Các trường y danh tiếng rút khỏi bảng xếp hạng U.S. News & World Report

Bốn trường y của ĐH Harvard, Columbia, Stanford, Pennsylvania lần lượt rút khỏi bảng xếp hạng “các trường y tốt nhất” của U.S. News & World Report lần lượt vào ngày 17, 20, 23, 24.1. Cũng trong ngày 24.1, Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Trường Y Icahn tại Mount Sinai, Mỹ) có động thái tương tự.

Theo trang tin Higher Ed Dive, các trường y này đều đưa ra lý do tương tự, cho rằng những tiêu chí trong bảng xếp hạng không đánh giá đúng môi trường giảng dạy, học tập và duy trì “góc nhìn méo mó” về giáo dục y khoa.

Dù đứng đầu bảng xếp hạng năm 2023, Harvard Medical School (Trường Y Harvard) là cơ sở đầu tiên tuyên bố rút khỏi bảng xếp hạng. Trong tuyên bố ngày 17.1, ông George Daley, Hiệu trưởng Trường Y Harvard, cho rằng hệ thống xếp hạng không đảm bảo tính khách quan, tạo ra tiền lệ xấu, đó là có những trường cung cấp dữ liệu sai lệch để nâng khống vị trí.

Tiến sĩ Katrina Armstrong, Hiệu trưởng Vagelos College of Physicians and Surgeons (trường y của ĐH Columbia), cho rằng bảng xếp hạng “duy trì quan điểm hẹp hòi” về giáo dục y khoa vì quá ưu tiên danh tiếng, tài sản, nguồn tài chính của trường. “Đơn vị xếp hạng cũng không thể đo lường sự thành công của một trường trong việc đào tạo được những thế hệ bác sĩ đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội”, tiến sĩ Armstrong lưu ý.





Trong một tuyên bố, các lãnh đạo của Icahn School of Medicine at Mount Sinai (một tổ chức y tế tư nhân có uy tín ở New York) chỉ trích bảng xếp hạng “thiếu chính xác”, làm ảnh hưởng đến những cam kết cốt lõi của nhà trường, chẳng hạn cam kết chống phân biệt chủng tộc. “Dù các trường không còn hợp tác nhưng trong thời gian tới, U.S. News & World Report vẫn có thể tiếp tục xếp hạng bằng cách sử dụng dữ liệu công khai”, chủ tịch và hiệu trưởng của trường y này viết trong tuyên bố chung.

Đáp lại, chủ tịch-CEO của U.S. News & World Report, ông Eric Gertler, thừa nhận có nhiều thách thức khi phải phân tích nguồn dữ liệu đa dạng để so sánh giữa các cơ sở đào tạo. “Vì thế, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng sinh viên tương lai chỉ nên xem bảng xếp hạng là một yếu tố trong quá trình tham khảo thông tin để ra quyết định chọn trường. Thực tế cho thấy hàng triệu sinh viên tương lai tham khảo bảng xếp hạng trường y của chúng tôi hàng năm”, ông Gertler chia sẻ.

Trước đó, các trường luật danh tiếng của ĐH Harvard và Yale cùng những ĐH khác kể từ tháng 11.2022 đã lần lượt rút khỏi bảng xếp hạng của U.S. News & World Report. Dù vậy, đại diện của trang tin này cho rằng vẫn có thể tiếp tục xếp hạng các trường luật bất kể nhà trường hợp tác hay không. Bởi lẽ phần lớn dữ liệu được sử dụng để xếp hạng trường luật là dữ liệu công khai từ Hiệp hội Luật sư Mỹ.

Lâu nay, không ít cơ sở đào tạo ĐH chỉ trích bảng xếp U.S. News & World Report (lần đầu tiên được công bố vào năm 1983) có nhiều thiếu sót, không đảm bảo tính khách quan trong tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, bảng xếp hạng vẫn có thể tiếp tục tồn tại vì nhu cầu tuyển sinh và marketing (tiếp thị) của các trường.