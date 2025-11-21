Cách bật Gemini 3 để có trải nghiệm AI mạnh hơn

Các rò rỉ cho thấy hiệu suất hoạt động của Gemini 3 Pro là khá ấn tượng, tuy nhiên nhiều người hiện nay vẫn không biết làm thế nào để xác định mình đang sử dụng phiên bản Gemini nào, giữa Gemini 3 hay phiên bản Gemini 2.5 Pro cũ hơn.

Nhiều người đang hào hứng muốn được trải nghiệm Gemini 3 ẢNH: SCMP

Theo BGR, cách để phân biệt giữa hai phiên bản hiện nay chính là dựa vào chất lượng phản hồi, với Gemini 3 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Google giờ đây đã chỉ ra một cài đặt quan trọng mà người dùng có thể cài đặt khi nhập lời nhắc trên máy tính để bàn và thiết bị Android nhằm đảm bảo họ đang sử dụng phiên bản mới nhất. Cài đặt này dễ tìm và có thể không cần thiết phải điều chỉnh trừ khi người dùng thực hiện các nhiệm vụ tư duy sâu.

Cách kích hoạt Gemini 3

Để bắt đầu sử dụng Gemini 3, người dùng chỉ cần tìm menu thả xuống ở góc dưới bên phải của hộp văn bản trên màn hình (gần nút micrô) có chữ "Nhanh". Khi chọn "Nhanh", Gemini sẽ sử dụng phiên bản Gemini 2.5 Pro. Tuy nhiên, nếu nhấp vào menu thả xuống và chọn "Tư duy", mô hình sẽ chuyển sang Gemini 3 nhằm giúp người dùng trải nghiệm những cải tiến đáng chú ý.

Sử dụng chế độ Tư duy sẽ giúp người dùng nhận phản hồi từ Gemini 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gemini 3 không chỉ mang lại những tiến bộ về khả năng xử lý mà còn cải thiện giao diện người dùng (UI), cho phép mô hình tạo ra hình ảnh phong phú khi phản hồi lời nhắc. Đây được xem là một bước tiến lớn trong việc nâng cao trải nghiệm tương tác với AI và người dùng có thể tự mình khám phá bằng cách kích hoạt chế độ "Tư duy" trên giao diện của Gemini.