị ép buộc sang Myanmar, tại đó cô bị cưỡng ép làm nô lệ trong một trung tâm lừa đảo.

Trang tin Mash viết: “Nhiệm vụ của cô bao gồm làm đẹp, phục vụ ‘chủ nhân’ và lừa đảo những người giàu có”.

Theo bài báo, khi Kravtsova không đạt được chỉ tiêu, cô đã bị tra tấn và giết hại, nội tạng của cô bị lấy đi bán.

Video an ninh từ sân bay Suvarnabhumi cho thấy cô Vera Kravtsova làm thủ tục xuất cảnh vào ngày 20.9 trước khi lên chuyến bay đến Yangon (Myanmar) ẢNH: CỤC NHẬP CƯ THÁI LAN

Băng nhóm này được cho là đã yêu cầu gia đình nạn nhân phải trả 500.000 USD để nhận lại thi thể, nhưng sau đó từ chối hợp tác và nói với cha mẹ cô rằng cô đã được hỏa táng.

Các bài báo cho biết vụ giết người xảy ra ở đâu đó tại miền bắc Myanmar, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Các bài báo cũng không có thông tin về hoạt động của cô Kravtsova ở Bangkok, cũng như mơ hồ về địa điểm và thời gian cô bị “bắt cóc” ở Thái Lan.

Thiếu tướng Choengron Rimpadee, người phát ngôn của Cục Di trú Thái Lan, hôm 21.10 cho biết các cuộc điều tra đã xác định rằng cô Kravtsova không bị “ép buộc” nhập cảnh vào Myanmar từ Thái Lan.

Theo Thiếu tướng Choengron, cô đến sân bay Suvarnabhumi vào ngày 14.9 và sau đó rời khỏi Thái Lan trên chuyến bay TG 301 của Thai Airways đến Yangon (Myanmar) lúc 7 giờ 20 sáng ngày 20.9.

Cô Kravtsova đã tự mình làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan qua cửa tự động, và hình ảnh camera giám sát không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy cô bị ép buộc hay chịu bất kỳ áp lực nào từ bất kỳ ai.

Thiếu tướng Choengron nói cảnh sát Thái Lan không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô Kravtsova đến Myanmar vì nằm ngoài thẩm quyền.

Ông cho biết đã có các biện pháp sàng lọc người nước ngoài để ngăn họ bị lừa vào các băng nhóm lừa đảo, cũng như ngăn chặn các băng nhóm tội phạm nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần thị thực. Trong năm nay, khoảng 34.000 cá nhân đã bị từ chối nhập cảnh.