Các ứng viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bắt đầu tranh luận

Theo AFP, các ứng viên đối diện 90 phút chất vấn từ các nhà ngoại giao, nhân viên LHQ.

Phiên thảo luận không chính thức của các ứng viên Tổng thư ký LHQ tại New York hôm 21.4 Ảnh: AFP

Cuộc đua vào vị trí lãnh đạo LHQ hiện đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa các ứng viên Michelle Bachelet (Chile), Maria Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) và Macky Sall (Senegal). Các ứng viên hồi tháng 4 đã trả lời những câu hỏi từ đại diện 193 nước thành viên.

Theo lịch trình, 15 thành viên Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu lần đầu vào ngày 30.7 để chọn những ứng viên họ ủng hộ, trước khi tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi chọn được ứng viên có 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu chống nào từ 5 thành viên thường trực. Người đắc cử sẽ đảm nhận chức vụ từ ngày 1.1.2027.