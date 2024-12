Vitamin C còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Nó cũng hỗ trợ quá trình hấp thu sắt và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, theo trang sức khỏe Health.

Bà Isabel Vasquez, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, chia sẻ một số lợi ích sức khỏe ít được biết đến của vitamin C .

Ổi rất giàu vitamin C Ảnh: M.Phúc

Cải thiện sức khỏe da

Một số dấu hiệu đặc trưng của thiếu vitamin C là lâu lành vết thương và da yếu. Collagen là thành phần chính của mô liên kết, và vitamin C cần thiết cho quá trình hình thành collagen. Vì vậy, khi bạn không tiêu thụ đủ vitamin C, collagen bị suy giảm, khiến da bạn xấu đi.

Vitamin C cũng hoạt động cùng với vitamin E, một chất chống oxy hóa khác, để ngăn ngừa tổn thương da do tia UV có hại.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C cũng có lợi ích cho hệ miễn dịch, vì da là một trong những hệ thống phòng thủ của cơ thể chúng ta chống lại mầm bệnh.

Không chỉ dừng lại ở da, vitamin C còn tham gia vào 2 hệ thống miễn dịch của cơ thể: Hệ miễn dịch bẩm sinh (phản ứng nhanh) và hệ miễn dịch thích ứng (phản ứng đặc hiệu với từng loại mầm bệnh). Nhờ khả năng chống oxy hóa, vitamin C bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Tổn thương oxy hóa, một quá trình gây hại cho các tế bào trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh tim.

Khi cơ thể có quá nhiều gốc tự do và không đủ vitamin C để trung hòa chúng, các mạch máu có thể bị tổn thương, dẫn đến các vấn đề về tim mạch như xơ vữa động mạch và huyết áp cao.

Hỗ trợ hấp thụ sắt

Sắt là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt quan trọng đối với việc sản xuất hồng cầu. Tuy nhiên, không phải tất cả lượng sắt chúng ta nạp vào đều được cơ thể hấp thụ.

Vitamin C đóng vai trò như một chất xúc tác, giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn.

Lưu ý khi bổ sung vitamin C

Ngoài việc có nhiều trong trái cây và rau củ, vitamin C còn được bán dưới dạng viên uống, bột, hay các hình thức bổ sung khác.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung quá nhiều vitamin C có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nhất định, đặc biệt là đối với những người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc.

Do đó, trước khi quyết định sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, đặc biệt là khi đang điều trị bệnh.