Cách chống nóng hiệu quả nhất khi đỗ ô tô dưới trời nắng nóng

Thời tiết tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt khiến ô tô đỗ dưới trời nắng nhanh chóng bị hâm nóng khoang nội thất, tạo cảm giác như mở cửa lò nướng. Trong điều kiện này, những người sử dụng ô tô thường sử dụng các phụ kiện, thiết bị như tấm che, bạt phủ, dán phim cách nhiệt… để che nắng, bảo vệ xe. Tuy nhiên, không phải loại phụ kiện nào cũng mang lại hiệu quả.

Chính vì vậy, để đánh giá xem những phụ kiện nào thực sự hiệu quả nhất trong việc che nắng, chống nóng cho ô tô, Hiệp hội ô tô Đức (ADAC) đã tiến hành thử nghiệm thực tế và công bố các con số.

Ô tô không được sử dụng bất cứ một phụ kiện, thiết bị nào để che chắn, sau 30 phút phơi nắng, nhiệt độ trong ca-bin tăng lên 50°C Ảnh: Carscoop

Thử nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Kỹ thuật ADAC ở Landsberg am Lech, Đức. Các kỹ sư để ô tô phơi nắng giữa trưa và đo lường xem việc sử dụng các loại phụ kiện chống nắng, chống nóng, như tấm che nắng, phim cách nhiệt và cả màu sơn nguyên bản của xe… để đánh giá hiệu quả.

Kết quả thử nghiệm của Hiệp hội ô tô Đức (ADAC) chiếc ô tô không được sử dụng bất cứ một phụ kiện, thiết bị nào để che chắn, bảo vệ có nhiệt độ trong khoang nội thất tăng cao nhất khi đỗ dưới trời nắng. Cụ thể, sau 30 phút phơi nắng, nhiệt độ trong ca-bin tăng lên 50°C và sau 90 phút con số này lên tới 60°C. Đáng chú ý, các chi tiết trong khoang nội thất như bảng điều khiển, vô-lăng và cần số... tất cả đều tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và nhiệt độ bề mặt có thể vượt quá 70°C, đủ nóng để gây bỏng da.

Phụ kiện, thiết bị hiệu quả nhất trong số các giải pháp được ADAC thử nghiệm để che nắng, chống nóng cho ô tô là bạt phủ bên ngoài, che nửa thân xe phía trên cũng như toàn bộ các bề mặt kính và phần nóc xe. Với phụ kiện này, ca-bin ô tô khi đỗ dưới trời nắng nóng duy trì ở nhiệt độ khoảng 43°C, thấp hơn tới 10°C so với khi không có mái che, chứng tỏ rằng đôi khi giải pháp đơn giản nhất lại là tốt nhất.

Phụ kiện, thiết bị hiệu quả nhất trong số các giải pháp được ADAC thử nghiệm để che nắng, chống nóng cho ô tô là bạt phủ bên ngoài thân xe Ảnh: Bá Hùng

Trong khi đó, sử dụng tấm che phản quang đặt bên ngoài kính lái cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhờ ngăn bức xạ mặt trời ngay trước khi xuyên qua kính, tấm che phản quang đặt bên ngoài kính ô tô giúp nhiệt độ trong ca-bin xe duy trì ở mức 45 độ C, thấp hơn 8 độ C so với xe không được che chắn và chỉ kém bạt phủ che nửa thân xe đôi chút.

Đáng chú ý, tấm che nắng phản quang hoặc dù che nắng dạng xếp ly thông thường đặt bên trong xe chỉ xếp thứ ba về mức độ hiệu quả. Phụ kiện này khi được sử dụng để che nắng giúp nhiệt độ trong ca-bin ô tô giảm xuống còn 49°C, tức chỉ giảm nhẹ 4°C so với xe không được che chắn khi đỗ dưới trời nắng nóng.

Nhóm thử nghiệm cũng sử dụng một miếng vải trắng hoặc khăn phủ lên bảng điều khiển nhưng phương pháp chống nóng này được cho là kém hiệu quả nhất, khi nhiệt độ bên trong ca-bin ô tô vẫn lên tới 50°C.

Tấm che nắng phản quang hoặc dù che nắng dạng xếp ly thông thường đặt bên trong xe chỉ xếp thứ ba về mức độ hiệu quả Ảnh: Carscoop

Dù không hiệu quả bằng bạt phủ nhưng các loại tấm che nắng đặt phía trong vẫn phát huy tác dụng trong việc làm giảm nhiệt độ cho bề mặt các chi tiết, bộ phận mà người lái trực tiếp chạm vào. Thử nghiệm của ADAC cho thấy, một chiếc vô-lăng được che khỏi ánh nắng trực tiếp có thể mát hơn tới 26 độ C, tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa việc có thể cầm lái ngay lập tức và việc phải chờ vô-lăng nguội bớt.

Thử nghiệm cũng cho thấy tác động của việc dán phim cách nhiệt cửa kính ô tô. Mặc dù việc dán phim cách nhiệt cho kính sau chỉ làm giảm nhiệt độ không khí xung quanh khoang ca-bin khoảng 2°C nhưng tác động của nó đến nhiệt độ bề mặt phía sau lại rất lớn. Trong thử nghiệm, ghế sau của một chiếc xe không dán phim cách nhiệt đạt đến 57°C, trong khi chiếc xe đã dán phim cách nhiệt giữ nhiệt độ bề mặt ở mức 48°C.

Màu sơn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến lượng nhiệt mà xe hấp thụ khi đỗ dưới trời nắng nóng Ảnh: Bá Hùng

Cuối cùng, màu sơn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến lượng nhiệt mà xe hấp thụ khi đỗ dưới trời nắng nóng. Nhóm nghiên cứu của ADAC đã thử nghiệm hai chiếc xe màu đen và trắng giống hệt nhau và nhận thấy rằng nhiệt độ bề mặt thân xe của chiếc xe màu đen đạt đến 65°C, trong khi chiếc xe màu trắng chỉ ở mức 44°C. Sự khác biệt này tiếp tục được cảm nhận rõ khoang ca-bin, khi mức chênh lệch giữa hai xe khoảng 5°C, với nhiệt độ khoang ca-bin xe màu đen là 53°C so với 48°C của xe màu trắng.

Qua thử nghiệm này, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên kết hợp tấm che nắng chất lượng tốt cho kính lái và phim cách nhiệt cho kính phía sau. Trước khi bật điều hòa, hãy dành vài phút mở cửa hoặc hạ kính để thông gió, giúp đẩy lượng khí nóng tích tụ trong xe ra ngoài, từ đó hệ thống điều hòa sẽ làm mát nhanh và hiệu quả hơn.