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    Cách cài đặt giúp Windows 11 26H2 chỉ dùng 2,5 GB RAM

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ
    Một người dùng đã phát hiện cách cài đặt giúp Windows 11 26H2 tiêu thụ chỉ 2,5 GB RAM trong khi vẫn duy trì bộ nhớ đệm mượt mà.

    Người dùng cài đặt phiên bản Windows 11 26H2 bằng công cụ bên thứ ba Rufus mới đây đã ghi nhận mức tiêu thụ bộ nhớ RAM thấp đến bất ngờ, khi chỉ chiếm khoảng 2,5 GB trên hệ thống trang bị 16 GB. Hiệu quả tiết kiệm tài nguyên này đạt được nhờ tính năng tinh giản hệ thống mới của bộ công cụ tạo ổ đĩa cài đặt, kết hợp cùng các điều chỉnh tối ưu hóa bộ nhớ gần đây của hệ điều hành.

    Tìm ra cách cài đặt giúp Windows 11 26H2 chỉ dùng 2,5 GB RAM - Ảnh 1.

    Windows 11 26H2 hoạt động với lượng RAM tiêu tốn chỉ 2,5 GB

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

    Windows 11 26H2 giảm mạnh mức chiếm dụng RAM nhờ cài đặt bằng Rufus

    Trước đó vào cuối tháng 7, Microsoft từng xác nhận đang nỗ lực cải thiện mức sử dụng bộ nhớ trên Windows 11 nhưng chủ yếu nhắm vào các cấu hình từ 8 GB RAM trở lên, dù yêu cầu tối thiểu của hệ điều hành vẫn là mức 4 GB. Đến cuối tháng 9, bản cập nhật Windows 11 26H2 chính thức ra mắt và người dùng có thể cài đặt trên các thiết bị chưa được hỗ trợ chính thức thông qua các ứng dụng bên thứ ba như Ventoy hay Rufus.

    Kể từ phiên bản 4.14 ra mắt hồi tháng 5, Rufus đã bổ sung tùy chọn mang tên "Quality of Life" cho phép người dùng loại bỏ các thành phần "rác" trên Windows 11 bằng cách vô hiệu hóa những ứng dụng tự khởi động như Teams, Outlook hay Copilot. Việc ngăn chặn các chương trình này tự kích hoạt và chạy ngầm khi mở máy đã giúp thiết bị giải phóng một lượng bộ nhớ đáng kể.

    Thử nghiệm thực tế với phiên bản Rufus 4.15 trên dàn máy tính để bàn sử dụng chip AMD Ryzen 5 3500 và 16 GB RAM DDR4 bus 2133 cho thấy hệ thống chỉ chiếm dụng khoảng 2,5 GB RAM khi kiểm tra bằng Task Manager. Đáng chú ý, hệ điều hành vẫn duy trì 2,1 GB bộ nhớ đệm (cached), bảo đảm cho các tác vụ vận hành ổn định và trơn tru.

    Do các bản cập nhật của Rufus mang tính tích lũy, người dùng hiện có thể tải về phiên bản mới nhất là 4.15 để áp dụng tùy chọn tinh giản này khi cài đặt máy tính. Đây là giải pháp phù hợp cho những ai muốn hạn chế các ứng dụng chạy ngầm và tối ưu hóa tài nguyên phần cứng khi nâng cấp lên Windows 11 26H2.

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