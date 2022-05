Các VĐV bóng bàn tại SEA Games được ở khách sạn hàng đầu, an toàn tuyệt đối

Không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất

Ngày 5.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, từ ngày 10.4 đến 30.5, các lực lượng thuộc công an tỉnh đang tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất.

Công an tỉnh Hải Dương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Công an tỉnh Hải Dương sẽ đẩy mạnh tấn công trấn áp các đối tượng hình sự nguy hiểm, có tổ chức, các băng, ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội... không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản tại nơi lưu trú, địa điểm diễn ra hoạt động thi đấu và liên quan khác của SEA Games 31 tại Hải Dương.

Bên cạnh đó, cơ quan công an chủ động nhận diện, đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm nổi lên liên quan đến SEA Games 31, nhất là điều tra xử lý các vụ cá độ; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức thi đấu SEA Games 31.

Công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cũng Công an tỉnh Hải Dương đặc biệt được quan tâm.





Ở khách sạn hàng đầu

Theo BTC SEA Games 31, sẽ có 8 đoàn với 72 VĐV, HLV, quan chức quốc tế tham dự SEA Games 31 đăng ký ăn, nghỉ tại khách sạn Nam Cường Hải Dương (TP.Hải Dương).

Dự kiến vào ngày 10.5, BTC địa phương môn bóng bàn SEA Games 31 Hải Dương sẽ phối hợp đón các đoàn vận động viên quốc tế về Hải Dương.

Để phục vụ việc ăn, nghỉ của các đoàn, khách sạn Nam Cường Hải Dương đã rà soát, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất phòng nghỉ, khu nhà ăn, khu giải trí; tập huấn nghiệp vụ lễ tân, khánh tiết cho nhân viên; bố trí nhân lực bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; bổ sung đầu bếp, nhân viên phục vụ, chuẩn bị đa dạng các món ăn truyền thống của các nước, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Được biết, khách sạn Nam Cường Hải Dương là khách sạn có chất lượng hàng đầu ở Hải Dương với 181 phòng và chỉ cách địa điểm tập luyện và thi đấu khoảng 5 km.

Trước đó, từ sáng 28.4, đoàn vận động viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.