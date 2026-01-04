Cách biến những thẻ SD cũ thành ổ đĩa khởi động

Mặc dù nhiều điện thoại hiện nay đã chuyển sang sử dụng bộ nhớ NAND nhanh hơn, nhưng thẻ SD cũ vẫn có giá trị, đặc biệt đối với những người đam mê công nghệ. Thay vì để chúng bám bụi, người dùng có thể biến những thẻ SD cũ thành ổ đĩa khởi động hữu ích.

Thẻ SD cũ có thể làm được nhiều điều hữu ích ẢNH: Chụp màn hình CNET

Bằng cách ghi một hệ điều hành di động vào thẻ SD, người dùng có thể khởi động nó trên bất kỳ máy tính nào có đầu đọc thẻ. Điều này không chỉ giúp người dùng thử nghiệm các bản phân phối Linux khác nhau mà còn cho phép khắc phục sự cố hoặc chẩn đoán hệ thống Windows mà không cần mang theo máy tính xách tay. Dù cần khôi phục Windows khỏi lỗi màn hình xanh hay muốn thử nghiệm bản phát hành Fedora Linux mới nhất, thẻ SD cũ cũng có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ.

Tạo thẻ SD có khả năng khởi động khá dễ dàng

Hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ việc tạo thẻ SD có khả năng khởi động, trong đó Rufus là một trong những ứng dụng được ưa chuộng nhất. Người dùng chỉ cần một tệp ISO của Windows hoặc Linux, một thẻ SD dự phòng và một đầu đọc thẻ. Sau khi cắm thẻ SD vào đầu đọc, Rufus sẽ nhận diện nó như một ổ đĩa và người dùng có thể bắt đầu quá trình ghi hệ điều hành vào thẻ.

Khi đã tạo xong thẻ SD khởi động, bước tiếp theo là truy cập menu khởi động của máy tính để chọn thẻ SD làm ổ đĩa khởi động. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, các tổ hợp phím để truy cập menu này có thể khác nhau. Một trong những cách phổ biến là giữ phím F2 ngay khi máy tính khởi động. Sau khi vào menu, người dùng hãy chọn khởi động từ thẻ SD.

Tạo đĩa SD có chức năng khởi động bằng công cụ Rufus ẢNH: RUFUS

Khi đã khởi động thành công từ thẻ SD, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ như định dạng lại ổ cứng hoặc hoàn tác các bản cập nhật gây lỗi. Tuy nhiên, cần cẩn trọng khi thay đổi các tệp trong hệ thống chính, vì việc di chuyển hoặc xóa tệp có thể gây hỏng hóc. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh cài đặt phần mềm không đáng tin cậy vào ổ đĩa khởi động.

Tóm lại, việc tái sử dụng thẻ SD cũ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại nhiều tiện ích trong việc khắc phục sự cố và thử nghiệm các hệ điều hành khác nhau mà không cần chia dung lượng ổ đĩa chính. Đây thực sự là một giải pháp thông minh cho những ai yêu thích công nghệ.