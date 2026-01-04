Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cách biến những thẻ SD cũ thành ổ đĩa khởi động

Kiến Văn
Kiến Văn
04/01/2026 14:41 GMT+7

Thẻ SD đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống công nghệ của chúng ta khi dần thay thế các định dạng cũ, đặc biệt là dòng microSD.

Mặc dù nhiều điện thoại hiện nay đã chuyển sang sử dụng bộ nhớ NAND nhanh hơn, nhưng thẻ SD cũ vẫn có giá trị, đặc biệt đối với những người đam mê công nghệ. Thay vì để chúng bám bụi, người dùng có thể biến những thẻ SD cũ thành ổ đĩa khởi động hữu ích.

Thẻ SD cũ làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ - Ảnh 1.

Thẻ SD cũ có thể làm được nhiều điều hữu ích

ẢNH: Chụp màn hình CNET

Bằng cách ghi một hệ điều hành di động vào thẻ SD, người dùng có thể khởi động nó trên bất kỳ máy tính nào có đầu đọc thẻ. Điều này không chỉ giúp người dùng thử nghiệm các bản phân phối Linux khác nhau mà còn cho phép khắc phục sự cố hoặc chẩn đoán hệ thống Windows mà không cần mang theo máy tính xách tay. Dù cần khôi phục Windows khỏi lỗi màn hình xanh hay muốn thử nghiệm bản phát hành Fedora Linux mới nhất, thẻ SD cũ cũng có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ.

Tạo thẻ SD có khả năng khởi động khá dễ dàng

Hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ việc tạo thẻ SD có khả năng khởi động, trong đó Rufus là một trong những ứng dụng được ưa chuộng nhất. Người dùng chỉ cần một tệp ISO của Windows hoặc Linux, một thẻ SD dự phòng và một đầu đọc thẻ. Sau khi cắm thẻ SD vào đầu đọc, Rufus sẽ nhận diện nó như một ổ đĩa và người dùng có thể bắt đầu quá trình ghi hệ điều hành vào thẻ.

Khi đã tạo xong thẻ SD khởi động, bước tiếp theo là truy cập menu khởi động của máy tính để chọn thẻ SD làm ổ đĩa khởi động. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, các tổ hợp phím để truy cập menu này có thể khác nhau. Một trong những cách phổ biến là giữ phím F2 ngay khi máy tính khởi động. Sau khi vào menu, người dùng hãy chọn khởi động từ thẻ SD.

Thẻ SD cũ làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ - Ảnh 2.

Tạo đĩa SD có chức năng khởi động bằng công cụ Rufus

ẢNH: RUFUS

Khi đã khởi động thành công từ thẻ SD, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ như định dạng lại ổ cứng hoặc hoàn tác các bản cập nhật gây lỗi. Tuy nhiên, cần cẩn trọng khi thay đổi các tệp trong hệ thống chính, vì việc di chuyển hoặc xóa tệp có thể gây hỏng hóc. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh cài đặt phần mềm không đáng tin cậy vào ổ đĩa khởi động.

Tóm lại, việc tái sử dụng thẻ SD cũ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại nhiều tiện ích trong việc khắc phục sự cố và thử nghiệm các hệ điều hành khác nhau mà không cần chia dung lượng ổ đĩa chính. Đây thực sự là một giải pháp thông minh cho những ai yêu thích công nghệ.

Khám phá thêm chủ đề

SD Thẻ nhớ ổ đĩa khởi động hệ điều hành Rufus
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận