Cách bật Gemini 3 để có trải nghiệm AI mạnh hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
21/11/2025 06:35 GMT+7

Phiên bản mới nhất của mô hình chatbot AI từ Google, Gemini 3, hiện đã được mở rộng cho người dùng thử nghiệm.

Các rò rỉ cho thấy hiệu suất hoạt động của Gemini 3 Pro là khá ấn tượng, tuy nhiên nhiều người hiện nay vẫn không biết làm thế nào để xác định mình đang sử dụng phiên bản Gemini nào, giữa Gemini 3 hay phiên bản Gemini 2.5 Pro cũ hơn.

Cách bật Gemini 3 để có trải nghiệm AI mạnh hơn - Ảnh 1.

Nhiều người đang hào hứng muốn được trải nghiệm Gemini 3

ẢNH: SCMP

Theo BGR, cách để phân biệt giữa hai phiên bản hiện nay chính là dựa vào chất lượng phản hồi, với Gemini 3 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Google giờ đây đã chỉ ra một cài đặt quan trọng mà người dùng có thể cài đặt khi nhập lời nhắc trên máy tính để bàn và thiết bị Android nhằm đảm bảo họ đang sử dụng phiên bản mới nhất. Cài đặt này dễ tìm và có thể không cần thiết phải điều chỉnh trừ khi người dùng thực hiện các nhiệm vụ tư duy sâu.

Cách kích hoạt Gemini 3

Để bắt đầu sử dụng Gemini 3, người dùng chỉ cần tìm menu thả xuống ở góc dưới bên phải của hộp văn bản trên màn hình (gần nút micrô) có chữ "Nhanh". Khi chọn "Nhanh", Gemini sẽ sử dụng phiên bản Gemini 2.5 Pro. Tuy nhiên, nếu nhấp vào menu thả xuống và chọn "Tư duy", mô hình sẽ chuyển sang Gemini 3 nhằm giúp người dùng trải nghiệm những cải tiến đáng chú ý.

Cách bật Gemini 3 để có trải nghiệm AI mạnh hơn - Ảnh 2.

Sử dụng chế độ Tư duy sẽ giúp người dùng nhận phản hồi từ Gemini 3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gemini 3 không chỉ mang lại những tiến bộ về khả năng xử lý mà còn cải thiện giao diện người dùng (UI), cho phép mô hình tạo ra hình ảnh phong phú khi phản hồi lời nhắc. Đây được xem là một bước tiến lớn trong việc nâng cao trải nghiệm tương tác với AI và người dùng có thể tự mình khám phá bằng cách kích hoạt chế độ "Tư duy" trên giao diện của Gemini.

Gemini cho biến hình ảnh thành video sống động có âm thanh

Gemini cho biến hình ảnh thành video sống động có âm thanh

Chỉ với một câu lệnh, Gemini sẽ biến ảnh của bạn thành video sống động, dưới đây là cách thực hiện.

Gemini 3 Google chatbot AI trí tuệ nhân tạo Gemini 2.5 Pro
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
